Бекободда қотиллик жинояти учун 15,5 йил қамоқ жазоси тайинланди

·0·Жамият
Бекободда қотиллик жинояти учун 15,5 йил қамоқ жазоси тайинланди

Тошкент вилоятининг Бекобод шаҳрида оғир жиноят қайд этилди. 27 ёшли эркак аёлни ўлдириб, жиноят изларини яшириш мақсадида унинг жасадини ўз уйининг ҳовлисига кўмиб қўйган.

Маълумотларга кўра, эркак жиноят изларини йўқ қилиш учун марҳуманинг кийимларини ҳам ёқиб юборган, шунингдек, унга тегишли СИМ-карталарни йўқ қилган.

Ҳодиса 2025 йил 3 декабрга ўтар кечаси содир бўлган. Эркак ва марҳума ижтимоий тармоқ, хусусан Instagram орқали танишган бўлиб, кейинчалик аёл вояга етмаган фарзанди билан унинг уйига кўчиб ўтган.

Қотиллик тахминан бир ой давомида яширин қолган. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг тезкор ҳаракатлари натижасида жасад топилиб, жиноят иши қўзғатилган.

Суд жараёнида эркак қотиллик ва жиноят изларини яшириш билан боғлиқ ҳаракатларда айбдор деб топилиб, унга 15 йил 6 ой муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Президент ҳам ҳаяжонда: Ўзбекистон–Португалия ўйинини кутаётганини яширмади (видео)Президент ҳам ҳаяжонда: Ўзбекистон–Португалия ўйинини кутаётганини яширмади (видео)Бугун, 16:11«Тошкент шаҳар сув таъминоти» янги ҳисоблагичлар бўйича изоҳ берди«Тошкент шаҳар сув таъминоти» янги ҳисоблагичлар бўйича изоҳ бердиБугун, 16:08Хавфсизлик камарини тақмаслик ҳуқуқини берувчи маълумотнома рақамлаштирилдиХавфсизлик камарини тақмаслик ҳуқуқини берувчи маълумотнома рақамлаштирилдиБугун, 15:43Пискентда автодўконда ёнғин юз бердиПискентда автодўконда ёнғин юз бердиБугун, 15:38Фарғона вилоятида 1,1 трлн сўмлик сохта банкротлик ҳолати аниқландиФарғона вилоятида 1,1 трлн сўмлик сохта банкротлик ҳолати аниқландиБугун, 14:36Тошкентда тезкор қутқарув: 3 киши омон қолдиТошкентда тезкор қутқарув: 3 киши омон қолдиБугун, 14:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди