Машинасига уй кондиционери ўрнатган ҳайдовчи интернетни ҳайратда қолдирди (видео)

·0·Жамият
Машинасига уй кондиционери ўрнатган ҳайдовчи интернетни ҳайратда қолдирди (видео)

Ўзбекистонда кузатилаётган жазирама иссиқ фонида айрим ҳайдовчилар автомобилларини салқин сақлаш учун турли усулларни синаб кўрмоқда. Шундай ноодатий ечимлардан бири ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамага сабаб бўлди.

Тарқалган видеода бир ҳайдовчи ўз Damas автомобилига оддий уй кондиционерини ўрнатгани акс этган. Кадрларда кондиционер машинанинг орқасига махсус тарзда жойлаштирилгани ва салонни совутиш учун фойдаланилаётгани кўринади.

Мазкур видео қисқа вақт ичида минглаб томошаларни йиғиб, интернет фойдаланувчилари орасида қизғин баҳс-мунозараларга сабаб бўлди. Айримлар буни жазирамадан қутулишнинг ижодкорона усули сифатида баҳолаган бўлса, бошқалар бундай ўзгартириш хавфсизлик ва қулайлик нуқтаи назаридан тўғри эмаслигини таъкидламоқда.

Ёзнинг кескин иссиқ кунларида одамлар салқинликни таъминлаш учун турли ечимларни излаётган бир пайтда, ушбу ҳайдовчи масалага ўзига хос ёндашуви билан кўпчиликнинг эътиборини тортди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сергелида 138 туп тақиқланган ўсимлик мусодара қилиндиСергелида 138 туп тақиқланган ўсимлик мусодара қилиндиБугун, 10:07Миробод туманида жойлашган кафеда ёнғин чиқдиМиробод туманида жойлашган кафеда ёнғин чиқдиБугун, 08:50Эможи ҳам ўзгарди: 41 та атама энди бошқача аталадиЭможи ҳам ўзгарди: 41 та атама энди бошқача аталадиКеча, 22:59Андижонда собиқ эрини ўлдириш учун қотил ёлламоқчи бўлган аёл ушландиАндижонда собиқ эрини ўлдириш учун қотил ёлламоқчи бўлган аёл ушландиКеча, 20:15Ўзбекистонда 6 ойда иш жойларида 137 киши ҳаётдан кўз юмдиЎзбекистонда 6 ойда иш жойларида 137 киши ҳаётдан кўз юмдиКеча, 19:14Тошкентдаги "Ўзбекистон" меҳмонхонасида ёнғин юз берди (видео)Тошкентдаги "Ўзбекистон" меҳмонхонасида ёнғин юз берди (видео)Кеча, 18:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди