Тошкентда каналда икки киши чўкиб кетди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Тошкентда Миллий гвардиянинг 21 ёшли ҳарбий хизматчиси аёлни қутқаришга ҳаракат қилган вақтда вафот этди.
Воқеа «Хотира хиёбони» ёдгорлик мажмуаси яқинидаги каналда юз берган. Дастлабки маълумотларга кўра, аёл сувга тушиб кетган. Ҳарбий хизматчи уни қирғоққа олиб чиқиш учун сувга кирган.
Аммо каналдан ўтаётган кучли оқим ва гирдоб вазиятни оғирлаштирган. Улар сувдан мустақил чиқиб кета олмаган.
Кейинчалик қидирув ишлари натижасида ҳар икки фуқаронинг жасади топилган. Жасадлар ўша куннинг ўзида аниқлангани айтилмоқда.
Ҳозирча воқеанинг бошқа тафсилотлари маълум қилинмаган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…