Моторола Разр яратувчиси 300 долларлик янги Лигҳт Флип смартфонини тақдим этди

·33·Техно
Моторола Разр яратувчиси 300 долларлик янги Лигҳт Флип смартфонини тақдим этди

Афсонавий Моторола Разр телефонининг асосий яратувчиларидан бири Тан Кайвей ва Жо Холлер ҳамкорлигида ишлаб чиқилган янги Light Флип қурилмаси расман намойиш этилди. Ушбу гаджет замонавий смартфонларнинг чалғитувчи функцияларидан чарчаган ва рақамли минимализмга интилувчи фойдаланувчилар учун махсус ишлаб чиқилган. Қурилма классик "раскладушка" шаклида бўлиб, у оддийлик ва услубни ўзида мужассам этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тан Кайвейнинг сўзларига кўра, жамоа бир неча йил давомида З авлоди вакилларининг қизиқишларини ўрганиб чиққан. Маълум бўлишича, кўплаб ёшлар эски турдаги буклама телефонларни ўз услубининг бир қисми деб билишади, бироқ бозордаги мавжуд моделларнинг сифати пастлигидан шикоят қилишади. Light стартапи айнан шу бўшлиқни тўлдириш мақсадида ўзининг минималистик концепциясини классик форм-фактор билан бирлаштиришга қарор қилди.

Техник хусусиятлар ва имкониятлар

Light Флип ўзига хос Light Пҳоне ОС операцион тизимида ишлайди. Унда фақат энг зарур иловалар тўплами — будилник, календар ва калькулятор мавжуд. Ишлаб чиқувчилар фойдаланувчиларни ортиқча ахборот оқимидан ҳимоя қилиш учун сенсорли экрандан, NFC тўлов тизимидан ва ҳатто олд (фронталл) камерадан воз кечишган. Бу эса қурилмани максимал даражада содда ва тушунарли қилади.

Қурилманинг асосий экрани 2,8 дюймли OLED панелдан иборат бўлиб, ташқи томонда қўшимча дисплей мавжуд эмас. ixbt.com маълумотига кўра, бу қарор фойдаланувчиларнинг хоҳишига биноан қабул қилинган — ташқи корпусда фақатгина хабарномалар ҳақида маълумот берувчи кичик ёруғлик индикатори жойлашган. Телефон корпуси алюминий ўрнига пластикдан ишланган, бу эса унинг нархини арзонлаштиришга хизмат қилган.

Чекланган функционалликка қарамай, Light Флип замонавий алоқа стандартларини қўллаб-қувватлайди. Қурилма 5G ва 4G ЛТE тармоқларида ишлайди, мусиқа ва подкастларни тинглаш имконини беради. Шунингдек, унда 3,5 миллиметрли қулоқчин тирқиши, Bluetooth, USB-C порти, эСИМ ва Нано СИМ слотлари мавжуд. Асосий камера эса 12 мегапикселли аниқликка эга.

Нарх ва ранглар жилоси

Янги модел Light бренди линиясидаги энг ҳамёнбоп қурилмага айланди — унинг нархи 300 доллар этиб белгиланган. Ишлаб чиқарувчилар фойдаланувчиларга кенг танлов имкониятини тақдим этиш мақсадида телефонни олти хил рангда сотувга чиқаришни режалаштирмоқда:

  • Қора ва тўқ кўк;
  • Қизил ва пушти;
  • Сариқ ва оч кулранг.
Ўзбекистон бозорида ҳам сўнгги йилларда "детокс-гаджетлар"га бўлган қизиқиш ортиб бормоқда. Light Флип каби қурилмалар ижтимоий тармоқлар ва чексиз билдиришномалардан дам олишни истаган, аммо алоқада қолишни хоҳлайдиган маҳаллий фойдаланувчилар учун ҳам қизиқарли муқобил бўлиши мумкин.

Моторола РазрЛигҳт ФлипСмартфонТехнологияГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинот сири: Олимлар Плутон ва Титанда тушунарсиз органик моддани аниқлашдиКоинот сири: Олимлар Плутон ва Титанда тушунарсиз органик моддани аниқлашдиБугун, 12:54Москва бепул Wi-Fi тармоғи: Йил бошидан буён 26 миллиондан ортиқ уланиш қайд этилдиМосква бепул Wi-Fi тармоғи: Йил бошидан буён 26 миллиондан ортиқ уланиш қайд этилдиБугун, 12:26Elon Musk 2026-йилда Grok Имагине ёрдамида “Одиссея” фильмини суратга олишни режалаштирмоқдаElon Musk 2026-йилда Grok Имагине ёрдамида “Одиссея” фильмини суратга олишни режалаштирмоқдаБугун, 09:25Tesla сотувлар бўйича рекорд ўрнатди, бироқ инвесторлар компания акцияларини сотмоқдаTesla сотувлар бўйича рекорд ўрнатди, бироқ инвесторлар компания акцияларини сотмоқдаБугун, 08:28Сунъий интеллект оламида йирик келишув: Anthropic робототехника стартапини сотиб олмоқдами?Сунъий интеллект оламида йирик келишув: Anthropic робототехника стартапини сотиб олмоқдами?Бугун, 08:21Honor ўзининг энг қувватли смартфони учун махсус Флаш Limited Эдитион тўпламини тақдим этдиHonor ўзининг энг қувватли смартфони учун махсус Флаш Limited Эдитион тўпламини тақдим этдиБугун, 07:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди