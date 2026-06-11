Йўлларда хавфсизликни таъминлаш чоралари кучайтирилади

·5·Жамият
Йўлларда хавфсизликни таъминлаш чоралари кучайтирилади

Мамлакатимизда инсон қадрини улуғлаш, фуқароларимизнинг осойишта ҳаёти ва соғлиғини муҳофаза қилиш борасидаги тизимли ислоҳотлар изчил давом эттирилмоқда. Айниқса, кундалик ҳаётимизда энг кўп дуч келадиган соҳа — йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш ва кўчаларимизда тартиб-интизомни ўрнатиш масаласи давлатимизнинг доимий диққат марказида турибди. Шу муносабат билан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 11 июнь куни йўл ҳаракати иштирокчиларининг хавфсизлигини энг юқори даражага олиб чиқишга қаратилган миллий қонунчиликни янада такомиллаштириш юзасидан махсус тақдимот билан яқиндан танишди.

Ўтказилган мазкур муҳим йиғилишда асосий эътибор юртимиз кўчаларида содир бўлаётган нохуш йўл-транспорт ҳодисалари (ЙТҲ)нинг барвақт олдини олиш ва бартараф этиш масалаларига қаратилди.

Вояга етмаганларнинг рулга ўтиришига чек қўйилади

Таҳлиллар жараёнида жамиятимизда жиддий хавотир ва баҳс-мунозараларга сабаб бўлаётган жуда оғриқли бир муаммо алоҳида тилга олинди. Айрим масъулиятсиз фуқаролар ва ота-оналар томонидан ҳали вояга етмаган, тегишли ҳайдовчилик гувоҳномаси ва тажрибасига эга бўлмаган ёш шахсларга транспорт воситаларини (автомобилларни) бошқаришга бепарволик билан рухсат берилаётгани қаттиқ қораланди. Мана шундай ножўя ҳаракатлар ва эътиборсизлик оқибатида йўлларимизда ачинарли ўлим ҳолатлари ҳамда инсонларнинг умрбод жиддий жароҳат олиши билан тугайдиган мудҳиш авариялар келиб чиқаётгани алоҳида қайд этилди.

Шу боисдан, бугунги давр талабидан келиб чиққан ҳолда, мутлақо янгича ёндашув асосида йўл ҳаракати қоидаларига (ЙҲҚ) қатъий риоя этилишини таъминлаш механизмини яратиш зарурлиги кўрсатиб ўтилди. Бунда оғир оқибатли ва қонли аварияларнинг олдини олиш мақсадида, қоидабузарликларга нисбатан қонуний жавобгарлик чораларини янада кучайтириш ҳамда жазо муқаррарлигини таъминлаш тизими татбиқ этилиши айтиб ўтилди. Бу чоралар йўлларда нафақат ҳайдовчилар, балки пиёдалар ва болажонларимизнинг хавфсиз ҳаракатланишини кафолатлайди.

Муҳтарам Юртбошимиз йўлларда инсон ҳаётининг дахлсизлигини ҳамда тинчлик-осойишталикни таъминлашга қаратилган ушбу стратегик таклифларни тўлиқ маъқулладилар. Муҳокама қилинган ўта муҳим масалалар юзасидан масъул вазирлик ва идоралар мутасаддиларига қонунчиликни қисқа фурсатларда янгилаш ва ҳаётга татбиқ этиш бўйича тегишли қатъий топшириқларни бердилар. Йўлларимиз ҳамиша хавфсиз, сафарларимиз эса бехатар бўлсин!

Юртимиз йўлларидаги энг сўнгги ўзгаришлар, ҳайдовчилар учун янги жарималар ва қоидалар, шунингдек, кундалик ҳаётимизга оид энг ишончли, эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кадастр агентлиги раҳбарияти таркибида муҳим тайинловлар амалга оширилдиКадастр агентлиги раҳбарияти таркибида муҳим тайинловлар амалга оширилдиБугун, 12:14Фарғонада 13 ёшли бола машинада ЙТҲ содир қилдиФарғонада 13 ёшли бола машинада ЙТҲ содир қилдиБугун, 12:09Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқдаЎзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқдаБугун, 09:42Жиззахда аттракцион синиши оқибатида 4 киши жароҳат олдиЖиззахда аттракцион синиши оқибатида 4 киши жароҳат олдиБугун, 08:58Эркаклар буқани тутмоқчи бўлишди, аммо ҳаммаси тескари бўлдиЭркаклар буқани тутмоқчи бўлишди, аммо ҳаммаси тескари бўлдиБугун, 08:53Андижонда 4 нафар ходим ҳожатхонадан чиққан заҳарли газдан заҳарланиб вафот этгани айтилмоқдаАндижонда 4 нафар ходим ҳожатхонадан чиққан заҳарли газдан заҳарланиб вафот этгани айтилмоқдаБугун, 08:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди