Ўзбекистон фуқаролари Францияга мавсумий ишларга таклиф этилмоқда
Европанинг энг гўзал ва ривожланган давлатларидан бири бўлмиш Францияда меҳнат фаолиятини олиб боришни орзу қилувчи юртдошларимиз учун ажойиб ва даромадли имконият пайдо бўлди. Ўзбекистон Республикаси Миграция агентлиги ватандошларимизни Франциянинг диққатга сазовор бўлган Мен ва Луара ҳамда Рона ҳудудларида жойлашган замонавий агро-мажмуаларида мавсумий меҳнат қилиш учун таклиф этмоқда. Мазкур лойиҳа доирасида юртдошларимиз ушбу ҳудудлардаги кенг далаларда сифатли мева ва сабзавот ҳосилларини йиғиб-териш ишлари билан банд бўлишлари мумкин.
Хорижда қонуний ҳамда кафолатланган даромадли иш ўрнига эга бўлишни истовчилар учун ушбу дастурнинг барча шартлари ва талаблари расман эълон қилинди.
Танловда кимлар иштирок эта олади: Асосий мезонлар
Франциянинг йирик қишлоқ хўжалиги корхоналари ва иш берувчилари томонидан номзодларга нисбатан бир қатор қатъий, аммо адолатли талаблар белгиланган. Танловда иштирок этиш истагида бўлган фуқаролар қуйидаги мезонларга мос келишлари зарур:
Ёш чегараси: 25 ёшдан 45 ёшгача бўлган эркаклар ва аёллар;
Тил билиш даражаси: Француз тилида эркин мулоқот қила олиш кўникмаси;
Иш тажрибаси: Қишлоқ хўжалиги ва деҳқончилик соҳасида камида 3 йиллик меҳнат стажи;
Қонуний мақом: Муқаддам судланмаганлик ҳақидаги маълумотга эга бўлиш.
Иш фаолиятининг бошланиш муддатлари ҳам йўналишга қараб турлича этиб белгиланган. Хусусан, мева далаларида иш бошлаш жараёни жорий йилнинг 17 августидан старт олса, сабзавот етиштириш комплексларида меҳнат қилиш 1 октябрдан бошланиши кўзда тутилган.
Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали Франциядаги мавсумий иш жойлари, бериладиган соф маош ва харажатларни қоплаш тартиби билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Фаолият олиб бориладиган ҳудудлар
Назарда тутилган иш тури
Кафолатланган соф маош (Ойига)
Иш бошланиш муддатлари
Дастлабки харажатлар кимнинг ҳисобидан?
Миграция агентлиги томонидан кўрсатиладиган ёрдам
Мен ва Луара ҳамда Рона (Франция)
Мева ва сабзавот ҳосилини йиғиш
1650 евро
(Соф қўлга тегадиган сумма)
• Мева: 17 августдан
• Сабзавот: 1 октябрдан
Номзоднинг ўз ҳисобидан қопланади
Ишга жойлашгач, виза ва авиачипта пулининг бир қисми қайтарилади
Молиявий шароитлар ва ариза топшириш тартиби
Ушбу дастурнинг энг жозибадор томони унинг маошида бўлиб, мавсумий ишчилар учун ойига барча солиқлардан ташқари, соф қўлга тегадиган 1650 евро миқдорида кафолатланган иш ҳақи тўлаб берилади.
Дастлабки босқичда виза расмийлаштириш, авиация чипталарини харид қилиш, Франциядаги турар жой, транспорт ҳамда кундалик озиқ-овқат харажатлари фуқаронинг ўз маблағлари ҳисобидан қопланиши лозим. Бироқ давлатимиз томонидан меҳнат мигрантларини қўллаб-қувватлаш мақсадида, номзод Францияда расман иш бошлаганидан сўнг, у томонидан виза ва авиачипта учун сарфланган маблағларнинг муайян бир қисми Миграция агентлиги томонидан қайта қоплаб берилиши қатъий белгилаб қўйилган.
Ариза топшириш муддати: Иш берувчи компания вакиллари номзодларни суҳбатдан бутунлай онлайн шаклда ўтказишади. Саралаш жараёнларида иштирок этиш учун фуқаролар тезкорлик билан расмий «Хорижда иш» (labour-migration) платформасида ўзларининг шахсий ва батафсил маълумотлари акс этган резюме (CV) шаклини тўлдиришлари шарт. Аризаларни қабул қилиш ва рўйхатдан ўтиш жорий йилнинг 20 июнь санасига қадар давом этади. Эслатиб ўтамиз, вақт чегараланган, шунинг учун имкониятни бой берманг!
Европа давлатларидаги энг ишончли иш ўринлари, хорижга қонуний йўл билан бориш имкониятлари, Миграция агентлигининг янги лойиҳалари ва кундалик ҳаётимизга оид энг қайноқ хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…