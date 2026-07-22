Мурунтов конида оғир ЙТҲ: икки нафар ишчи ҳалок бўлди
Навоий кон-металлургия комбинатига қарашли Мурунтов конида оғир йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди. «САТ-783» русумли йирик автоағдаргич ва хизмат автомобили иштирокидаги тўқнашув оқибатида икки нафар ишчи воқеа жойида ҳалок бўлган.
НКМК матбуот хизмати ҳодисани тасдиқлаб, унинг сабаблари махсус текширув доирасида ўрганилаётганини маълум қилди.
Ҳодиса тонгги соат 5:30 атрофида юз берган
Расмий маълумотга кўра, ЙТҲ 21 июль куни соат 5:30 лар атрофида Мурунтов кони ҳудудида содир бўлган.
Дастлабки маълумотларга кўра, енгил хизмат автомобили бурилиш жойида «САТ-783» автоағдаргичи ҳаракатланаётган йўлга чиқиб кетган. Шундан сўнг оғир техника ва енгил машина ўртасида тўқнашув юз берган.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган кадрларда автоағдаргич остида қаттиқ шикастланган хизмат автомобилини кўриш мумкин.
Икки нафар ходим воқеа жойида вафот этган
Ҳодиса вақтида хизмат автомобилида икки нафар ишчи бўлган. Улардан бири машинани бошқарган ҳайдовчи экани айтилмоқда.
Тўқнашув оқибатида ҳар икки ходим оғир тан жароҳатлари олган ва воқеа жойида ҳалок бўлган.
Ҳозирча марҳумларнинг шахси ва уларнинг комбинатдаги лавозимлари ҳақида қўшимча маълумот очиқланмаган.
НКМК расмий муносабат билдирди
Навоий кон-металлургия комбинати матбуот хизмати ҳодиса юзасидан расмий баёнот тарқатди.
«Назорат қилувчи давлат ташкилотлари томонидан махсус текшириш олиб борилиб, йўл-транспорт ҳодисасининг содир бўлиш ҳолатлари ва келиб чиқиш сабаблари ўрганилмоқда. Комбинатнинг масъул тегишли хизматлари ходимлари томонидан бундай нохуш ҳодисаларнинг олдини олиш юзасидан қўшимча чора-тадбирлар кўрилмоқда», — дейилади муносабатда.
Комбинат ҳодисанинг техник носозлик, ҳаракат хавфсизлиги қоидаларининг бузилиши ёки бошқа омиллар билан боғлиқ бўлган-бўлмаганига махсус текширувдан кейин аниқлик киритилишини билдирган.
Терговолди суриштируви бошланди
Айни пайтда ҳолат юзасидан терговолди суриштирув ҳаракатлари олиб борилмоқда. Масъул идоралар воқеа жойидаги вазият, транспорт воситаларининг ҳаракат йўналиши ва ходимларнинг хавфсизлик қоидаларига риоя қилган-қилмаганини ўрганмоқда.
Текширув якунида ЙТҲга сабаб бўлган омиллар ҳамда масъул шахсларнинг хатти-ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо берилиши кутилмоқда.
НКМК эса кон ҳудудида оғир техника ва хизмат автомобиллари ҳаракати хавфсизлигини кучайтириш бўйича қўшимча чоралар кўрилаётганини маълум қилди.
…