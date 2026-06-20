Энди чет эл компаниялари акцияларини сотиб олиш тартиби соддалашмоқда
Ўзбекистон резидентлари (фуқаролар ва компаниялар) учун хорижга инвестиция мақсадида пул чиқариш тизимида катта енгиллик берилмоқда. Марказий банк бошқарувининг янги қарорига асосан, 2026 йил 17 сентябрдан бошлаб муайян лимитлар доирасида чет элда бизнес бошлаш ёки акция сотиб олиш учун олдиндан алоҳида рухсатнома олиш талаби бекор қилинади.
Тоифалар кесимида белгиланган йиллик лимитлар
Янги тартибга кўра, давлат улуши бор-йўқлиги ва субъектнинг мақомига қараб бир календарь йили давомида рухсатномасиз чиқариш мумкин бўлган маблағ миқдори қуйидагича тақсимланди:
Резидент тоифаси
Чет элга инвестиция лимити(Календарь йилига)
Филиалларни айланма маблағ билан тўлдириш лимити
Рухсат этилган операция турлари
Жисмоний шахслар (Фуқаролар)
$10 000 гача
Мавжуд эмас
Хорижий корхоналар устав капиталини шакллантириш, улушли иштирок ва компания акцияларини сотиб олиш.
Давлат улуши бор корхоналар ва уларнинг шуъбалари
$100 000 гача
$50 000 гача
Хорижда устав капитални шакллантириш, у ерда филиаллар, ваколатхоналар ва савдо уйлари ташкил этиш.
Хусусий корхоналар (Давлат улуши йўқ)
$200 000 гача
$100 000 гача
Хорижда устав капитални шакллантириш, у ерда филиаллар, ваколатхоналар ва савдо уйлари ташкил этиш.
Муҳим шартлар ва чекловлар
Янги тартиб эркинлик берса-да, пул маблағларининг ҳаракати устидан назоратни сақлаб қолиш учун муайян хавфсизлик қоидалари белгиланган:
Брокерлик ҳисобварақлари учун алоҳида филтьр: Фуқаролар хориждаги брокерлик ёки инвестиция ҳисобварақларини тўлдиришда пулни тўғридан-тўғри чет элга ўтказа олмайдилар. Президентнинг 2025 йил 18 декабрдаги ПФ-254-сонли фармонига мувофиқ, бу жараён фақат Ўзбекистонда тегишли лицензияга эга бўлган инвестиция воситачилари (маҳаллий брокерлар) иштирокида амалга оширилиши шарт.
Банк назорати ва ҳисобдорлик:
Хорижда инвестиция фаолиятини бошлаган барча резидентлар ҳар чоракда ўзларига хизмат кўрсатувчи тижорат банкига амалга оширилган операциялар бўйича маълумотларни тақдим этишлари лозим. Агар ушбу ҳисоботлар белгиланган муддатда топширилмаса, банк мижознинг кейинги барча капитал операцияларини автомат равишда тўхтатиб қўяди.
Мазкур либераллаштириш қадами маҳаллий тадбиркорларнинг халқаро бозорга чиқишини тезлаштириш ҳамда фуқаролар учун ташқи молиявий воситалардан фойдаланиш имкониятларини кенгайтиришга хизмат қилади.
…