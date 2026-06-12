Йигитни шер билан қўрқитишди: бу ҳазилми ёки хавфли ўйин?
Ижтимоий тармоқларда қисқа вақт ичида кенг тарқалган видеода бир гуруҳ йигитлар бошқа бир йигитни ҳақиқий шер ёрдамида қўрқитгани акс этган. Кадрлар кўпчиликни ҳайратга солиб, турли мунозараларга сабаб бўлмоқда.
Маълум бўлишича, ушбу ҳолат Тошкент шаҳрида юз берган. Йигитлар ўзаро “шарт бажариш” ўйини доирасида бундай ноодатий ва хавфли тажрибани амалга оширишган. Видеода шернинг яқинлаштирилиши ва йигитнинг қўрқувга тушган ҳолати аниқ кўринади.
Қайд этилишича, мазкур жараён тасодифий ёки назоратсиз бўлмаган. У ҳайвонлар ҳуқуқини ҳимоя қилувчи мутахассислар иштирокида суратга олинган. Шунга қарамай, фойдаланувчилар орасида бу каби “ҳазиллар”нинг хавфсизлиги ва мақсадга мувофиқлиги борасида турли фикрлар билдирилмоқда.
Айримлар буни шунчаки контент учун қилинган экстремал ҳазил сифатида баҳолаётган бўлса, бошқалар эса бу инсон ва ҳайвон учун хавф туғдириши мумкинлигини таъкидлаб, бундай тажрибаларни танқид қилмоқда.
…