Йўл талашуви оқибатида эркак 15 суткага қамалди
Тошкент шаҳрининг Учтепа туманида йўл устидан талашиб, аёл ҳайдовчини ҳақорат қилган эркак 15 суткага маъмурий қамоққа олинди. Бу ҳақда пойтахт Ички ишлар бош бошқармаси томонидан маълум қилинди.
Жабрланувчи аёлнинг сўзларига кўра, у қизини боғчага олиб бориб қўйгач, секин орқага ҳаракатланаётган бўлган. Шу пайтда маҳалла ичида, иккита боғча мавжуд бўлган йўл орқали ҳаракатланаётган эркак унинг йўлига келиб қолган. Аёлнинг таъкидлашича, у вазиятни тушуниб, машинасини четга олиб ўтган.
У орқага қайтган вақтда ҳам ўша йўлда ҳаракатланиш мумкин бўлган ҳолат мавжуд бўлган. Аммо эркак унга йўл бермасдан ўтиб кетиши мумкин бўлса-да, вазият кескинлашган. Жабрланувчига кўра, унга нисбатан қўпол сўзлар, ҳақоратлар ишлатилган, ҳатто телефон қўлидан тортиб олинган ва қайтариб берилмаган.
Аёлнинг айтишича, ушбу ҳолатдан сўнг у қаттиқ руҳий таъсир остида қолиб, ҳали ҳам ўзини қўлга ола олмаяпти.
Маълум қилинишича, ушбу ҳолат юзасидан жамоат жойида уятли сўзлар билан ҳақорат қилиб, жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан бузган шахсга нисбатан Учтепа тумани Ички ишлар органлари томонидан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 183-моддаси (майда безорилик) асосида маъмурий баённома расмийлаштирилган. Тўпланган ҳужжатлар белгиланган тартибда Жиноят ишлари бўйича туман судига тақдим этилган.
Суд қарорига кўра, эркакка 15 сутка муддатга маъмурий қамоқ жазоси тайинланган. У ўз сўзларида хатосини тан олиб, кечирим сўраганини билдирган. У келгусида бундай ҳолат қайтарилмаслигини, жаҳлини жиловлашни ўрганишини таъкидлаган.
Ҳодисадан сўнг жабрланувчи аёлни ҳимоя қилиш мақсадида унга ҳимоя ордери ҳам берилган.
…