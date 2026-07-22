Ўзбекистонликлар Минск автозаводига ишга жалб қилиниши мумкин

·0·Жамият
Ўзбекистонликлар Минск автозаводига ишга жалб қилиниши мумкин

Беларусдаги йирик саноат корхоналаридан бири — «Минск автомобил заводи»да Ўзбекистон фуқаролари учун янги иш имкониятларини яратиш масаласи муҳокама қилинди. Томонлар бўш иш ўринларига малакали мутахассисларни жалб қилиш ва ишга қабул жараёнларини тезлаштиришга келишиб олди.

Музокаралар Миграция агентлиги директори ўринбосари Элёр Тоштемиров бошчилигидаги Ўзбекистон делегациясининг Беларусга хизмат сафари доирасида ўтказилди.

Заводдаги бўш иш ўринлари муҳокама қилинди

Ўзбекистон делегацияси «Минск автомобил заводи» раҳбарияти билан учрашиб, корхонада мавжуд бўлган бўш иш ўринларини Ўзбекистон фуқаролари ҳисобига тўлдириш имкониятларини кўриб чиқди.

Музокараларда меҳнат миграцияси соҳасидаги ҳамкорликни кенгайтириш, номзодларни саралаш ва ишга жойлаштириш жараёнларини жадаллаштириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.

Томонлар ишчиларни тасодифий эмас, балки заводнинг аниқ эҳтиёжлари ва касбий талабларидан келиб чиққан ҳолда жалб қилишни мақсад қилмоқда.

Малакали мутахассисларга эҳтиёж бор

Учрашув якунида «Минск автомобил заводи» эҳтиёжларига мос келадиган малакали ўзбекистонлик мутахассисларни ишга жалб қилиш бўйича амалий ҳамкорликни кучайтиришга келишилди.

Бу жараёнда номзодларнинг касбий малакаси, иш тажрибаси ва заводдаги меҳнат шароитларига мослиги ҳисобга олиниши кутилмоқда.

Ҳозирча корхонадаги бўш иш ўринларининг аниқ сони, талаб этиладиган мутахассисликлар ҳамда иш ҳақи миқдори очиқланмаган. Ушбу маълумотлар ишга қабул жараёнлари бошланганида қўшимча равишда эълон қилиниши мумкин.

Заводда ишлаётган ўзбекистонликлар билан учрашув ўтказилди

Сафар доирасида делегация «Минск автомобил заводи»да меҳнат фаолиятини олиб бораётган Ўзбекистон фуқаролари билан ҳам учрашди.

Учрашувда ишчиларнинг меҳнат ва яшаш шароитлари, иш берувчи билан муносабатлари ҳамда улар дуч келаётган эҳтимолий муаммолар муҳокама қилингани айтилмоқда.

Бундай мулоқотлар хорижда ишлаётган фуқароларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, мавжуд камчиликларни аниқлаш ва кейинги ишга қабул жараёнларини яхшилашда муҳим аҳамият касб этади.

Асосий мақсад — қонуний ва хавфсиз меҳнат

Ташриф якунида Ўзбекистон ва Беларус ўртасида меҳнат миграцияси соҳасидаги амалий алоқаларни янада ривожлантириш муҳимлиги таъкидланди.

Томонлар Ўзбекистон фуқароларини хорижда хавфсиз, қонуний ва муносиб меҳнат шароитлари билан таъминлаш бўйича ҳамкорликни давом эттириш ниятида.

Энди асосий эътибор «Минск автомобил заводи»даги бўш иш ўринлари бўйича аниқ талаблар, номзодларни танлаш тартиби ва ишга қабул муддатларининг эълон қилинишига қаратилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қашқадарёда электромонтёр 2,5 млн сўм олаётганда ушландиҚашқадарёда электромонтёр 2,5 млн сўм олаётганда ушландиБугун, 05:23Элдор Шомуродов: "Жаҳон чемпионатида ўйнаш энг катта орзуим эди"Элдор Шомуродов: "Жаҳон чемпионатида ўйнаш энг катта орзуим эди"Бугун, 03:28Тошкентда 16 ёшли ўсмир Бўзсув каналида чўкиб кетдиТошкентда 16 ёшли ўсмир Бўзсув каналида чўкиб кетдиКеча, 21:50«Санжик» қамоқхонада соч эктирганми?«Санжик» қамоқхонада соч эктирганми?Кеча, 21:48Тошкентда курьер BYD машинасини туртиб олгани учун калтак едиТошкентда курьер BYD машинасини туртиб олгани учун калтак едиКеча, 20:55Сурхондарёлик аёл эркакни қўрқитиб пул ундирмоқчи бўлдиСурхондарёлик аёл эркакни қўрқитиб пул ундирмоқчи бўлдиКеча, 14:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди