«Rayxon» таъсисчиси Одилхон Исмоиловга қарийб 8 йил берилди

·279·Жамият
«Rayxon» таъсисчиси Одилхон Исмоиловга қарийб 8 йил берилди

«Rayxon oilaviy milliy taomlari» таъсисчиси Одилхон Исмоилов ва яна олти нафар судланувчига нисбатан биринчи инстанция судининг ҳукми эълон қилинди. Олий суд матбуот хизмати маълумотига кўра, Исмоилов ўзлаштириш, мансаб сохтакорлиги ва ҳужжатларни қалбакилаштириш билан боғлиқ жиноятларда айбли деб топилди.

Суд унга 8 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазосини тайинлади. Қамоқда ўтказилган вақт ҳисобга олиниб, ўталиши лозим бўлган жазо муддати 7 йил 11 ой 28 кун этиб белгиланди.

Суд қайси моддалар бўйича ҳукм чиқарди?

Суд ҳукмига кўра, Одилхон Исмоилов ва бошқа судланувчилар Жиноят кодексининг қуйидаги моддаларида назарда тутилган қилмишларни содир этганликда айбли деб топилган:

  • 167-модда 3-қисми «а» банди — ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш;

  • 209-модда 2-қисми «а» банди — мансаб сохтакорлиги;

  • 227-модда 2-қисми «а» банди — ҳужжат, муҳр ва бланкларни эгаллаш, йўқ қилиш ёки яшириш;

  • 228-модда 2-қисми «а» ва «б» бандлари — ҳужжат, муҳр ва бланкаларни қалбакилаштириш ёки улардан фойдаланиш.

Қолган олти нафар судланувчига уларнинг жиноий ҳаракатлари ва ишдаги иштирокига қараб турли муддатларга озодликдан маҳрум қилиш жазолари берилди.

Моддий зарар биргаликда ундирилади

Жиноят иши натижасида етказилган моддий зарарни судланувчилардан солидар тартибда ундириш белгиланди.

Бу тартибга кўра, зарарни қоплаш мажбурияти барча жавобгар шахсларга биргаликда юклатилади. Ундиришнинг аниқ миқдори ва тартиби суд ҳужжатида белгиланган талаблар асосида амалга оширилади.

Ҳукм устидан шикоят қилиш мумкин

Эълон қилинган ҳукм биринчи инстанция судига тегишли. Шу сабабли тарафлар қонунда белгиланган муддат ва тартибда Наманган вилояти судининг апелляция ёки кассация инстанциясига шикоят бериши мумкин.

Шунингдек, прокурор томонидан ҳукм юзасидан протест келтириш ҳуқуқи ҳам сақланиб қолган. Демак, юқори инстанция қарор чиқаргунига қадар иш бўйича суд жараёнлари давом этиши мумкин.

Одилхон Исмоилов ҳақида нималар маълум?

Одилхон Исмоилов 1977 йилда Наманган вилоятида туғилган. У «Rayxon oilaviy milliy taomlari» муассисларидан бири сифатида танилган.

Исмоилов турли йилларда диний соҳада ҳам фаолият юритган. У 2010 йилдан Тошкент шаҳар бош имом-хатиби ўринбосари, 2011–2018 йилларда эса Шайхонтоҳур тумани бош имом-хатиби ва «Шайх Зайниддин» жоме масжиди имом-хатиби бўлиб ишлаган.

2018 йилда Ўзбекистон мусулмонлари идораси унинг вазифасидан озод этилганини маълум қилган. Кейинчалик у «Вақф» хайрия жамоат фондида фаолият юритган ва 2019 йилда «Хўжа Аламбардор» жоме масжидига имом-хатиб этиб тайинланган. Ўша йилнинг сентябрида соғлиғи билан боғлиқ сабабларга кўра ўз хоҳишига биноан лавозимдан кетган.

У 2026 йил бошида қамоққа олинганди

Одилхон Исмоилов 2026 йил январда жиноят иши доирасида қамоққа олинган. Ўша пайтда унга ва ишнинг бошқа фигурантларига ўзлаштириш, сохта тадбиркорлик ҳамда бошқа моддалар бўйича айбловлар қўйилгани хабар қилинган эди.

Энди биринчи инстанция суди Исмоиловга 8 йиллик жазо тайинлади. Бироқ ҳукм устидан юқори суд инстанцияларига шикоят қилиш ҳуқуқи мавжудлиги сабабли иш бўйича якуний ҳуқуқий жараён ҳали давом этиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эркак нега индамай узоқлашади? Сабаб жанжалда эмас...Эркак нега индамай узоқлашади? Сабаб жанжалда эмас...Кеча, 23:26Тошкентда метро ёнида ёнғин юз берди (видео)Тошкентда метро ёнида ёнғин юз берди (видео)Кеча, 18:44«Доллардан либос» кийган аёл ижтимоий тармоқларда муҳокамага сабаб бўлди«Доллардан либос» кийган аёл ижтимоий тармоқларда муҳокамага сабаб бўлдиКеча, 17:09Аёл ҳуқуқлари ҳимоя қилиниб, мол-мулклари олиб берилдиАёл ҳуқуқлари ҳимоя қилиниб, мол-мулклари олиб берилдиКеча, 16:24Самарқандда ЙПХ ходими пиёдани уриб, ўлимга сабаб бўлдиСамарқандда ЙПХ ходими пиёдани уриб, ўлимга сабаб бўлдиКеча, 13:45Экологик қоидабузарликлар янги мезон асосида баҳоланадиЭкологик қоидабузарликлар янги мезон асосида баҳоланадиКеча, 12:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди