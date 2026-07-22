Мурунтов конида оғир ЙТҲ: икки нафар ишчи ҳалок бўлди

·1·Жамият
Мурунтов конида оғир ЙТҲ: икки нафар ишчи ҳалок бўлди

Навоий кон-металлургия комбинатига қарашли Мурунтов конида оғир йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди. «САТ-783» русумли йирик автоағдаргич ва хизмат автомобили иштирокидаги тўқнашув оқибатида икки нафар ишчи воқеа жойида ҳалок бўлган.

НКМК матбуот хизмати ҳодисани тасдиқлаб, унинг сабаблари махсус текширув доирасида ўрганилаётганини маълум қилди.

Ҳодиса тонгги соат 5:30 атрофида юз берган

Расмий маълумотга кўра, ЙТҲ 21 июль куни соат 5:30 лар атрофида Мурунтов кони ҳудудида содир бўлган.

Дастлабки маълумотларга кўра, енгил хизмат автомобили бурилиш жойида «САТ-783» автоағдаргичи ҳаракатланаётган йўлга чиқиб кетган. Шундан сўнг оғир техника ва енгил машина ўртасида тўқнашув юз берган.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган кадрларда автоағдаргич остида қаттиқ шикастланган хизмат автомобилини кўриш мумкин.

Икки нафар ходим воқеа жойида вафот этган

Ҳодиса вақтида хизмат автомобилида икки нафар ишчи бўлган. Улардан бири машинани бошқарган ҳайдовчи экани айтилмоқда.

Тўқнашув оқибатида ҳар икки ходим оғир тан жароҳатлари олган ва воқеа жойида ҳалок бўлган.

Ҳозирча марҳумларнинг шахси ва уларнинг комбинатдаги лавозимлари ҳақида қўшимча маълумот очиқланмаган.

Мурунтов конида оғир ЙТҲ: икки нафар ишчи ҳалок бўлди

НКМК расмий муносабат билдирди

Навоий кон-металлургия комбинати матбуот хизмати ҳодиса юзасидан расмий баёнот тарқатди.

«Назорат қилувчи давлат ташкилотлари томонидан махсус текшириш олиб борилиб, йўл-транспорт ҳодисасининг содир бўлиш ҳолатлари ва келиб чиқиш сабаблари ўрганилмоқда. Комбинатнинг масъул тегишли хизматлари ходимлари томонидан бундай нохуш ҳодисаларнинг олдини олиш юзасидан қўшимча чора-тадбирлар кўрилмоқда», — дейилади муносабатда.

Комбинат ҳодисанинг техник носозлик, ҳаракат хавфсизлиги қоидаларининг бузилиши ёки бошқа омиллар билан боғлиқ бўлган-бўлмаганига махсус текширувдан кейин аниқлик киритилишини билдирган.

Терговолди суриштируви бошланди

Айни пайтда ҳолат юзасидан терговолди суриштирув ҳаракатлари олиб борилмоқда. Масъул идоралар воқеа жойидаги вазият, транспорт воситаларининг ҳаракат йўналиши ва ходимларнинг хавфсизлик қоидаларига риоя қилган-қилмаганини ўрганмоқда.

Текширув якунида ЙТҲга сабаб бўлган омиллар ҳамда масъул шахсларнинг хатти-ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо берилиши кутилмоқда.

НКМК эса кон ҳудудида оғир техника ва хизмат автомобиллари ҳаракати хавфсизлигини кучайтириш бўйича қўшимча чоралар кўрилаётганини маълум қилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонликлар Минск автозаводига ишга жалб қилиниши мумкинЎзбекистонликлар Минск автозаводига ишга жалб қилиниши мумкинБугун, 11:31Қашқадарёда электромонтёр 2,5 млн сўм олаётганда ушландиҚашқадарёда электромонтёр 2,5 млн сўм олаётганда ушландиБугун, 05:23Элдор Шомуродов: "Жаҳон чемпионатида ўйнаш энг катта орзуим эди"Элдор Шомуродов: "Жаҳон чемпионатида ўйнаш энг катта орзуим эди"Бугун, 03:28Тошкентда 16 ёшли ўсмир Бўзсув каналида чўкиб кетдиТошкентда 16 ёшли ўсмир Бўзсув каналида чўкиб кетдиКеча, 21:50«Санжик» қамоқхонада соч эктирганми?«Санжик» қамоқхонада соч эктирганми?Кеча, 21:48Тошкентда курьер BYD машинасини туртиб олгани учун калтак едиТошкентда курьер BYD машинасини туртиб олгани учун калтак едиКеча, 20:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди