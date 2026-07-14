Андижондаги кўп қаватли уйда ёнғин содир бўлди

·20·Жамият
Андижондаги кўп қаватли уйда ёнғин содир бўлди

14 июльга ўтар кечаси Андижон шаҳридаги кўп қаватли турар жойлардан бирида ёнғин юз берди. Ҳодиса шаҳар аҳолисининг эътиборини тортиб, ижтимоий тармоқларда ҳам кенг муҳокама қилинди.

Дастлабки маълумотларга кўра, ёнғин вилоят Фавқулодда вазиятлар бошқармаси биноси яқинида жойлашган 5 қаватли уйнинг том қисмида келиб чиққан. Хабар келиб тушиши билан қутқарув бўлинмалари воқеа жойига тезкор етиб бориб, ёнғинни қисқа фурсатда қуршаб олиб, бартараф этган.

Мутасаддилар ҳодиса оқибатида ҳеч ким тан жароҳати олмаганини маълум қилди. Ёнғин ўчирилгач, ҳудуд хавфсиз ҳолатга келтирилган.

Айни пайтда ёнғиннинг келиб чиқиш сабаблари ҳамда етказилган моддий зарар миқдорини аниқлаш бўйича тегишли мутахассислар томонидан ўрганиш ишлари олиб борилмоқда.

Андижон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Президент 95 ёшли металлург отахонни электромобил билан мукофотлади (видео)Президент 95 ёшли металлург отахонни электромобил билан мукофотлади (видео)Бугун, 12:25Метродаги текширув: қидирувдаги уч шахс ушландиМетродаги текширув: қидирувдаги уч шахс ушландиБугун, 12:22Ўзбекистонда «кредит пирамидаси» хавфи: Ҳар иккинчи қарз олувчининг бир нечта кредити борЎзбекистонда «кредит пирамидаси» хавфи: Ҳар иккинчи қарз олувчининг бир нечта кредити борБугун, 12:16Эски юк машиналарни “ёшартирган” фуқарога суд 3 йил қамоқ жазоси бердиЭски юк машиналарни “ёшартирган” фуқарога суд 3 йил қамоқ жазоси бердиБугун, 12:13+43°да ишлаётганлар учун қўшимча танаффус бериладими?+43°да ишлаётганлар учун қўшимча танаффус бериладими?Бугун, 12:10Кафедаги жанжал 23 ёшли йигитнинг умрига зомин бўлдиКафедаги жанжал 23 ёшли йигитнинг умрига зомин бўлдиБугун, 11:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди