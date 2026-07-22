Ўзбекистонликлар Минск автозаводига ишга жалб қилиниши мумкин
Беларусдаги йирик саноат корхоналаридан бири — «Минск автомобил заводи»да Ўзбекистон фуқаролари учун янги иш имкониятларини яратиш масаласи муҳокама қилинди. Томонлар бўш иш ўринларига малакали мутахассисларни жалб қилиш ва ишга қабул жараёнларини тезлаштиришга келишиб олди.
Музокаралар Миграция агентлиги директори ўринбосари Элёр Тоштемиров бошчилигидаги Ўзбекистон делегациясининг Беларусга хизмат сафари доирасида ўтказилди.
Заводдаги бўш иш ўринлари муҳокама қилинди
Ўзбекистон делегацияси «Минск автомобил заводи» раҳбарияти билан учрашиб, корхонада мавжуд бўлган бўш иш ўринларини Ўзбекистон фуқаролари ҳисобига тўлдириш имкониятларини кўриб чиқди.
Музокараларда меҳнат миграцияси соҳасидаги ҳамкорликни кенгайтириш, номзодларни саралаш ва ишга жойлаштириш жараёнларини жадаллаштириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
Томонлар ишчиларни тасодифий эмас, балки заводнинг аниқ эҳтиёжлари ва касбий талабларидан келиб чиққан ҳолда жалб қилишни мақсад қилмоқда.
Малакали мутахассисларга эҳтиёж бор
Учрашув якунида «Минск автомобил заводи» эҳтиёжларига мос келадиган малакали ўзбекистонлик мутахассисларни ишга жалб қилиш бўйича амалий ҳамкорликни кучайтиришга келишилди.
Бу жараёнда номзодларнинг касбий малакаси, иш тажрибаси ва заводдаги меҳнат шароитларига мослиги ҳисобга олиниши кутилмоқда.
Ҳозирча корхонадаги бўш иш ўринларининг аниқ сони, талаб этиладиган мутахассисликлар ҳамда иш ҳақи миқдори очиқланмаган. Ушбу маълумотлар ишга қабул жараёнлари бошланганида қўшимча равишда эълон қилиниши мумкин.
Заводда ишлаётган ўзбекистонликлар билан учрашув ўтказилди
Сафар доирасида делегация «Минск автомобил заводи»да меҳнат фаолиятини олиб бораётган Ўзбекистон фуқаролари билан ҳам учрашди.
Учрашувда ишчиларнинг меҳнат ва яшаш шароитлари, иш берувчи билан муносабатлари ҳамда улар дуч келаётган эҳтимолий муаммолар муҳокама қилингани айтилмоқда.
Бундай мулоқотлар хорижда ишлаётган фуқароларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, мавжуд камчиликларни аниқлаш ва кейинги ишга қабул жараёнларини яхшилашда муҳим аҳамият касб этади.
Асосий мақсад — қонуний ва хавфсиз меҳнат
Ташриф якунида Ўзбекистон ва Беларус ўртасида меҳнат миграцияси соҳасидаги амалий алоқаларни янада ривожлантириш муҳимлиги таъкидланди.
Томонлар Ўзбекистон фуқароларини хорижда хавфсиз, қонуний ва муносиб меҳнат шароитлари билан таъминлаш бўйича ҳамкорликни давом эттириш ниятида.
Энди асосий эътибор «Минск автомобил заводи»даги бўш иш ўринлари бўйича аниқ талаблар, номзодларни танлаш тартиби ва ишга қабул муддатларининг эълон қилинишига қаратилади.
…