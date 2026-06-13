Шифохоналарида «сирли мижозлар» орқали назорат тадбирлари бошланмоқда

·0·Жамият
Шифохоналарида «сирли мижозлар» орқали назорат тадбирлари бошланмоқда

Юртимиз соғлиқни сақлаш тизимида аҳолига кўрсатилаётган тиббий хизматлар сифатини тубдан яхшилаш, беморлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва соҳада шаффофликни таъминлаш мақсадида тизимли ҳамда кутилмаган ислоҳотларга қўл урилмоқда. Эндиликда шифокорлар қабулига тиббий ёрдам сўраб келувчи оддий фуқаролар ниқоби остида махсус текширув вакиллари пайдо бўлади. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳамда Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси ўзаро ҳамкорликда тиббиёт муассасалари фаолиятини «Сирли мижоз» форматида ўрганишни расман йўлга қўймоқда.

Аҳоли саломатлиги йўлида хизмат қилувчи мазкур янги тизим доирасида тиббий хизмат кўрсатиш сифати ҳамда белгиланган тартиб-қоидаларга қандай риоя этилаётганини аниқлаш мақсадида яширин аудио ва видео ёзув қурилмаларидан кенг фойдаланилади.

Ортиқча харажатлар ва асоссиз дори тайинлашга чек қўйилади

Ушбу ўзига хос яширин рейдлар ва кузатувларнинг бош мақсади соҳада учраб турадиган бир қатор салбий ҳолатларнинг олдини олиш ҳамда беморларни ортиқча молиявий қийинчиликлардан асрашдан иборатдир. Тизим қуйидаги йўналишларни қатъий назорат остига олади:

  • Коррупция балосига қарши курашиш: Тиббиёт ходимлари томонидан таъмагирлик ҳолатларига йўл қўйилишини тўхтатиш;

  • Асоссиз дори-дармон ва БФҚлар (БАД): Фармацевтика компаниялари билан тил бириктирган ҳолда беморларга эҳтиёж бўлмаган биологик фаол қўшимчаларни мажбурий ёзиб бериш амалиётига барҳам бериш;

  • Сунъий таҳлиллар: Клиникалар даромадини ошириш мақсадида фуқароларни ортиқча ва кераксиз тиббий текширувлардан ўтказиш тўсилади;

  • Стандартларга риоя этилиши: Даволаш жараёнида тасдиқланган расмий клиник протоколлардан четга чиқиш ҳолатлари фош этилади.

Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали тиббиёт масканларида жорий этилаётган янги назорат тизимининг ишлаш механизми билан атрофлича танишиб чиқишингиз мумкин:

Текширув лойиҳасининг номи

Ҳамкорликдаги ташкилотлар

Назорат қилинадиган шифохоналар

Қўлланиладиган техник воситалар

Якуний хулосани берувчи идора

«Сирли мижоз» лойиҳаси

Соғлиқни сақлаш вазирлиги ва Рақобат қўмитаси

Ҳам давлат, ҳам хусусий клиникалар

Яширин аудио ва видео тасвирга олиш ускуналари

Комплаенс-назорат бошқармаси

Ҳам давлат, ҳам хусусий клиникалар назоратда!

Ушбу янги тартиб фақатгина давлат тасарруфидаги марказий шифохоналар билан чекланиб қолмайди. Махсус текширувлар юртимизда фаолият юритаётган барча хусусий тиббиёт марказлари ва клиникаларини ҳам бирдек қамраб олади. Ўтказилган яширин рейдлар ва тўпланган ашёвий далиллар асосида, вазирликнинг Ички аудит ва Комплаенс-назорат бошқармаси тиббиёт ходимларининг ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо беради ҳамда уларнинг қонунийлиги тўғрисида узил-кесил хулоса чиқаради.

Муҳим эслатма: Белгиланган қоидаларни бузган, беморлар ҳамёнига асоссиз зарар етказган ёки тиббий этикага амал қилмаган ҳар қандай шифокор ва клиника раҳбарияти қонун олдида қатъий жавоб бериши шарт бўлади. Бу тизим шифохоналарга ҳақиқий шифо истаб борувчи ҳамюртларимизнинг ҳуқуқларини кафолатлайди.

Мамлакатимиз тиббиётидаги мазкур ижобий ўзгаришлар, «сирли мижозлар» томонидан фош этиладиган шов-шувли ҳолатлар, соғлиқни сақлаш тизимидаги энг сўнгги ислоҳотлар ва кундалик ҳаётимизга оид энг қайноқ хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент вилоятида 120 минг қалбаки долларни сотмоқчи бўлганлар ушландиТошкент вилоятида 120 минг қалбаки долларни сотмоқчи бўлганлар ушландиБугун, 10:35Тошкентдаги кўп қаватли бинода йирик ёнғин юз берди (видео)Тошкентдаги кўп қаватли бинода йирик ёнғин юз берди (видео)Бугун, 06:38Божхонада шов-шув: йўловчи сумкасидан бўғма илон чиқдиБожхонада шов-шув: йўловчи сумкасидан бўғма илон чиқдиБугун, 06:16Истанбулда ўзбекистонлик келин эри ва чақалоғи билан ҳалок бўлдиИстанбулда ўзбекистонлик келин эри ва чақалоғи билан ҳалок бўлдиКеча, 17:32Тошкент вилоятида 344 марта йўл ҳаракати қоидалари бузган “Spark” аниқландиТошкент вилоятида 344 марта йўл ҳаракати қоидалари бузган “Spark” аниқландиКеча, 12:35Сурхондарёда чўмилишга борган уч нафар ўсмир кучли оқим оқибатида чўкиб вафот этдиСурхондарёда чўмилишга борган уч нафар ўсмир кучли оқим оқибатида чўкиб вафот этдиКеча, 12:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди