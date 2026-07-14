Андижондаги кўп қаватли уйда ёнғин содир бўлди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
14 июльга ўтар кечаси Андижон шаҳридаги кўп қаватли турар жойлардан бирида ёнғин юз берди. Ҳодиса шаҳар аҳолисининг эътиборини тортиб, ижтимоий тармоқларда ҳам кенг муҳокама қилинди.
Дастлабки маълумотларга кўра, ёнғин вилоят Фавқулодда вазиятлар бошқармаси биноси яқинида жойлашган 5 қаватли уйнинг том қисмида келиб чиққан. Хабар келиб тушиши билан қутқарув бўлинмалари воқеа жойига тезкор етиб бориб, ёнғинни қисқа фурсатда қуршаб олиб, бартараф этган.
Мутасаддилар ҳодиса оқибатида ҳеч ким тан жароҳати олмаганини маълум қилди. Ёнғин ўчирилгач, ҳудуд хавфсиз ҳолатга келтирилган.
Айни пайтда ёнғиннинг келиб чиқиш сабаблари ҳамда етказилган моддий зарар миқдорини аниқлаш бўйича тегишли мутахассислар томонидан ўрганиш ишлари олиб борилмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…