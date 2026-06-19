Сохта прокурорнинг «гастроллари» якунланди: фирибгарлик тафсилотлари
Бош прокуратура Шахсий хавфсизлик бошқармаси томонидан ўтказилган тезкор тадбирда ўзини прокуратура ходими сифатида таништириб, одамларнинг ишончига кириб келган А.А. исмли шахс қўлга олинди. Бош прокуратура ахборот хизматининг маълум қилишича, мазкур сохта ходим фуқароларга катта ваъдалар бериб, уларни жуда йирик миқдордаги маблағларга чув тушириб келган.
Жиноий схемалар ва етказилган зарар хроникаси
Гумонланувчи А.А.нинг «фаолият кўлами» анча кенг бўлиб, у ер сотишдан тортиб, машина алмаштириш ва ҳатто яқин танишининг уйини тунашгача бўлган жиноятларга қўл урган:
Жабрланувчилар
Қўлланилган жиноий схема ва берилган ваъдалар
Кўрилган зарар миқдори
Б.М. ва С.Ш.
Арзон нархда буғдой сотиб олиб, уни қайта ишлаш орқали юқори даромад олиш ваъдаси
1,7 миллиард сўм
М.Т. (Тадбиркор)
Тошкент шаҳрининг Яккасарой туманидаги 50 сотих ер майдони бўйича бекор қилинган қарорни тиклаб бериш
95 000 АҚШ доллари
И.Н.
Ижтимоий тармоқлар орқали ишончга кириб, 2014 йилда ишлаб чиқарилган Cobalt автомашинасини янги Gentra'га алмаштириб бериш ваъдаси (машинани эгаллаб, бошқага сотиб юборган)
Cobalt автомашинаси
А.К.
Жамиятда яқин муносабат ўрнатиб, уй калити нусхасини қўлга киритиш. Уй эгаси саёҳатдалигидан фойдаланиб хонадонни тунаш
Кўп миқдордаги тилла тақинчоқлар
Қонун устуворлиги: Расмий айблов ва эҳтиёт чораси
Сохта ходимнинг қонунга хилоф ҳаракатларига чек қўйилди. 2026 йил 18 июнь куни гумонланувчи А.А.га нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг фирибгарлик, ўғирлик ва бошқа тегишли моддалари билан расмий айблов эълон қилинди.
Тергов ҳаракатлари давомида унинг жамиятдан ажратилган ҳолда сақланишини таъминлаш ва терговдан қочишга уринишларининг олдини олиш мақсадида суд томонидан «қамоққа олиш» тарзидаги эҳтиёт чораси қўлланилди.
Бош прокуратура фуқароларни огоҳликка чақиради:
Мазкур шахснинг жиноий ҳаракатларидан зарар кўрган бошқа фуқаролар ҳам бўлиши мумкинлиги истисно этилмайди. Агар сиз ёки яқинларингиз ушбу шахснинг фирибгарлик тузоғига тушган бўлсангиз ёхуд ҳолат бўйича бирор муҳим маълумотга эга бўлсангиз, Бош прокуратуранинг «1161» қисқа рақамли ишонч телефонига мурожаат қилишингиз сўралади.
…