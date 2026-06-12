Йигитни шер билан қўрқитишди: бу ҳазилми ёки хавфли ўйин?

·0·Жамият
Йигитни шер билан қўрқитишди: бу ҳазилми ёки хавфли ўйин?

Ижтимоий тармоқларда қисқа вақт ичида кенг тарқалган видеода бир гуруҳ йигитлар бошқа бир йигитни ҳақиқий шер ёрдамида қўрқитгани акс этган. Кадрлар кўпчиликни ҳайратга солиб, турли мунозараларга сабаб бўлмоқда.

Маълум бўлишича, ушбу ҳолат Тошкент шаҳрида юз берган. Йигитлар ўзаро “шарт бажариш” ўйини доирасида бундай ноодатий ва хавфли тажрибани амалга оширишган. Видеода шернинг яқинлаштирилиши ва йигитнинг қўрқувга тушган ҳолати аниқ кўринади.

Қайд этилишича, мазкур жараён тасодифий ёки назоратсиз бўлмаган. У ҳайвонлар ҳуқуқини ҳимоя қилувчи мутахассислар иштирокида суратга олинган. Шунга қарамай, фойдаланувчилар орасида бу каби “ҳазиллар”нинг хавфсизлиги ва мақсадга мувофиқлиги борасида турли фикрлар билдирилмоқда.

Айримлар буни шунчаки контент учун қилинган экстремал ҳазил сифатида баҳолаётган бўлса, бошқалар эса бу инсон ва ҳайвон учун хавф туғдириши мумкинлигини таъкидлаб, бундай тажрибаларни танқид қилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлдиДинозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлдиБугун, 08:23ИИО ходимларидан қочган Cobalt ўқ узиб тўхтатилдиИИО ходимларидан қочган Cobalt ўқ узиб тўхтатилдиБугун, 08:06Тошкентда 34 килограммдан ортиқ наркотик моддалар мусодара қилиндиТошкентда 34 килограммдан ортиқ наркотик моддалар мусодара қилиндиБугун, 07:47«Чинор» метро бекати кенг кўламли модернизация сабаб вақтинча ёпилади«Чинор» метро бекати кенг кўламли модернизация сабаб вақтинча ёпиладиБугун, 07:04Чирчиқ дарёси соҳили кутилмаганда ўпирилиб кетдиЧирчиқ дарёси соҳили кутилмаганда ўпирилиб кетдиКеча, 16:12Йўлларда хавфсизликни таъминлаш чоралари кучайтириладиЙўлларда хавфсизликни таъминлаш чоралари кучайтириладиКеча, 15:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди