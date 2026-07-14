Европадаги аномал иссиқ: Midea қисқа муддатда 200 мингта кондиционер етказиб берди
Европа мамлакатларида кузатилаётган аномал иссиқ ҳарорат совутиш тизимларига бўлган талабни кескин ошириб юборди. Маиший техника ишлаб чиқариш бўйича жаҳон етакчиларидан бири бўлган Midea компанияси ушбу эҳтиёжни қондириш мақсадида қитъага зудлик билан 200 000 дона кондиционер жўнатганини расман эълон қилди. Бу қадам минтақадаги иқлимий инқироз шароитида истеъмолчиларни зарур ускуналар билан таъминлашга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Франциядан келган шошилинч буюртма компания логистика ва ишлаб чиқариш тизимини максимал қувватда ишлашга мажбур қилди. Хусусан, Midea компаниясининг Ухудаги заводи франциялик ҳамкорлардан 30 000 дона портатив кондиционер учун буюртма олган. Эътиборлиси, буюртма тасдиқланганидан сўнг дастлабки 20 000 дона маҳсулотни юклаб жўнатиш учун бор-йўғи 7 кун вақт сарфланди.
Ишлаб чиқариш қуввати икки баробарга оширилдиMidea Air Кондитионинг заводи муҳандислик директори Ни Ҳаибо тушунтиришича, фавқулодда буюртмани бажариш учун 7-июль куни заводдаги кўп функцияли ишлаб чиқариш линияси зудлик билан портатив кондиционерлар чиқаришга мослаштирилган. Натижада кунлик ишлаб чиқариш қуввати 3000 донадан 6000 донага, яни икки баробарга оширилди. Тайёргарлик жараёнини ҳисобга олмаганда, 20 000 дона қурилмани йиғиш учун заводга атиги 3,5 кун кифоя қилди.
Логистика жараёнлари ҳам мисли кўрилмаган тезликда амалга оширилди. Заводнинг ишлаб чиқариш бўлими раҳбари Дин Хуатаонинг сўзларига кўра, минглаб бутловчи қисмлар бир вақтнинг ўзида етказиб берилган. Танқис бўлган айрим деталлар ишлаб чиқариш тўхтаб қолмаслиги учун ҳаво транспорти ва тезюрар темир йўллар орқали заводга олиб келинган. Компаниянинг 20 йиллик тажрибага эга ходими Чен Цзиньшен бу фаолиятидаги энг шошилинч ва мураккаб буюртма бўлганини таъкидлади.
ПортаСплит моделига юқори талабЕвропа бозорида айниқса ПортаСплит деб номланувчи портатив сплит-тизимли кондиционерларга талаб юқори бўлиб турибди. Июн ойидан буён ушбу модел учун 160 000 дан ортиқ янги буюртмалар келиб тушган. Ҳозирда ушбу қурилмалар Гуанчжоу шаҳридаги заводдан партиялар кўринишида Европага мунтазам равишда юборилмоқда.
Ўзбекистон бозорида ҳам Midea бренди остидаги маҳсулотлар кенг оммалашган бўлиб, Европадаги каби иссиқ иқлим шароитида ушбу бренднинг энергия тежамкор ва мобил ечимлари маҳаллий истеъмолчилар орасида ҳам юқори рейтингга эга. Европадаги ушбу ҳолат Хитойда ишлаб чиқарилган совутиш қурилмалари, жумладан, оддий вентиляторларнинг ҳам глобал бозордаги ўрни нақадар муҳимлигини кўрсатмоқда.
Экспертларнинг таъкидлашича, Европанинг кўплаб ҳудудларида ўрнатилган экстремал иссиқ об-ҳаво совутиш ускуналарининг дефицитига сабаб бўлган. Midea каби йирик корпорацияларнинг тезкор реакцияси бозордаги бўшлиқни тўлдириш ва аҳоли саломатлигини сақлашда муҳим рол ўйнамоқда.
…