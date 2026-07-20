«Rayxon» таъсисчиси Одилхон Исмоиловга қарийб 8 йил берилди
«Rayxon oilaviy milliy taomlari» таъсисчиси Одилхон Исмоилов ва яна олти нафар судланувчига нисбатан биринчи инстанция судининг ҳукми эълон қилинди. Олий суд матбуот хизмати маълумотига кўра, Исмоилов ўзлаштириш, мансаб сохтакорлиги ва ҳужжатларни қалбакилаштириш билан боғлиқ жиноятларда айбли деб топилди.
Суд унга 8 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазосини тайинлади. Қамоқда ўтказилган вақт ҳисобга олиниб, ўталиши лозим бўлган жазо муддати 7 йил 11 ой 28 кун этиб белгиланди.
Суд қайси моддалар бўйича ҳукм чиқарди?
Суд ҳукмига кўра, Одилхон Исмоилов ва бошқа судланувчилар Жиноят кодексининг қуйидаги моддаларида назарда тутилган қилмишларни содир этганликда айбли деб топилган:
167-модда 3-қисми «а» банди — ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш;
209-модда 2-қисми «а» банди — мансаб сохтакорлиги;
227-модда 2-қисми «а» банди — ҳужжат, муҳр ва бланкларни эгаллаш, йўқ қилиш ёки яшириш;
228-модда 2-қисми «а» ва «б» бандлари — ҳужжат, муҳр ва бланкаларни қалбакилаштириш ёки улардан фойдаланиш.
Қолган олти нафар судланувчига уларнинг жиноий ҳаракатлари ва ишдаги иштирокига қараб турли муддатларга озодликдан маҳрум қилиш жазолари берилди.
Моддий зарар биргаликда ундирилади
Жиноят иши натижасида етказилган моддий зарарни судланувчилардан солидар тартибда ундириш белгиланди.
Бу тартибга кўра, зарарни қоплаш мажбурияти барча жавобгар шахсларга биргаликда юклатилади. Ундиришнинг аниқ миқдори ва тартиби суд ҳужжатида белгиланган талаблар асосида амалга оширилади.
Ҳукм устидан шикоят қилиш мумкин
Эълон қилинган ҳукм биринчи инстанция судига тегишли. Шу сабабли тарафлар қонунда белгиланган муддат ва тартибда Наманган вилояти судининг апелляция ёки кассация инстанциясига шикоят бериши мумкин.
Шунингдек, прокурор томонидан ҳукм юзасидан протест келтириш ҳуқуқи ҳам сақланиб қолган. Демак, юқори инстанция қарор чиқаргунига қадар иш бўйича суд жараёнлари давом этиши мумкин.
Одилхон Исмоилов ҳақида нималар маълум?
Одилхон Исмоилов 1977 йилда Наманган вилоятида туғилган. У «Rayxon oilaviy milliy taomlari» муассисларидан бири сифатида танилган.
Исмоилов турли йилларда диний соҳада ҳам фаолият юритган. У 2010 йилдан Тошкент шаҳар бош имом-хатиби ўринбосари, 2011–2018 йилларда эса Шайхонтоҳур тумани бош имом-хатиби ва «Шайх Зайниддин» жоме масжиди имом-хатиби бўлиб ишлаган.
2018 йилда Ўзбекистон мусулмонлари идораси унинг вазифасидан озод этилганини маълум қилган. Кейинчалик у «Вақф» хайрия жамоат фондида фаолият юритган ва 2019 йилда «Хўжа Аламбардор» жоме масжидига имом-хатиб этиб тайинланган. Ўша йилнинг сентябрида соғлиғи билан боғлиқ сабабларга кўра ўз хоҳишига биноан лавозимдан кетган.
У 2026 йил бошида қамоққа олинганди
Одилхон Исмоилов 2026 йил январда жиноят иши доирасида қамоққа олинган. Ўша пайтда унга ва ишнинг бошқа фигурантларига ўзлаштириш, сохта тадбиркорлик ҳамда бошқа моддалар бўйича айбловлар қўйилгани хабар қилинган эди.
Энди биринчи инстанция суди Исмоиловга 8 йиллик жазо тайинлади. Бироқ ҳукм устидан юқори суд инстанцияларига шикоят қилиш ҳуқуқи мавжудлиги сабабли иш бўйича якуний ҳуқуқий жараён ҳали давом этиши мумкин.
…