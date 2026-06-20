Муҳаммадали Наврўзов оиласида яна бир қувончли воқеа (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистонлик актёр ва тадбиркор Муҳаммадали Наврўзов ҳаётида яна бир муҳим ва қувончли воқеа рўй берди. Санъаткор учинчи марта ота бўлгани ҳақида маълум қилди.
Бу хушхабар ижтимоий тармоқларда мухлислар томонидан катта қизиқиш билан қарши олинди. Кўплаб кузатувчилар ва яқинлари Наврўзовлар оиласини ушбу қутлуғ воқеа билан табриклаб, эзгу тилакларини йўлламоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…