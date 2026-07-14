Европадаги аномал иссиқ: Midea қисқа муддатда 200 мингта кондиционер етказиб берди

·29·Техно
Европадаги аномал иссиқ: Midea қисқа муддатда 200 мингта кондиционер етказиб берди

Европа мамлакатларида кузатилаётган аномал иссиқ ҳарорат совутиш тизимларига бўлган талабни кескин ошириб юборди. Маиший техника ишлаб чиқариш бўйича жаҳон етакчиларидан бири бўлган Midea компанияси ушбу эҳтиёжни қондириш мақсадида қитъага зудлик билан 200 000 дона кондиционер жўнатганини расман эълон қилди. Бу қадам минтақадаги иқлимий инқироз шароитида истеъмолчиларни зарур ускуналар билан таъминлашга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Франциядан келган шошилинч буюртма компания логистика ва ишлаб чиқариш тизимини максимал қувватда ишлашга мажбур қилди. Хусусан, Midea компаниясининг Ухудаги заводи франциялик ҳамкорлардан 30 000 дона портатив кондиционер учун буюртма олган. Эътиборлиси, буюртма тасдиқланганидан сўнг дастлабки 20 000 дона маҳсулотни юклаб жўнатиш учун бор-йўғи 7 кун вақт сарфланди.

Ишлаб чиқариш қуввати икки баробарга оширилди

Midea Air Кондитионинг заводи муҳандислик директори Ни Ҳаибо тушунтиришича, фавқулодда буюртмани бажариш учун 7-июль куни заводдаги кўп функцияли ишлаб чиқариш линияси зудлик билан портатив кондиционерлар чиқаришга мослаштирилган. Натижада кунлик ишлаб чиқариш қуввати 3000 донадан 6000 донага, яни икки баробарга оширилди. Тайёргарлик жараёнини ҳисобга олмаганда, 20 000 дона қурилмани йиғиш учун заводга атиги 3,5 кун кифоя қилди.

Логистика жараёнлари ҳам мисли кўрилмаган тезликда амалга оширилди. Заводнинг ишлаб чиқариш бўлими раҳбари Дин Хуатаонинг сўзларига кўра, минглаб бутловчи қисмлар бир вақтнинг ўзида етказиб берилган. Танқис бўлган айрим деталлар ишлаб чиқариш тўхтаб қолмаслиги учун ҳаво транспорти ва тезюрар темир йўллар орқали заводга олиб келинган. Компаниянинг 20 йиллик тажрибага эга ходими Чен Цзиньшен бу фаолиятидаги энг шошилинч ва мураккаб буюртма бўлганини таъкидлади.

ПортаСплит моделига юқори талаб

Европа бозорида айниқса ПортаСплит деб номланувчи портатив сплит-тизимли кондиционерларга талаб юқори бўлиб турибди. Июн ойидан буён ушбу модел учун 160 000 дан ортиқ янги буюртмалар келиб тушган. Ҳозирда ушбу қурилмалар Гуанчжоу шаҳридаги заводдан партиялар кўринишида Европага мунтазам равишда юборилмоқда.

Ўзбекистон бозорида ҳам Midea бренди остидаги маҳсулотлар кенг оммалашган бўлиб, Европадаги каби иссиқ иқлим шароитида ушбу бренднинг энергия тежамкор ва мобил ечимлари маҳаллий истеъмолчилар орасида ҳам юқори рейтингга эга. Европадаги ушбу ҳолат Хитойда ишлаб чиқарилган совутиш қурилмалари, жумладан, оддий вентиляторларнинг ҳам глобал бозордаги ўрни нақадар муҳимлигини кўрсатмоқда.

Экспертларнинг таъкидлашича, Европанинг кўплаб ҳудудларида ўрнатилган экстремал иссиқ об-ҳаво совутиш ускуналарининг дефицитига сабаб бўлган. Midea каби йирик корпорацияларнинг тезкор реакцияси бозордаги бўшлиқни тўлдириш ва аҳоли саломатлигини сақлашда муҳим рол ўйнамоқда.

MideaКондиционерЕвропаТехнологияЭкспорт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гаджетлар оламида янгилик: БлуеФох Аура A1 ихчам смартфони ишлаб чиқаришга тайёрГаджетлар оламида янгилик: БлуеФох Аура A1 ихчам смартфони ишлаб чиқаришга тайёрБугун, 11:50NASA ва Роскосмос раҳбарлари Халқаро коинот станцияси келажагини муҳокама қиладиNASA ва Роскосмос раҳбарлари Халқаро коинот станцияси келажагини муҳокама қиладиБугун, 10:58СтепХ Нео: Дунёдаги илк офлайн сунъий интеллект агентига эга смартфон тақдим этилдиСтепХ Нео: Дунёдаги илк офлайн сунъий интеллект агентига эга смартфон тақдим этилдиБугун, 09:22Бой ва муваффақиятли: Нега технология олами гигантлари яна AI соҳасига қайтмоқда?Бой ва муваффақиятли: Нега технология олами гигантлари яна AI соҳасига қайтмоқда?Бугун, 07:58Uber стратегияси: Компания нима учун "ҳамма нарса учун илова" бўлишни истамайди?Uber стратегияси: Компания нима учун "ҳамма нарса учун илова" бўлишни истамайди?Бугун, 05:51Ассассинъс Креэд Блакк Флаг Ресйнсед учун қандай видеокарта керак? Тест натижалариАссассинъс Креэд Блакк Флаг Ресйнсед учун қандай видеокарта керак? Тест натижалариБугун, 05:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди