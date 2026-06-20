Энди чет эл компаниялари акцияларини сотиб олиш тартиби соддалашмоқда

·12·Жамият
Энди чет эл компаниялари акцияларини сотиб олиш тартиби соддалашмоқда

Ўзбекистон резидентлари (фуқаролар ва компаниялар) учун хорижга инвестиция мақсадида пул чиқариш тизимида катта енгиллик берилмоқда. Марказий банк бошқарувининг янги қарорига асосан, 2026 йил 17 сентябрдан бошлаб муайян лимитлар доирасида чет элда бизнес бошлаш ёки акция сотиб олиш учун олдиндан алоҳида рухсатнома олиш талаби бекор қилинади.

Тоифалар кесимида белгиланган йиллик лимитлар

Янги тартибга кўра, давлат улуши бор-йўқлиги ва субъектнинг мақомига қараб бир календарь йили давомида рухсатномасиз чиқариш мумкин бўлган маблағ миқдори қуйидагича тақсимланди:

Резидент тоифаси

Чет элга инвестиция лимити(Календарь йилига)

Филиалларни айланма маблағ билан тўлдириш лимити

Рухсат этилган операция турлари

Жисмоний шахслар (Фуқаролар)

$10 000 гача

Мавжуд эмас

Хорижий корхоналар устав капиталини шакллантириш, улушли иштирок ва компания акцияларини сотиб олиш.

Давлат улуши бор корхоналар ва уларнинг шуъбалари

$100 000 гача

$50 000 гача

Хорижда устав капитални шакллантириш, у ерда филиаллар, ваколатхоналар ва савдо уйлари ташкил этиш.

Хусусий корхоналар (Давлат улуши йўқ)

$200 000 гача

$100 000 гача

Хорижда устав капитални шакллантириш, у ерда филиаллар, ваколатхоналар ва савдо уйлари ташкил этиш.

Муҳим шартлар ва чекловлар

Янги тартиб эркинлик берса-да, пул маблағларининг ҳаракати устидан назоратни сақлаб қолиш учун муайян хавфсизлик қоидалари белгиланган:

  • Брокерлик ҳисобварақлари учун алоҳида филтьр: Фуқаролар хориждаги брокерлик ёки инвестиция ҳисобварақларини тўлдиришда пулни тўғридан-тўғри чет элга ўтказа олмайдилар. Президентнинг 2025 йил 18 декабрдаги ПФ-254-сонли фармонига мувофиқ, бу жараён фақат Ўзбекистонда тегишли лицензияга эга бўлган инвестиция воситачилари (маҳаллий брокерлар) иштирокида амалга оширилиши шарт.

Банк назорати ва ҳисобдорлик:

Хорижда инвестиция фаолиятини бошлаган барча резидентлар ҳар чоракда ўзларига хизмат кўрсатувчи тижорат банкига амалга оширилган операциялар бўйича маълумотларни тақдим этишлари лозим. Агар ушбу ҳисоботлар белгиланган муддатда топширилмаса, банк мижознинг кейинги барча капитал операцияларини автомат равишда тўхтатиб қўяди.

Мазкур либераллаштириш қадами маҳаллий тадбиркорларнинг халқаро бозорга чиқишини тезлаштириш ҳамда фуқаролар учун ташқи молиявий воситалардан фойдаланиш имкониятларини кенгайтиришга хизмат қилади.

ЎзбекистонМарказий банкПрезидент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сирдарёда аёл танишининг 1500 долларини қалбакисига алмаштириб қўйдиСирдарёда аёл танишининг 1500 долларини қалбакисига алмаштириб қўйдиБугун, 20:44Қибрайда қизларга тегажоғлик қилган йигитлар қамоққа олиндиҚибрайда қизларга тегажоғлик қилган йигитлар қамоққа олиндиБугун, 20:28Бахмалдаги сел сабаб 32 нафар фуқаро эвакуация қилиндиБахмалдаги сел сабаб 32 нафар фуқаро эвакуация қилиндиБугун, 17:44Болаларни нотўғри ташиганлик учун қўлланиши кутилаётган жазо чоралариБолаларни нотўғри ташиганлик учун қўлланиши кутилаётган жазо чоралариБугун, 17:35Тошкент уй-жой бозорида жойлашув ва нақд пулсиз ҳисоб-китоблар таъсириТошкент уй-жой бозорида жойлашув ва нақд пулсиз ҳисоб-китоблар таъсириБугун, 17:14Хавотирли тажриба: Фуқаролар СМС-кодини фирибгарларга беришга тайёр!Хавотирли тажриба: Фуқаролар СМС-кодини фирибгарларга беришга тайёр!Бугун, 16:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда