970 грамм наркотикни қазиб олаётган хорижлик қўлга олинди (видео)
Тошкент вилоятида синтетик гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмасига қарши ўтказилган тезкор тадбир давомида йирик миқдордаги наркотик моддани хуфия жойдан олиб кетишга уринган хорижлик қўлга олинди. Бу ҳақда Давлат хавфсизлик хизмати маълум қилди.
Қайд этилишича, Давлат хавфсизлик хизмати, Ички ишлар вазирлиги ҳамда Божхона органлари ходимлари ҳамкорлигида Оҳангарон туманида махсус тезкор тадбир ўтказилган.
Тадбир давомида Яқин Шарқ давлатларидан бирининг 1994 йилда туғилган фуқароси дала майдонидаги олдиндан яшириб қўйилган хуфия жойдан 970 грамм “мефедрон” синтетик гиёҳвандлик моддасини қазиб олиб, уни олиб кетаётган вақтида қўлга олинган.
Шундан сўнг тезкор тадбир давом эттирилиб, гумонланувчининг Тошкент шаҳрининг Мирзо Улуғбек туманида вақтинча яшаб келаётган хонадони кўздан кечирилди. Тинтув давомида 2 дона электрон тарози, термоизолента ҳамда гиёҳвандлик воситаларини қадоқлаш ва тарқатишда фойдаланилиши мумкин бўлган бошқа буюмлар ашёвий далил сифатида мусодара қилинди.
Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан дастлабки суриштирув ишлари олиб борилмоқда.
…