Йўлларда хавфсизликни таъминлаш чоралари кучайтирилади
Мамлакатимизда инсон қадрини улуғлаш, фуқароларимизнинг осойишта ҳаёти ва соғлиғини муҳофаза қилиш борасидаги тизимли ислоҳотлар изчил давом эттирилмоқда. Айниқса, кундалик ҳаётимизда энг кўп дуч келадиган соҳа — йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш ва кўчаларимизда тартиб-интизомни ўрнатиш масаласи давлатимизнинг доимий диққат марказида турибди. Шу муносабат билан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 11 июнь куни йўл ҳаракати иштирокчиларининг хавфсизлигини энг юқори даражага олиб чиқишга қаратилган миллий қонунчиликни янада такомиллаштириш юзасидан махсус тақдимот билан яқиндан танишди.
Ўтказилган мазкур муҳим йиғилишда асосий эътибор юртимиз кўчаларида содир бўлаётган нохуш йўл-транспорт ҳодисалари (ЙТҲ)нинг барвақт олдини олиш ва бартараф этиш масалаларига қаратилди.
Вояга етмаганларнинг рулга ўтиришига чек қўйилади
Таҳлиллар жараёнида жамиятимизда жиддий хавотир ва баҳс-мунозараларга сабаб бўлаётган жуда оғриқли бир муаммо алоҳида тилга олинди. Айрим масъулиятсиз фуқаролар ва ота-оналар томонидан ҳали вояга етмаган, тегишли ҳайдовчилик гувоҳномаси ва тажрибасига эга бўлмаган ёш шахсларга транспорт воситаларини (автомобилларни) бошқаришга бепарволик билан рухсат берилаётгани қаттиқ қораланди. Мана шундай ножўя ҳаракатлар ва эътиборсизлик оқибатида йўлларимизда ачинарли ўлим ҳолатлари ҳамда инсонларнинг умрбод жиддий жароҳат олиши билан тугайдиган мудҳиш авариялар келиб чиқаётгани алоҳида қайд этилди.
Шу боисдан, бугунги давр талабидан келиб чиққан ҳолда, мутлақо янгича ёндашув асосида йўл ҳаракати қоидаларига (ЙҲҚ) қатъий риоя этилишини таъминлаш механизмини яратиш зарурлиги кўрсатиб ўтилди. Бунда оғир оқибатли ва қонли аварияларнинг олдини олиш мақсадида, қоидабузарликларга нисбатан қонуний жавобгарлик чораларини янада кучайтириш ҳамда жазо муқаррарлигини таъминлаш тизими татбиқ этилиши айтиб ўтилди. Бу чоралар йўлларда нафақат ҳайдовчилар, балки пиёдалар ва болажонларимизнинг хавфсиз ҳаракатланишини кафолатлайди.
Муҳтарам Юртбошимиз йўлларда инсон ҳаётининг дахлсизлигини ҳамда тинчлик-осойишталикни таъминлашга қаратилган ушбу стратегик таклифларни тўлиқ маъқулладилар. Муҳокама қилинган ўта муҳим масалалар юзасидан масъул вазирлик ва идоралар мутасаддиларига қонунчиликни қисқа фурсатларда янгилаш ва ҳаётга татбиқ этиш бўйича тегишли қатъий топшириқларни бердилар. Йўлларимиз ҳамиша хавфсиз, сафарларимиз эса бехатар бўлсин!
Юртимиз йўлларидаги энг сўнгги ўзгаришлар, ҳайдовчилар учун янги жарималар ва қоидалар, шунингдек, кундалик ҳаётимизга оид энг ишончли, эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…