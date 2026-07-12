Андижонда собиқ эрини ўлдириш учун қотил ёлламоқчи бўлган аёл ушланди

·75·Жамият
Андижонда собиқ эрини ўлдириш учун қотил ёлламоқчи бўлган аёл ушланди

Андижон вилоятининг Асака туманида собиқ турмуш ўртоғини ўлдириш учун ёлланма қотил излагани гумон қилинган 52 ёшли аёл қўлга олинди. Бу ҳақда вилоят Ички ишлар бошқармаси хабар қилди.

Маълум қилинишича, 1974 йилда туғилган аёл уй-жой билан боғлиқ низо сабаб бирга яшаётган 1972 йилда туғилган собиқ турмуш ўртоғини ўлдиришни режалаштирган. Бунинг учун у 3 минг АҚШ доллари эвазига ижрочи излаётгани ҳақида тезкор маълумот олинган.

Шундан сўнг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар тезкор тадбир ташкил этган. Унда шартли ёлланма қотил жалб қилинган. Аёл 10 июль куни қотил сифатида таништирилган шахс билан учрашиб, режани муҳокама қилган ва аввалдан келишилган маблағнинг 5 миллион сўмини берган. Қолган пулни эса иш бажарилганидан кейин тўлашини билдириб, тилхат ёзиб берган.

11 июльга ўтар кечаси тезкор тадбир давомида аёлга собиқ турмуш ўртоғи ўлдирилгани ҳақида саҳналаштирилган ҳолат кўрсатилган. У воқеа жойига келиб, бу ҳолатга ишонч ҳосил қилганидан кейин келишилган маблағни беришини айтган вақтда далилий ашёлар билан ушланган.

Мазкур ҳолат юзасидан аёлга нисбатан Жиноят кодексининг 25 ва 97-моддаси 2-қисми «и» банди билан жиноят иши қўзғатилган. У дастлабки кўрсатмасида қилган ишидан пушаймон эканини билдирган.

АндижонАсакаЁлланма қотилЖиноятИчки ишларТергов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 6 ойда иш жойларида 137 киши ҳаётдан кўз юмдиЎзбекистонда 6 ойда иш жойларида 137 киши ҳаётдан кўз юмдиБугун, 19:14Тошкентдаги "Ўзбекистон" меҳмонхонасида ёнғин юз берди (видео)Тошкентдаги "Ўзбекистон" меҳмонхонасида ёнғин юз берди (видео)Бугун, 18:26Жиззахдаги ресторанда ёнғин содир бўлдиЖиззахдаги ресторанда ёнғин содир бўлдиБугун, 17:25Самарқандда кучли ёнғин: «Сатурн» омбори атрофини қора тутун қопладиСамарқандда кучли ёнғин: «Сатурн» омбори атрофини қора тутун қопладиБугун, 16:16Уч ойда 1 548 та ноқонуний чиқинди ташлаш ҳолати камерага тушдиУч ойда 1 548 та ноқонуний чиқинди ташлаш ҳолати камерага тушдиБугун, 15:43“Қамчиқ” довонида Lacetti автомобили бунтунлай ёниб кетди“Қамчиқ” довонида Lacetti автомобили бунтунлай ёниб кетдиБугун, 12:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)