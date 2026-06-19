Сохта прокурорнинг «гастроллари» якунланди: фирибгарлик тафсилотлари

·1·Жамият
Сохта прокурорнинг «гастроллари» якунланди: фирибгарлик тафсилотлари

Бош прокуратура Шахсий хавфсизлик бошқармаси томонидан ўтказилган тезкор тадбирда ўзини прокуратура ходими сифатида таништириб, одамларнинг ишончига кириб келган А.А. исмли шахс қўлга олинди. Бош прокуратура ахборот хизматининг маълум қилишича, мазкур сохта ходим фуқароларга катта ваъдалар бериб, уларни жуда йирик миқдордаги маблағларга чув тушириб келган.

Жиноий схемалар ва етказилган зарар хроникаси

Гумонланувчи А.А.нинг «фаолият кўлами» анча кенг бўлиб, у ер сотишдан тортиб, машина алмаштириш ва ҳатто яқин танишининг уйини тунашгача бўлган жиноятларга қўл урган:

Жабрланувчилар

Қўлланилган жиноий схема ва берилган ваъдалар

Кўрилган зарар миқдори

Б.М. ва С.Ш.

Арзон нархда буғдой сотиб олиб, уни қайта ишлаш орқали юқори даромад олиш ваъдаси

1,7 миллиард сўм

М.Т. (Тадбиркор)

Тошкент шаҳрининг Яккасарой туманидаги 50 сотих ер майдони бўйича бекор қилинган қарорни тиклаб бериш

95 000 АҚШ доллари

И.Н.

Ижтимоий тармоқлар орқали ишончга кириб, 2014 йилда ишлаб чиқарилган Cobalt автомашинасини янги Gentra'га алмаштириб бериш ваъдаси (машинани эгаллаб, бошқага сотиб юборган)

Cobalt автомашинаси

А.К.

Жамиятда яқин муносабат ўрнатиб, уй калити нусхасини қўлга киритиш. Уй эгаси саёҳатдалигидан фойдаланиб хонадонни тунаш

Кўп миқдордаги тилла тақинчоқлар

Қонун устуворлиги: Расмий айблов ва эҳтиёт чораси

Сохта ходимнинг қонунга хилоф ҳаракатларига чек қўйилди. 2026 йил 18 июнь куни гумонланувчи А.А.га нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг фирибгарлик, ўғирлик ва бошқа тегишли моддалари билан расмий айблов эълон қилинди.

Тергов ҳаракатлари давомида унинг жамиятдан ажратилган ҳолда сақланишини таъминлаш ва терговдан қочишга уринишларининг олдини олиш мақсадида суд томонидан «қамоққа олиш» тарзидаги эҳтиёт чораси қўлланилди.

Бош прокуратура фуқароларни огоҳликка чақиради:

Мазкур шахснинг жиноий ҳаракатларидан зарар кўрган бошқа фуқаролар ҳам бўлиши мумкинлиги истисно этилмайди. Агар сиз ёки яқинларингиз ушбу шахснинг фирибгарлик тузоғига тушган бўлсангиз ёхуд ҳолат бўйича бирор муҳим маълумотга эга бўлсангиз, Бош прокуратуранинг «1161» қисқа рақамли ишонч телефонига мурожаат қилишингиз сўралади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фарғонада пойабзал цехида кучли ёнғин содир бўлдиФарғонада пойабзал цехида кучли ёнғин содир бўлдиБугун, 17:48Жиззахда кучли сел: 3 та машина оқиб кетдиЖиззахда кучли сел: 3 та машина оқиб кетдиБугун, 17:46Кучли шамол ва ёғингарчилик вақтида эҳтиёткорликка чақирилдиКучли шамол ва ёғингарчилик вақтида эҳтиёткорликка чақирилдиБугун, 17:23Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқдаИсфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқдаБугун, 17:15Самарқандлик болакайнинг АҚШ Экспорт-импорт банки раиси билан савдолашгани барчани ҳайратлантирдиСамарқандлик болакайнинг АҚШ Экспорт-импорт банки раиси билан савдолашгани барчани ҳайратлантирдиБугун, 16:22Чўкаётган дўстини қутқариш учун сувга сакраган 8 ёшли болани кўпчилик қидиришмоқдаЧўкаётган дўстини қутқариш учун сувга сакраган 8 ёшли болани кўпчилик қидиришмоқдаБугун, 15:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда