Челси эркин агентга айланган Джон Стоунзни ўз сафига қўшиб олмоқчи

·0·Спорт
Челси эркин агентга айланган Джон Стоунзни ўз сафига қўшиб олмоқчи

Лондоннинг Челси клуби кутилмаган трансфер устида иш бошлади. Даилй Маил нашри тарқатган хабарга кўра, "аристократлар" Манчестер Сити билан шартномаси якунига етган ва айни дамда эркин агент мақомида бўлган тажрибали ҳимоячи Джон Стоунзни сотиб олиш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Англия терма жамоаси аъзоси бўлган 32 ёшли футболчи кўплаб совринларни қўлга киритган бўлиб, унинг текинга тушиши Лондон клуби раҳбариятини қизиқтириб қолган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гарчи аввалроқ клуб вакиллари Стоунз билан боғлиқ миш-мишларни рад этган бўлса-да, айни дамда музокаралар учун замин тайёрланмоқда. Футболчи ҳозирда 2026-йилги Жаҳон чемпионатидан сўнг таътилга чиққан. Эслатиб ўтамиз, Стоунз Англия терма жамоаси билан ярим финалга қадар етиб бориб, Аргентинага қарши ўйинда иштирок этган эди. Унинг бой тажрибаси ва Чемпионлар лигасидаги ғалабалари Челси ҳимоя чизиғини кучайтириш учун айни муддао деб ҳисобланмоқда.

Ҳимоядаги рақобат ва янги мураббий режаси

Челси бу борада ёлғиз эмас. Хабарларга кўра, Арсенал ҳам Джон Стоунзга қизиқиш билдирмоқда. Микел Артета Виллиам Салиба билан боғлиқ жароҳат муаммоларидан сўнг ҳимоя чизиғини мустаҳкамлашни режалаштирган. Бироқ Челси ўтмишда Тиаго Силва каби фахрий футболчиларни жамоага муваффақиятли интеграция қилгани уларнинг бу борадаги имкониятларини ошириши мумкин. Лондонликларнинг янги тайинланган бош мураббийи Хаби Алонсо жамоани яна Европа майдонларига қайтариш учун тажрибали ижрочиларга эҳтиёж сезмоқда.

Шу билан бирга, клуб бошқа трансфер йўналишларида ҳам фаол. Хусусан, Кристал Пелас ҳимоячиси Махенсе Лакроих бўйича музокаралар олиб борилмоқда. Челси ҳаммуассиси Беҳдад Эгҳбали Нью-Йоркда рақиб клуб раиси Стеве Париш билан учрашгани айтилмоқда. Шунингдек, скаутлар эътиборида Комонинг 21 ёшли иқтидори Джейкобо Ramон ҳам бор. Клуб трансфер ойнаси ёпилгунга қадар камида битта марказий ҳимоячини таркибга қўшишни мақсад қилган.

Бироқ ҳамма трансферлар ҳам силлиқ кечаётгани йўқ. Борнмут ярим ҳимоячиси Алекс Скотт учун берилган 64 миллион фунт стерлинглик таклиф рад этилди. Футболчи янги шартнома имзолашдан бош тортаётган бўлса-да, "олчалар" уни сотиш ниятида эмаслигини қатъий таъкидламоқда. Челси эса ёш иқтидор учун курашни давом эттирмоқда.

Ҳужум чизиғини кучайтириш борасида эса Челси аллақачон бир қатор муваффақиятларга эришди. Клуб Астон Вилладан Морган Роджерсни рекорд сумма эвазига сотиб олганини расман эълон қилди. Goal.com нашрининг қўшимча қилишича, жамоа ички академияси тарбияланувчиси Джош Ачеампонгга бўлаётган таклифларни рад этиб, уни таркибда сақлаб қолишга қарор қилган. Джон Стоунзнинг келиши ушбу ёш иқтидорлар учун ўзига хос мактаб вазифасини ўташи кутилмоқда.

ЧелсиМанчестер СитиДжон СтоунзТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Истанбул Башакшеҳир» мавсумни ғалаба билан бошлай оладими?«Истанбул Башакшеҳир» мавсумни ғалаба билан бошлай оладими?Бугун, 06:37Шомуродов ва Файзуллаев бугун Европа мавсумини бошлайдиШомуродов ва Файзуллаев бугун Европа мавсумини бошлайдиБугун, 05:13Ламине Ямалнинг эрта муваффақияти: Барселона юлдузи тўйинганлик хавфидан қандай қутулади?Ламине Ямалнинг эрта муваффақияти: Барселона юлдузи тўйинганлик хавфидан қандай қутулади?Бугун, 04:38Эмилиано Мартинез терма жамоадаги фаолиятини якунлаш ҳақида ўйламоқдаЭмилиано Мартинез терма жамоадаги фаолиятини якунлаш ҳақида ўйламоқдаБугун, 04:15Моҳаммад Салахнинг Ливерпулдан кетиши ва янги жамоаси борасида янги тафсилотлар чиқдиМоҳаммад Салахнинг Ливерпулдан кетиши ва янги жамоаси борасида янги тафсилотлар чиқдиБугун, 04:11Ламине Ямалнинг севгилиси Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳужумларга жавоб қайтардиЛамине Ямалнинг севгилиси Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳужумларга жавоб қайтардиБугун, 03:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"