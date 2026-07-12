Андижонда собиқ эрини ўлдириш учун қотил ёлламоқчи бўлган аёл ушланди
Андижон вилоятининг Асака туманида собиқ турмуш ўртоғини ўлдириш учун ёлланма қотил излагани гумон қилинган 52 ёшли аёл қўлга олинди. Бу ҳақда вилоят Ички ишлар бошқармаси хабар қилди.
Маълум қилинишича, 1974 йилда туғилган аёл уй-жой билан боғлиқ низо сабаб бирга яшаётган 1972 йилда туғилган собиқ турмуш ўртоғини ўлдиришни режалаштирган. Бунинг учун у 3 минг АҚШ доллари эвазига ижрочи излаётгани ҳақида тезкор маълумот олинган.
Шундан сўнг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар тезкор тадбир ташкил этган. Унда шартли ёлланма қотил жалб қилинган. Аёл 10 июль куни қотил сифатида таништирилган шахс билан учрашиб, режани муҳокама қилган ва аввалдан келишилган маблағнинг 5 миллион сўмини берган. Қолган пулни эса иш бажарилганидан кейин тўлашини билдириб, тилхат ёзиб берган.
11 июльга ўтар кечаси тезкор тадбир давомида аёлга собиқ турмуш ўртоғи ўлдирилгани ҳақида саҳналаштирилган ҳолат кўрсатилган. У воқеа жойига келиб, бу ҳолатга ишонч ҳосил қилганидан кейин келишилган маблағни беришини айтган вақтда далилий ашёлар билан ушланган.
Мазкур ҳолат юзасидан аёлга нисбатан Жиноят кодексининг 25 ва 97-моддаси 2-қисми «и» банди билан жиноят иши қўзғатилган. У дастлабки кўрсатмасида қилган ишидан пушаймон эканини билдирган.
…