Шифохоналарида «сирли мижозлар» орқали назорат тадбирлари бошланмоқда
Юртимиз соғлиқни сақлаш тизимида аҳолига кўрсатилаётган тиббий хизматлар сифатини тубдан яхшилаш, беморлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва соҳада шаффофликни таъминлаш мақсадида тизимли ҳамда кутилмаган ислоҳотларга қўл урилмоқда. Эндиликда шифокорлар қабулига тиббий ёрдам сўраб келувчи оддий фуқаролар ниқоби остида махсус текширув вакиллари пайдо бўлади. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳамда Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси ўзаро ҳамкорликда тиббиёт муассасалари фаолиятини «Сирли мижоз» форматида ўрганишни расман йўлга қўймоқда.
Аҳоли саломатлиги йўлида хизмат қилувчи мазкур янги тизим доирасида тиббий хизмат кўрсатиш сифати ҳамда белгиланган тартиб-қоидаларга қандай риоя этилаётганини аниқлаш мақсадида яширин аудио ва видео ёзув қурилмаларидан кенг фойдаланилади.
Ортиқча харажатлар ва асоссиз дори тайинлашга чек қўйилади
Ушбу ўзига хос яширин рейдлар ва кузатувларнинг бош мақсади соҳада учраб турадиган бир қатор салбий ҳолатларнинг олдини олиш ҳамда беморларни ортиқча молиявий қийинчиликлардан асрашдан иборатдир. Тизим қуйидаги йўналишларни қатъий назорат остига олади:
Коррупция балосига қарши курашиш: Тиббиёт ходимлари томонидан таъмагирлик ҳолатларига йўл қўйилишини тўхтатиш;
Асоссиз дори-дармон ва БФҚлар (БАД): Фармацевтика компаниялари билан тил бириктирган ҳолда беморларга эҳтиёж бўлмаган биологик фаол қўшимчаларни мажбурий ёзиб бериш амалиётига барҳам бериш;
Сунъий таҳлиллар: Клиникалар даромадини ошириш мақсадида фуқароларни ортиқча ва кераксиз тиббий текширувлардан ўтказиш тўсилади;
Стандартларга риоя этилиши: Даволаш жараёнида тасдиқланган расмий клиник протоколлардан четга чиқиш ҳолатлари фош этилади.
Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали тиббиёт масканларида жорий этилаётган янги назорат тизимининг ишлаш механизми билан атрофлича танишиб чиқишингиз мумкин:
Текширув лойиҳасининг номи
Ҳамкорликдаги ташкилотлар
Назорат қилинадиган шифохоналар
Қўлланиладиган техник воситалар
Якуний хулосани берувчи идора
«Сирли мижоз» лойиҳаси
Соғлиқни сақлаш вазирлиги ва Рақобат қўмитаси
Ҳам давлат, ҳам хусусий клиникалар
Яширин аудио ва видео тасвирга олиш ускуналари
Комплаенс-назорат бошқармаси
Ҳам давлат, ҳам хусусий клиникалар назоратда!
Ушбу янги тартиб фақатгина давлат тасарруфидаги марказий шифохоналар билан чекланиб қолмайди. Махсус текширувлар юртимизда фаолият юритаётган барча хусусий тиббиёт марказлари ва клиникаларини ҳам бирдек қамраб олади. Ўтказилган яширин рейдлар ва тўпланган ашёвий далиллар асосида, вазирликнинг Ички аудит ва Комплаенс-назорат бошқармаси тиббиёт ходимларининг ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо беради ҳамда уларнинг қонунийлиги тўғрисида узил-кесил хулоса чиқаради.
Муҳим эслатма: Белгиланган қоидаларни бузган, беморлар ҳамёнига асоссиз зарар етказган ёки тиббий этикага амал қилмаган ҳар қандай шифокор ва клиника раҳбарияти қонун олдида қатъий жавоб бериши шарт бўлади. Бу тизим шифохоналарга ҳақиқий шифо истаб борувчи ҳамюртларимизнинг ҳуқуқларини кафолатлайди.
Мамлакатимиз тиббиётидаги мазкур ижобий ўзгаришлар, «сирли мижозлар» томонидан фош этиладиган шов-шувли ҳолатлар, соғлиқни сақлаш тизимидаги энг сўнгги ислоҳотлар ва кундалик ҳаётимизга оид энг қайноқ хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…