Бухорода 17 ёшли йигит каналда чўкиб ҳалок бўлди

·0·Жамият
Бухорода 17 ёшли йигит каналда чўкиб ҳалок бўлди

Бухоро вилоятининг Когон туманида аянчли ҳодиса юз берди. Каналда чўмилаётган 17 ёшли фуқаро сувга чўкиб, ҳалок бўлди. Бу ҳақда Бухоро вилояти Фавқулодда вазиятлар бошқармаси матбуот хизмати маълум қилди.

Қайд этилишича, 27 июнь куни соат 14:50 лар атрофида 112 қисқа рақами орқали Когон туманидаги «Сорғун» маҳалласи ҳудудидан оқиб ўтувчи каналда 2009 йилда туғилган фуқаро чўмилаётган вақтда сувга чўкиб кетгани ҳақида хабар келиб тушган.

Дастлабки маълумотларга кўра, бахтсиз ҳодиса кенглиги 18–20 метр, чуқурлиги эса 7–8 метрни ташкил этувчи Шоҳруд каналида содир бўлган.

Хабар келиб тушиши билан Бухоро вилояти Фавқулодда вазиятлар бошқармаси қутқарувчилари ҳамда маҳаллий аҳоли иштирокида қидирув-қутқарув ишлари бошланган. Олиб борилган излаш ишлари натижасида фуқаронинг жасади 28 июнь куни соат 16:40 ларда топилиб, сувдан олиб чиқилди.

Ҳозирги вақтда ушбу ҳодиса юзасидан тегишли идоралар томонидан дастлабки терговга қадар суриштирув ишлари олиб борилмоқда. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар воқеанинг барча ҳолатларини аниқлаш чораларини кўрмоқда.

Афсуски, ёз фасли бошланганидан буён сув ҳавзаларида юз бераётган бундай бахтсиз ҳодисалар сони ортиб бормоқда. Мутасадди ташкилотлар фуқароларни фақат рухсат этилган ва хавфсиз деб белгиланган жойларда чўмилишга, сув ҳавзаларида эҳтиёткорлик қоидаларига қатъий риоя қилишга чақирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чирчиқда «Бўзсув» каналига тушиб кетган аёл қутқарилдиЧирчиқда «Бўзсув» каналига тушиб кетган аёл қутқарилдиБугун, 09:50Электр таъминоти тизимида пора билан боғлиқ ҳолатлар аниқландиЭлектр таъминоти тизимида пора билан боғлиқ ҳолатлар аниқландиБугун, 08:36Тошкентда бир вақтнинг ўзида икки жойда ёнғин юз бердиТошкентда бир вақтнинг ўзида икки жойда ёнғин юз бердиКеча, 19:03“Андижон полкаси” йўлида фожиа: бир ўқувчи ҳалок бўлди“Андижон полкаси” йўлида фожиа: бир ўқувчи ҳалок бўлдиКеча, 18:06Ўзбекистонда тўртбурчак тарвузлар сотувга чиқди (видео)Ўзбекистонда тўртбурчак тарвузлар сотувга чиқди (видео)Кеча, 16:37Фарғонада автобусга газ тўлдириш пайтида баллон портладиФарғонада автобусга газ тўлдириш пайтида баллон портлади27.06, 23:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди