Тошкентда уй олдида турган Nexia-3 ёниб кетди

·0·Жамият
Тошкентда уй олдида турган Nexia-3 ёниб кетди

Тошкент шаҳрида енгил автомобил билан боғлиқ ёнғин ҳолати қайд этилди. Ҳодиса 14 июн куни кечки пайт, соат 19:12 атрофида Шайхонтоҳур тумани Маориф кўчасидаги 58-уй олдида содир бўлган.

Маълумотларга кўра, уй олдида тўхтаб турган Nexia-3 русумли автомобилда кутилмаганда ёнғин келиб чиққан. Воқеа ҳақида хабар келиб тушгач, қутқарувчилар тезкор равишда ҳаракатга келиб, орадан атиги 5 дақиқа ўтиб — соат 19:17 да ҳодиса жойига етиб боришган.

Ёнғин қисқа вақт ичида бартараф этилиб, оловнинг бошқа транспорт воситалари ёки яқин атрофдаги ҳудудларга тарқалишининг олди олинган. Фавқулодда вазиятлар хизмати ходимларининг тезкор ҳаракати туфайли катта талафотларнинг олди олинди.

Ҳодиса оқибатида жабрланганлар йўқлиги маълум қилинди. Ҳозирда ёнғиннинг келиб чиқиш сабаблари аниқланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самарқандда фожеа: 3 ёшли бола сувга чўкиб вафот этдиСамарқандда фожеа: 3 ёшли бола сувга чўкиб вафот этдиБугун, 08:01Сирдарёда мебель цехида ёнғин: катта қисми сақлаб қолинди (видео)Сирдарёда мебель цехида ёнғин: катта қисми сақлаб қолинди (видео)Бугун, 07:30Реклама ортидан миллионлаб даромад, 6 нафар машҳур блогер солиқ тўламагани гумон қилинмоқдаРеклама ортидан миллионлаб даромад, 6 нафар машҳур блогер солиқ тўламагани гумон қилинмоқдаБугун, 07:18Боғчалардаги болалар хавфсизлиги яна савол остида қолди: 3 ёшли бола сувга тушиб кетиб ҳалок бўлдиБоғчалардаги болалар хавфсизлиги яна савол остида қолди: 3 ёшли бола сувга тушиб кетиб ҳалок бўлдиБугун, 06:51Наманганда 1 килограммдан ортиқ гашиш мусодара қилиндиНаманганда 1 килограммдан ортиқ гашиш мусодара қилиндиБугун, 06:18Юнусободда газ таъминоти ходими пора билан қўлга тушдиЮнусободда газ таъминоти ходими пора билан қўлга тушдиБугун, 05:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди