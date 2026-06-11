Фарғонада 13 ёшли бола машинада ЙТҲ содир қилди
Фарғона вилоятининг Бувайда туманида вояга етмаган ўсмир иштирокида йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди.
Маълум қилинишича, воқеа 23 май куни соат 15:00 атрофида “Тепалик” маҳалласи, Эҳтиром кўчасида юз берган. 7-синф ўқувчиси бўлган 13 ёшли бола уйда қаровсиз қолдирилган отасига тегишли Kia Sorento русумли автомобилни рухсатсиз олиб чиқиб кетган.
У маҳалла ҳудудида ҳаракатланар экан, тезликни ошириб юборган ва оқибатда бошқарувни йўқотган. Натижада автомобил катта тезликда бориб, уйлардан бирининг деворига урилган.
Тарқалган видеолардан кўринишича, вазият фожиа билан якунланишига бир баҳя қолган. Яхшиямки, ҳодиса оқибатида ҳеч ким тан жароҳати олмаган. Бироқ автомобил жиддий техник шикастланган.
Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан Бувайда тумани ИИБ ходимлари томонидан ўрганиш ишлари олиб борилмоқда.
…