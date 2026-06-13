Шавкат Мирзиёев Никол Пашинянни сайловдаги ғалабаси билан табриклади

·0·Жамият
Шавкат Мирзиёев Никол Пашинянни сайловдаги ғалабаси билан табриклади

Халқаро дипломатик алоқалар ва дўстона ҳамкорлик ришталарини мустаҳкамлаш йўлида юртимиз раҳбарияти томонидан изчил қадамлар ташланмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Арманистон Республикаси Бош вазири Никол Пашинянга унинг етакчилигидаги “Ватандошлик келишуви” сиёсий партияси мамлакатда бўлиб ўтган парламент сайловларида ишончли ғалабага эришгани муносабати билан самимий қутлов ва табрик мактубини йўллади. Бу ҳақда Арманистон ҳукумати раҳбарининг матбуот хизмати расмий баёнот берди.

Давлатимиз раҳбари ўз мактубида ушбу сиёсий муваффақият Арманистон халқининг амалдаги раҳбарият олиб бораётган ислоҳотларга бўлган юксак ишончи эканини алоҳида эътироф этди.

Жанубий Кавказда тинчлик ва барқарорлик омили

Ўзбекистон етакчиси ўз табригида Арманистон Бош вазирининг минтақавий осойишталикни таъминлаш борасидаги хизматларини юқори баҳолади:

“Ушбу муҳим сайлов натижалари арман халқининг Сиз томондан олиб борилаётган ички ва ташқи сиёсий курсига, хусусан, Жанубий Кавказ ҳудудида узоқ муддатли тинчлик, барқарорлик ҳамда умумий фаровонликни қарор топтириш борасидаги тинимсиз саъй-ҳаракатларингизга бўлган юксак ишончи ва чексиз қўллаб-қувватлашининг амалий тасдиғидир.

Ишончим комилки, мамлакатларимиз ўртасидаги анъанавий дўстлик тамойилларига асосланган икки томонлама муносабатлар ва биргаликдаги интилишларимиз орқали келажакда ўзаро манфаатли бўлган кўп қиррали ҳамкорлигимизни янада кенг кўламда ривожлантира оламиз”.

Мактуб сўнгида Ўзбекистон Президенти Арманистон раҳбари Никол Пашинянга мустаҳкам соғлиқ, оилавий бахт-саодат ва давлатчилик фаолиятида улкан зафарлар тилаган бўлса, дўст Арманистон халқига эса ҳамиша тинчлик, хотиржамлик ва юксалиш ёр бўлишини тилаб қолган.

Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали икки давлат ўртасидаги дипломатик муносабатларнинг бугунги ҳолати ва қутлов мактубининг асосий урғулари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Табрик йўллаган раҳбар

Табрик қабул қилган етакчи

Ғолиб чиққан сиёсий партия

Дипломатик мактубнинг бош урғуси

Эътироф этилган минтақа

Шавкат Мирзиёев


(Ўзбекистон Президенти)

Никол Пашинян


(Арманистон Бош вазири)

“Ватандошлик келишуви”


(Парламент сайлови ғолиби)

Ўзаро манфаатли дўстона


ҳамкорликни кенгайтириш

Жанубий Кавказ


(Тинчлик ва фаровонлик)

Икки томонлама алоқаларда янги босқич

Сиёсий таҳлилчиларнинг фикрига кўра, Ўзбекистон ва Арманистон ўртасидаги савдо-иқтисодий ва маданий-гуманитар алоқалар сўнгги йилларда сезиларли даражада фаоллашган. Давлат раҳбарларининг бу каби самимий мулоқотлари икки мамлакат тадбиркорлари ва халқлари ўртасидаги янги лойиҳаларнинг ҳаётга татбиқ этилишига кучли туртки бўлади.

Юртимиз ва жаҳонда содир бўлаётган энг муҳим сиёсий воқеалар, халқаро майдондаги дипломатик алоқалар ва кундалик ҳаётимизга оид энг қайноқ, ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шифохоналарида «сирли мижозлар» орқали назорат тадбирлари бошланмоқдаШифохоналарида «сирли мижозлар» орқали назорат тадбирлари бошланмоқдаБугун, 10:44Тошкент вилоятида 120 минг қалбаки долларни сотмоқчи бўлганлар ушландиТошкент вилоятида 120 минг қалбаки долларни сотмоқчи бўлганлар ушландиБугун, 10:35Тошкентдаги кўп қаватли бинода йирик ёнғин юз берди (видео)Тошкентдаги кўп қаватли бинода йирик ёнғин юз берди (видео)Бугун, 06:38Божхонада шов-шув: йўловчи сумкасидан бўғма илон чиқдиБожхонада шов-шув: йўловчи сумкасидан бўғма илон чиқдиБугун, 06:16Истанбулда ўзбекистонлик келин эри ва чақалоғи билан ҳалок бўлдиИстанбулда ўзбекистонлик келин эри ва чақалоғи билан ҳалок бўлдиКеча, 17:32Тошкент вилоятида 344 марта йўл ҳаракати қоидалари бузган “Spark” аниқландиТошкент вилоятида 344 марта йўл ҳаракати қоидалари бузган “Spark” аниқландиКеча, 12:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди