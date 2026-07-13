Машинасига уй кондиционери ўрнатган ҳайдовчи интернетни ҳайратда қолдирди (видео)
Ўзбекистонда кузатилаётган жазирама иссиқ фонида айрим ҳайдовчилар автомобилларини салқин сақлаш учун турли усулларни синаб кўрмоқда. Шундай ноодатий ечимлардан бири ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамага сабаб бўлди.
Тарқалган видеода бир ҳайдовчи ўз Damas автомобилига оддий уй кондиционерини ўрнатгани акс этган. Кадрларда кондиционер машинанинг орқасига махсус тарзда жойлаштирилгани ва салонни совутиш учун фойдаланилаётгани кўринади.
Мазкур видео қисқа вақт ичида минглаб томошаларни йиғиб, интернет фойдаланувчилари орасида қизғин баҳс-мунозараларга сабаб бўлди. Айримлар буни жазирамадан қутулишнинг ижодкорона усули сифатида баҳолаган бўлса, бошқалар бундай ўзгартириш хавфсизлик ва қулайлик нуқтаи назаридан тўғри эмаслигини таъкидламоқда.
Ёзнинг кескин иссиқ кунларида одамлар салқинликни таъминлаш учун турли ечимларни излаётган бир пайтда, ушбу ҳайдовчи масалага ўзига хос ёндашуви билан кўпчиликнинг эътиборини тортди.
…