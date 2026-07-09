Рухсатнома бериш бошланди: абитуриентлар учун муҳим шартлар эслатилди

·23·Жамият
Рухсатнома бериш бошланди: абитуриентлар учун муҳим шартлар эслатилди

Ўзбекистонда олий таълим муассасаларига кириш тест синовларида иштирок этадиган абитуриентлар учун рухсатномаларни бериш жараёни бошланди.

Абитуриентлар ҳужжатни онлайн тарзда юклаб олишлари мумкин. Аммо тест куни рухсатнома билан боғлиқ бир нечта қатъий талаблар бор — уларга амал қилинмаса, имтиҳонга киришга рухсат берилмайди.

Рухсатномани қаердан олиш мумкин?

Кириш имтиҳонларида иштирок этиш учун рухсатномалар my.uzbmb.uz портали орқали тақдим этилмоқда.

Абитуриентлар ҳужжатни шахсий кабинетдаги “Фанлар мажмуаси” бўлимидан юклаб олишлари мумкин.

Шунингдек, рухсатномани my.uzbmb.uz/allow/bachelor-allow хизмати орқали ҳам олиш имконияти мавжуд.

Қандай маълумотлар керак бўлади?

Рухсатномани юклаб олиш учун абитуриент паспорт маълумотлари ва ЖШШИРни киритиши лозим.

Ҳужжат юклаб олингач, уни чоп этиб олиш тавсия этилади. Чунки тест куни рухсатнома қоғоз шаклида талаб қилинади.

Тест куни нималар шарт?

Амалдаги тартибга кўра, абитуриент тест синовига кириш учун икки асосий ҳужжатни тақдим этиши керак:

  • паспортнинг асл нусхаси ёки ID-карта;

  • чоп этилган рухсатнома.

Паспорт нусхаси ёки бошқа ҳужжат билан келган абитуриентлар тест синовига қўйилмайди.

Кечикиш ҳам имтиҳондан қолдиради

Абитуриентлар рухсатномада кўрсатилган вақтдан кечикмасдан тест ўтказиладиган ҳудудга етиб бориши шарт.

Белгиланган вақтга кечиккан шахслар ҳам имтиҳонга киритилмайди. Шу боис тест куни йўл, транспорт ва текширув жараёнлари учун олдиндан вақт захираси билан ҳаракат қилиш муҳим.

Абитуриентлар учун масъулиятли босқич бошланди

Рухсатномалар берилиши кириш имтиҳонлари яқинлашганини англатади. Энди абитуриентлар нафақат тайёргарликни, балки ҳужжатлар ва тест куни тартибини ҳам жиддий назорат қилиши керак.

Биргина ҳужжат нусхаси ёки бир неча дақиқалик кечикиш йиллар давомидаги тайёргарликка таъсир қилиши мумкин.

Ўзбекистонmy.uzbmb.uz
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яшнободда қурилиш майдонида фожиа: 25 ёшли ишчи плита остида қолдиЯшнободда қурилиш майдонида фожиа: 25 ёшли ишчи плита остида қолдиБугун, 11:42Фарғонада шағал уюмидаги сир очилди: йирик ҳолат фош қилинди (видео)Фарғонада шағал уюмидаги сир очилди: йирик ҳолат фош қилинди (видео)Бугун, 09:54Ширинлик солинган сумкадан кутилмаган топилма: Чилонзорда йирик канал тўхтатилдиШиринлик солинган сумкадан кутилмаган топилма: Чилонзорда йирик канал тўхтатилдиБугун, 09:45Зангиотада хонадонлардан бирида ёнғин содир бўлдиЗангиотада хонадонлардан бирида ёнғин содир бўлдиКеча, 20:04Қарши–Бухоро йўлида Нехиа портлади: қурбон ва жароҳатланганлар борҚарши–Бухоро йўлида Нехиа портлади: қурбон ва жароҳатланганлар борКеча, 19:05Амир Temuр хиёбони пиёдалар учун қулайроқ қилиндиАмир Temuр хиёбони пиёдалар учун қулайроқ қилиндиКеча, 18:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда
Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда