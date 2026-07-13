Сергелида 138 туп тақиқланган ўсимлик мусодара қилинди

·33·Жамият
Сергелида 138 туп тақиқланган ўсимлик мусодара қилинди

Сергели туманида гиёҳванд модда сақловчи ўсимликларни ноқонуний етиштириш билан боғлиқ ҳолат аниқланди.

Ички ишлар вазирлиги ва Давлат хавфсизлик хизмати ходимлари «Хавфсиз ва соғлом юрт» тадбирлари доирасида ўтказган текширувда 138 туп тақиқланган наркотик ўсимликни топган.

Олиб қўйилган ўсимликлар ашёвий далил сифатида расмийлаштирилган ва Тошкент шаҳар ИИББ Эксперт-криминалистика марказига юборилган.

Ҳолат юзасидан Сергели тумани ИИО ФМБ ходимлари терговга қадар текширув ўтказмоқда. Текширув натижасига қараб, тегишли ҳуқуқий баҳо берилади.

Масъул идоралар наркотик воситаларнинг ноқонуний айланмасини аниқлаш ва унга чек қўйиш бўйича рейдлар давом этаётганини маълум қилган.

СергелиТошкентДХХИчки ишлар вазирлигиНаркотик ўсимликТерговга қадар текширув
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Soliq” иловаси билан қўрқитиш: Берунийда шубҳали ҳолат юз берди“Soliq” иловаси билан қўрқитиш: Берунийда шубҳали ҳолат юз бердиБугун, 11:47Андижонда гулли Onix ижтимоий тармоқларда шов-шувга сабаб бўлди (видео)Андижонда гулли Onix ижтимоий тармоқларда шов-шувга сабаб бўлди (видео)Бугун, 10:27Машинасига уй кондиционери ўрнатган ҳайдовчи интернетни ҳайратда қолдирди (видео)Машинасига уй кондиционери ўрнатган ҳайдовчи интернетни ҳайратда қолдирди (видео)Бугун, 10:21Миробод туманида жойлашган кафеда ёнғин чиқдиМиробод туманида жойлашган кафеда ёнғин чиқдиБугун, 08:50Эможи ҳам ўзгарди: 41 та атама энди бошқача аталадиЭможи ҳам ўзгарди: 41 та атама энди бошқача аталадиКеча, 22:59Андижонда собиқ эрини ўлдириш учун қотил ёлламоқчи бўлган аёл ушландиАндижонда собиқ эрини ўлдириш учун қотил ёлламоқчи бўлган аёл ушландиКеча, 20:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди