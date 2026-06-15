Тошкентда уй олдида турган Nexia-3 ёниб кетди
Тошкент шаҳрида енгил автомобил билан боғлиқ ёнғин ҳолати қайд этилди. Ҳодиса 14 июн куни кечки пайт, соат 19:12 атрофида Шайхонтоҳур тумани Маориф кўчасидаги 58-уй олдида содир бўлган.
Маълумотларга кўра, уй олдида тўхтаб турган Nexia-3 русумли автомобилда кутилмаганда ёнғин келиб чиққан. Воқеа ҳақида хабар келиб тушгач, қутқарувчилар тезкор равишда ҳаракатга келиб, орадан атиги 5 дақиқа ўтиб — соат 19:17 да ҳодиса жойига етиб боришган.
Ёнғин қисқа вақт ичида бартараф этилиб, оловнинг бошқа транспорт воситалари ёки яқин атрофдаги ҳудудларга тарқалишининг олди олинган. Фавқулодда вазиятлар хизмати ходимларининг тезкор ҳаракати туфайли катта талафотларнинг олди олинди.
Ҳодиса оқибатида жабрланганлар йўқлиги маълум қилинди. Ҳозирда ёнғиннинг келиб чиқиш сабаблари аниқланмоқда.
…