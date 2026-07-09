Рухсатнома бериш бошланди: абитуриентлар учун муҳим шартлар эслатилди
Ўзбекистонда олий таълим муассасаларига кириш тест синовларида иштирок этадиган абитуриентлар учун рухсатномаларни бериш жараёни бошланди.
Абитуриентлар ҳужжатни онлайн тарзда юклаб олишлари мумкин. Аммо тест куни рухсатнома билан боғлиқ бир нечта қатъий талаблар бор — уларга амал қилинмаса, имтиҳонга киришга рухсат берилмайди.
Рухсатномани қаердан олиш мумкин?
Кириш имтиҳонларида иштирок этиш учун рухсатномалар my.uzbmb.uz портали орқали тақдим этилмоқда.
Абитуриентлар ҳужжатни шахсий кабинетдаги “Фанлар мажмуаси” бўлимидан юклаб олишлари мумкин.
Шунингдек, рухсатномани my.uzbmb.uz/allow/bachelor-allow хизмати орқали ҳам олиш имконияти мавжуд.
Қандай маълумотлар керак бўлади?
Рухсатномани юклаб олиш учун абитуриент паспорт маълумотлари ва ЖШШИРни киритиши лозим.
Ҳужжат юклаб олингач, уни чоп этиб олиш тавсия этилади. Чунки тест куни рухсатнома қоғоз шаклида талаб қилинади.
Тест куни нималар шарт?
Амалдаги тартибга кўра, абитуриент тест синовига кириш учун икки асосий ҳужжатни тақдим этиши керак:
паспортнинг асл нусхаси ёки ID-карта;
чоп этилган рухсатнома.
Паспорт нусхаси ёки бошқа ҳужжат билан келган абитуриентлар тест синовига қўйилмайди.
Кечикиш ҳам имтиҳондан қолдиради
Абитуриентлар рухсатномада кўрсатилган вақтдан кечикмасдан тест ўтказиладиган ҳудудга етиб бориши шарт.
Белгиланган вақтга кечиккан шахслар ҳам имтиҳонга киритилмайди. Шу боис тест куни йўл, транспорт ва текширув жараёнлари учун олдиндан вақт захираси билан ҳаракат қилиш муҳим.
Абитуриентлар учун масъулиятли босқич бошланди
Рухсатномалар берилиши кириш имтиҳонлари яқинлашганини англатади. Энди абитуриентлар нафақат тайёргарликни, балки ҳужжатлар ва тест куни тартибини ҳам жиддий назорат қилиши керак.
Биргина ҳужжат нусхаси ёки бир неча дақиқалик кечикиш йиллар давомидаги тайёргарликка таъсир қилиши мумкин.
…