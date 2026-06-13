Ўзбекистон фуқаролари Францияга мавсумий ишларга таклиф этилмоқда

·17·Жамият
Ўзбекистон фуқаролари Францияга мавсумий ишларга таклиф этилмоқда

Европанинг энг гўзал ва ривожланган давлатларидан бири бўлмиш Францияда меҳнат фаолиятини олиб боришни орзу қилувчи юртдошларимиз учун ажойиб ва даромадли имконият пайдо бўлди. Ўзбекистон Республикаси Миграция агентлиги ватандошларимизни Франциянинг диққатга сазовор бўлган Мен ва Луара ҳамда Рона ҳудудларида жойлашган замонавий агро-мажмуаларида мавсумий меҳнат қилиш учун таклиф этмоқда. Мазкур лойиҳа доирасида юртдошларимиз ушбу ҳудудлардаги кенг далаларда сифатли мева ва сабзавот ҳосилларини йиғиб-териш ишлари билан банд бўлишлари мумкин.

Хорижда қонуний ҳамда кафолатланган даромадли иш ўрнига эга бўлишни истовчилар учун ушбу дастурнинг барча шартлари ва талаблари расман эълон қилинди.

Танловда кимлар иштирок эта олади: Асосий мезонлар

Франциянинг йирик қишлоқ хўжалиги корхоналари ва иш берувчилари томонидан номзодларга нисбатан бир қатор қатъий, аммо адолатли талаблар белгиланган. Танловда иштирок этиш истагида бўлган фуқаролар қуйидаги мезонларга мос келишлари зарур:

  • Ёш чегараси: 25 ёшдан 45 ёшгача бўлган эркаклар ва аёллар;

  • Тил билиш даражаси: Француз тилида эркин мулоқот қила олиш кўникмаси;

  • Иш тажрибаси: Қишлоқ хўжалиги ва деҳқончилик соҳасида камида 3 йиллик меҳнат стажи;

  • Қонуний мақом: Муқаддам судланмаганлик ҳақидаги маълумотга эга бўлиш.

Иш фаолиятининг бошланиш муддатлари ҳам йўналишга қараб турлича этиб белгиланган. Хусусан, мева далаларида иш бошлаш жараёни жорий йилнинг 17 августидан старт олса, сабзавот етиштириш комплексларида меҳнат қилиш 1 октябрдан бошланиши кўзда тутилган.

Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали Франциядаги мавсумий иш жойлари, бериладиган соф маош ва харажатларни қоплаш тартиби билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Фаолият олиб бориладиган ҳудудлар

Назарда тутилган иш тури

Кафолатланган соф маош (Ойига)

Иш бошланиш муддатлари

Дастлабки харажатлар кимнинг ҳисобидан?

Миграция агентлиги томонидан кўрсатиладиган ёрдам

Мен ва Луара ҳамда Рона (Франция)

Мева ва сабзавот ҳосилини йиғиш

1650 евро


(Соф қўлга тегадиган сумма)

• Мева: 17 августдан


• Сабзавот: 1 октябрдан

Номзоднинг ўз ҳисобидан қопланади

Ишга жойлашгач, виза ва авиачипта пулининг бир қисми қайтарилади

Молиявий шароитлар ва ариза топшириш тартиби

Ушбу дастурнинг энг жозибадор томони унинг маошида бўлиб, мавсумий ишчилар учун ойига барча солиқлардан ташқари, соф қўлга тегадиган 1650 евро миқдорида кафолатланган иш ҳақи тўлаб берилади.

Дастлабки босқичда виза расмийлаштириш, авиация чипталарини харид қилиш, Франциядаги турар жой, транспорт ҳамда кундалик озиқ-овқат харажатлари фуқаронинг ўз маблағлари ҳисобидан қопланиши лозим. Бироқ давлатимиз томонидан меҳнат мигрантларини қўллаб-қувватлаш мақсадида, номзод Францияда расман иш бошлаганидан сўнг, у томонидан виза ва авиачипта учун сарфланган маблағларнинг муайян бир қисми Миграция агентлиги томонидан қайта қоплаб берилиши қатъий белгилаб қўйилган.

Ариза топшириш муддати: Иш берувчи компания вакиллари номзодларни суҳбатдан бутунлай онлайн шаклда ўтказишади. Саралаш жараёнларида иштирок этиш учун фуқаролар тезкорлик билан расмий «Хорижда иш» (labour-migration) платформасида ўзларининг шахсий ва батафсил маълумотлари акс этган резюме (CV) шаклини тўлдиришлари шарт. Аризаларни қабул қилиш ва рўйхатдан ўтиш жорий йилнинг 20 июнь санасига қадар давом этади. Эслатиб ўтамиз, вақт чегараланган, шунинг учун имкониятни бой берманг!

Европа давлатларидаги энг ишончли иш ўринлари, хорижга қонуний йўл билан бориш имкониятлари, Миграция агентлигининг янги лойиҳалари ва кундалик ҳаётимизга оид энг қайноқ хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ЎзбекистонФранцияМен ва ЛуараРонаЎзбекистон Республикаси Миграция агентлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Талабанинг умрига зомин бўлган ҳайдовчи 5 йилга қамалдиТалабанинг умрига зомин бўлган ҳайдовчи 5 йилга қамалдиКеча, 17:01Тошкентда йўл талашиб жанжал кўтарган ҳайдовчилар жазога тортилди...Тошкентда йўл талашиб жанжал кўтарган ҳайдовчилар жазога тортилди...Кеча, 12:12Туркияда яширинган қидирувдаги шахслар Ўзбекистонга олиб келиндиТуркияда яширинган қидирувдаги шахслар Ўзбекистонга олиб келиндиКеча, 12:11АҚШ ва Жанубий Кореяга ноқонуний юборишни ваъда қилганлар ушландиАҚШ ва Жанубий Кореяга ноқонуний юборишни ваъда қилганлар ушландиКеча, 11:4720 миллион сўмлик алимент қарзи бор ота меҳмонхонадан топилди20 миллион сўмлик алимент қарзи бор ота меҳмонхонадан топилдиКеча, 11:43Туркияда уч кун ичида 4 нафар ўзбекистонлик вафот этдиТуркияда уч кун ичида 4 нафар ўзбекистонлик вафот этдиКеча, 11:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди