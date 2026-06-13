Шавкат Мирзиёев Никол Пашинянни сайловдаги ғалабаси билан табриклади
Халқаро дипломатик алоқалар ва дўстона ҳамкорлик ришталарини мустаҳкамлаш йўлида юртимиз раҳбарияти томонидан изчил қадамлар ташланмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Арманистон Республикаси Бош вазири Никол Пашинянга унинг етакчилигидаги “Ватандошлик келишуви” сиёсий партияси мамлакатда бўлиб ўтган парламент сайловларида ишончли ғалабага эришгани муносабати билан самимий қутлов ва табрик мактубини йўллади. Бу ҳақда Арманистон ҳукумати раҳбарининг матбуот хизмати расмий баёнот берди.
Давлатимиз раҳбари ўз мактубида ушбу сиёсий муваффақият Арманистон халқининг амалдаги раҳбарият олиб бораётган ислоҳотларга бўлган юксак ишончи эканини алоҳида эътироф этди.
Жанубий Кавказда тинчлик ва барқарорлик омили
Ўзбекистон етакчиси ўз табригида Арманистон Бош вазирининг минтақавий осойишталикни таъминлаш борасидаги хизматларини юқори баҳолади:
“Ушбу муҳим сайлов натижалари арман халқининг Сиз томондан олиб борилаётган ички ва ташқи сиёсий курсига, хусусан, Жанубий Кавказ ҳудудида узоқ муддатли тинчлик, барқарорлик ҳамда умумий фаровонликни қарор топтириш борасидаги тинимсиз саъй-ҳаракатларингизга бўлган юксак ишончи ва чексиз қўллаб-қувватлашининг амалий тасдиғидир.
Ишончим комилки, мамлакатларимиз ўртасидаги анъанавий дўстлик тамойилларига асосланган икки томонлама муносабатлар ва биргаликдаги интилишларимиз орқали келажакда ўзаро манфаатли бўлган кўп қиррали ҳамкорлигимизни янада кенг кўламда ривожлантира оламиз”.
Мактуб сўнгида Ўзбекистон Президенти Арманистон раҳбари Никол Пашинянга мустаҳкам соғлиқ, оилавий бахт-саодат ва давлатчилик фаолиятида улкан зафарлар тилаган бўлса, дўст Арманистон халқига эса ҳамиша тинчлик, хотиржамлик ва юксалиш ёр бўлишини тилаб қолган.
Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали икки давлат ўртасидаги дипломатик муносабатларнинг бугунги ҳолати ва қутлов мактубининг асосий урғулари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Табрик йўллаган раҳбар
Табрик қабул қилган етакчи
Ғолиб чиққан сиёсий партия
Дипломатик мактубнинг бош урғуси
Эътироф этилган минтақа
Шавкат Мирзиёев
(Ўзбекистон Президенти)
Никол Пашинян
(Арманистон Бош вазири)
“Ватандошлик келишуви”
(Парламент сайлови ғолиби)
Ўзаро манфаатли дўстона
ҳамкорликни кенгайтириш
Жанубий Кавказ
(Тинчлик ва фаровонлик)
Икки томонлама алоқаларда янги босқич
Сиёсий таҳлилчиларнинг фикрига кўра, Ўзбекистон ва Арманистон ўртасидаги савдо-иқтисодий ва маданий-гуманитар алоқалар сўнгги йилларда сезиларли даражада фаоллашган. Давлат раҳбарларининг бу каби самимий мулоқотлари икки мамлакат тадбиркорлари ва халқлари ўртасидаги янги лойиҳаларнинг ҳаётга татбиқ этилишига кучли туртки бўлади.
Юртимиз ва жаҳонда содир бўлаётган энг муҳим сиёсий воқеалар, халқаро майдондаги дипломатик алоқалар ва кундалик ҳаётимизга оид энг қайноқ, ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…