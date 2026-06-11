Йўл талашуви оқибатида эркак 15 суткага қамалди

·0·Жамият
Йўл талашуви оқибатида эркак 15 суткага қамалди

Тошкент шаҳрининг Учтепа туманида йўл устидан талашиб, аёл ҳайдовчини ҳақорат қилган эркак 15 суткага маъмурий қамоққа олинди. Бу ҳақда пойтахт Ички ишлар бош бошқармаси томонидан маълум қилинди.

Жабрланувчи аёлнинг сўзларига кўра, у қизини боғчага олиб бориб қўйгач, секин орқага ҳаракатланаётган бўлган. Шу пайтда маҳалла ичида, иккита боғча мавжуд бўлган йўл орқали ҳаракатланаётган эркак унинг йўлига келиб қолган. Аёлнинг таъкидлашича, у вазиятни тушуниб, машинасини четга олиб ўтган.

У орқага қайтган вақтда ҳам ўша йўлда ҳаракатланиш мумкин бўлган ҳолат мавжуд бўлган. Аммо эркак унга йўл бермасдан ўтиб кетиши мумкин бўлса-да, вазият кескинлашган. Жабрланувчига кўра, унга нисбатан қўпол сўзлар, ҳақоратлар ишлатилган, ҳатто телефон қўлидан тортиб олинган ва қайтариб берилмаган.

Аёлнинг айтишича, ушбу ҳолатдан сўнг у қаттиқ руҳий таъсир остида қолиб, ҳали ҳам ўзини қўлга ола олмаяпти.

Маълум қилинишича, ушбу ҳолат юзасидан жамоат жойида уятли сўзлар билан ҳақорат қилиб, жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан бузган шахсга нисбатан Учтепа тумани Ички ишлар органлари томонидан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 183-моддаси (майда безорилик) асосида маъмурий баённома расмийлаштирилган. Тўпланган ҳужжатлар белгиланган тартибда Жиноят ишлари бўйича туман судига тақдим этилган.

Суд қарорига кўра, эркакка 15 сутка муддатга маъмурий қамоқ жазоси тайинланган. У ўз сўзларида хатосини тан олиб, кечирим сўраганини билдирган. У келгусида бундай ҳолат қайтарилмаслигини, жаҳлини жиловлашни ўрганишини таъкидлаган.

Ҳодисадан сўнг жабрланувчи аёлни ҳимоя қилиш мақсадида унга ҳимоя ордери ҳам берилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда аёл ҳайдовчини ҳақорат қилган эркак ўн беш суткага қамалдиТошкентда аёл ҳайдовчини ҳақорат қилган эркак ўн беш суткага қамалдиКеча, 16:19Пранк ортидан муаммо: ўзбекистонлик блогер Москвада ушландиПранк ортидан муаммо: ўзбекистонлик блогер Москвада ушландиКеча, 10:05Зангиотада 10 кгдан ортиқ кумушни ноқонуний сотмоқчи бўлган шахс ушландиЗангиотада 10 кгдан ортиқ кумушни ноқонуний сотмоқчи бўлган шахс ушландиКеча, 09:40Германия клиникалари ўзбекистонлик мутахассисларга қизиқиш билдирмоқдаГермания клиникалари ўзбекистонлик мутахассисларга қизиқиш билдирмоқдаКеча, 09:33Қарийб 900 млн сўмлик кафолатланмаган дорилар мусодара қилиндиҚарийб 900 млн сўмлик кафолатланмаган дорилар мусодара қилиндиКеча, 09:21130 та жарима тўплаб, қочиб юрган Нексия-3 автомобили топилди130 та жарима тўплаб, қочиб юрган Нексия-3 автомобили топилдиКеча, 09:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди