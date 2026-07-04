970 грамм наркотикни қазиб олаётган хорижлик қўлга олинди (видео)

·27·Жамият
970 грамм наркотикни қазиб олаётган хорижлик қўлга олинди (видео)

Тошкент вилоятида синтетик гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмасига қарши ўтказилган тезкор тадбир давомида йирик миқдордаги наркотик моддани хуфия жойдан олиб кетишга уринган хорижлик қўлга олинди. Бу ҳақда Давлат хавфсизлик хизмати маълум қилди.

Қайд этилишича, Давлат хавфсизлик хизмати, Ички ишлар вазирлиги ҳамда Божхона органлари ходимлари ҳамкорлигида Оҳангарон туманида махсус тезкор тадбир ўтказилган.

Тадбир давомида Яқин Шарқ давлатларидан бирининг 1994 йилда туғилган фуқароси дала майдонидаги олдиндан яшириб қўйилган хуфия жойдан 970 грамм “мефедрон” синтетик гиёҳвандлик моддасини қазиб олиб, уни олиб кетаётган вақтида қўлга олинган.

Шундан сўнг тезкор тадбир давом эттирилиб, гумонланувчининг Тошкент шаҳрининг Мирзо Улуғбек туманида вақтинча яшаб келаётган хонадони кўздан кечирилди. Тинтув давомида 2 дона электрон тарози, термоизолента ҳамда гиёҳвандлик воситаларини қадоқлаш ва тарқатишда фойдаланилиши мумкин бўлган бошқа буюмлар ашёвий далил сифатида мусодара қилинди.

Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан дастлабки суриштирув ишлари олиб борилмоқда.

ТошкентОҳангаронМирзо УлуғбекДавлат хавфсизлик хизмати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Навоийда каналда чўмилган икки 15 ёшли ўсмир фожиали ҳалок бўлдиНавоийда каналда чўмилган икки 15 ёшли ўсмир фожиали ҳалок бўлдиБугун, 19:11Сергелидаги бадбўй ҳидга ниҳоят чек қўйилади: муддат айтилдиСергелидаги бадбўй ҳидга ниҳоят чек қўйилади: муддат айтилдиБугун, 19:08450 минг долларлик ишни ташлаган ўзбекистонлик бугун миллионлик бизнес эгаси450 минг долларлик ишни ташлаган ўзбекистонлик бугун миллионлик бизнес эгасиБугун, 17:40Сергелида янги мактаблар ва сунъий кўллар қуриладиСергелида янги мактаблар ва сунъий кўллар қуриладиБугун, 16:23Сергелидаги бадбўй ҳид муаммоси қачон ҳал бўлади?Сергелидаги бадбўй ҳид муаммоси қачон ҳал бўлади?Бугун, 16:21Ишонч телефонларида 30 дақиқалик кутишга чек қўйилмоқчиИшонч телефонларида 30 дақиқалик кутишга чек қўйилмоқчиБугун, 13:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди