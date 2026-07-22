Челси эркин агентга айланган Джон Стоунзни ўз сафига қўшиб олмоқчи
Лондоннинг Челси клуби кутилмаган трансфер устида иш бошлади. Даилй Маил нашри тарқатган хабарга кўра, "аристократлар" Манчестер Сити билан шартномаси якунига етган ва айни дамда эркин агент мақомида бўлган тажрибали ҳимоячи Джон Стоунзни сотиб олиш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Англия терма жамоаси аъзоси бўлган 32 ёшли футболчи кўплаб совринларни қўлга киритган бўлиб, унинг текинга тушиши Лондон клуби раҳбариятини қизиқтириб қолган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Гарчи аввалроқ клуб вакиллари Стоунз билан боғлиқ миш-мишларни рад этган бўлса-да, айни дамда музокаралар учун замин тайёрланмоқда. Футболчи ҳозирда 2026-йилги Жаҳон чемпионатидан сўнг таътилга чиққан. Эслатиб ўтамиз, Стоунз Англия терма жамоаси билан ярим финалга қадар етиб бориб, Аргентинага қарши ўйинда иштирок этган эди. Унинг бой тажрибаси ва Чемпионлар лигасидаги ғалабалари Челси ҳимоя чизиғини кучайтириш учун айни муддао деб ҳисобланмоқда.
Ҳимоядаги рақобат ва янги мураббий режасиЧелси бу борада ёлғиз эмас. Хабарларга кўра, Арсенал ҳам Джон Стоунзга қизиқиш билдирмоқда. Микел Артета Виллиам Салиба билан боғлиқ жароҳат муаммоларидан сўнг ҳимоя чизиғини мустаҳкамлашни режалаштирган. Бироқ Челси ўтмишда Тиаго Силва каби фахрий футболчиларни жамоага муваффақиятли интеграция қилгани уларнинг бу борадаги имкониятларини ошириши мумкин. Лондонликларнинг янги тайинланган бош мураббийи Хаби Алонсо жамоани яна Европа майдонларига қайтариш учун тажрибали ижрочиларга эҳтиёж сезмоқда.
Шу билан бирга, клуб бошқа трансфер йўналишларида ҳам фаол. Хусусан, Кристал Пелас ҳимоячиси Махенсе Лакроих бўйича музокаралар олиб борилмоқда. Челси ҳаммуассиси Беҳдад Эгҳбали Нью-Йоркда рақиб клуб раиси Стеве Париш билан учрашгани айтилмоқда. Шунингдек, скаутлар эътиборида Комонинг 21 ёшли иқтидори Джейкобо Ramон ҳам бор. Клуб трансфер ойнаси ёпилгунга қадар камида битта марказий ҳимоячини таркибга қўшишни мақсад қилган.
Бироқ ҳамма трансферлар ҳам силлиқ кечаётгани йўқ. Борнмут ярим ҳимоячиси Алекс Скотт учун берилган 64 миллион фунт стерлинглик таклиф рад этилди. Футболчи янги шартнома имзолашдан бош тортаётган бўлса-да, "олчалар" уни сотиш ниятида эмаслигини қатъий таъкидламоқда. Челси эса ёш иқтидор учун курашни давом эттирмоқда.
Ҳужум чизиғини кучайтириш борасида эса Челси аллақачон бир қатор муваффақиятларга эришди. Клуб Астон Вилладан Морган Роджерсни рекорд сумма эвазига сотиб олганини расман эълон қилди. Goal.com нашрининг қўшимча қилишича, жамоа ички академияси тарбияланувчиси Джош Ачеампонгга бўлаётган таклифларни рад этиб, уни таркибда сақлаб қолишга қарор қилган. Джон Стоунзнинг келиши ушбу ёш иқтидорлар учун ўзига хос мактаб вазифасини ўташи кутилмоқда.
…