«Кобальт» йўловчисининг сумкасидан 505 грамм гашиш топилди

·0·Жамият
«Кобальт» йўловчисининг сумкасидан 505 грамм гашиш топилди

Андижон вилоятида 505 грамм гашиш гиёҳвандлик воситасини Тошкент шаҳрига етказиб бермоқчи бўлган фуқаро ушланди. Унга бу иш эвазига 100 миллион сўм ваъда қилингани маълум бўлди, деб хабар берди Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитасининг расмий ахборот канали.

Андижон вилояти божхона бошқармасининг Контрабандага қарши курашиш бўлими, Давлат хавфсизлик хизмати ва ички ишлар органлари ходимлари ҳамкорлигида тезкор тадбир ўтказилди.

Тезкор маълумот асосида Бўстон туманида «Кобальт» русумли автомобиль тўхтатилиб, кўздан кечирилди. Машина йўловчисига тегишли қўл сумкасидан икки бўлак модда топилди.

Экспертиза хулосасига кўра, аниқланган модда 505 грамм гашиш гиёҳвандлик воситаси экани тасдиқланган.

Дастлабки суриштирувда гумонланувчи мазкур гиёҳвандлик воситасини Тошкент шаҳрига олиб бориши керак бўлгани, бунинг эвазига унга 100 миллион сўм бериш ваъда қилингани аниқланган.

Ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят иши қўзғатилди. Ҳозирда тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

АндижонБўстонДавлат божхона қўмитасиДХХГашишТошкент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда 1,5 млн долларлик криптофирибгарлик фаолиятига чек қўйилдиТошкентда 1,5 млн долларлик криптофирибгарлик фаолиятига чек қўйилдиБугун, 10:07Сергели-5 да уйлар қисқа вақт ичида учинчи марта бўялмоқдаСергели-5 да уйлар қисқа вақт ичида учинчи марта бўялмоқдаКеча, 17:42Ҳафталик прогноз: Жазирама иссиқ, кучли шамол ва қисқа муддатли ёмғирларҲафталик прогноз: Жазирама иссиқ, кучли шамол ва қисқа муддатли ёмғирларКеча, 16:00Бектемир туманининг айрим ҳудудларида иссиқ сув вақтинча ўчирилдиБектемир туманининг айрим ҳудудларида иссиқ сув вақтинча ўчирилдиКеча, 14:58Ёқилғи қуйиш шохобчаларида 46 мингдан ортиқ қоидабузарлик аниқландиЁқилғи қуйиш шохобчаларида 46 мингдан ортиқ қоидабузарлик аниқландиКеча, 14:53«Амирсой Экспресс» 22 июндан 6 июльгача ишламайди«Амирсой Экспресс» 22 июндан 6 июльгача ишламайдиКеча, 14:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди