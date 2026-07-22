Моторола Разр яратувчиси 300 долларлик янги Лигҳт Флип смартфонини тақдим этди
Афсонавий Моторола Разр телефонининг асосий яратувчиларидан бири Тан Кайвей ва Жо Холлер ҳамкорлигида ишлаб чиқилган янги Light Флип қурилмаси расман намойиш этилди. Ушбу гаджет замонавий смартфонларнинг чалғитувчи функцияларидан чарчаган ва рақамли минимализмга интилувчи фойдаланувчилар учун махсус ишлаб чиқилган. Қурилма классик "раскладушка" шаклида бўлиб, у оддийлик ва услубни ўзида мужассам этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тан Кайвейнинг сўзларига кўра, жамоа бир неча йил давомида З авлоди вакилларининг қизиқишларини ўрганиб чиққан. Маълум бўлишича, кўплаб ёшлар эски турдаги буклама телефонларни ўз услубининг бир қисми деб билишади, бироқ бозордаги мавжуд моделларнинг сифати пастлигидан шикоят қилишади. Light стартапи айнан шу бўшлиқни тўлдириш мақсадида ўзининг минималистик концепциясини классик форм-фактор билан бирлаштиришга қарор қилди.
Техник хусусиятлар ва имкониятларLight Флип ўзига хос Light Пҳоне ОС операцион тизимида ишлайди. Унда фақат энг зарур иловалар тўплами — будилник, календар ва калькулятор мавжуд. Ишлаб чиқувчилар фойдаланувчиларни ортиқча ахборот оқимидан ҳимоя қилиш учун сенсорли экрандан, NFC тўлов тизимидан ва ҳатто олд (фронталл) камерадан воз кечишган. Бу эса қурилмани максимал даражада содда ва тушунарли қилади.
Қурилманинг асосий экрани 2,8 дюймли OLED панелдан иборат бўлиб, ташқи томонда қўшимча дисплей мавжуд эмас. ixbt.com маълумотига кўра, бу қарор фойдаланувчиларнинг хоҳишига биноан қабул қилинган — ташқи корпусда фақатгина хабарномалар ҳақида маълумот берувчи кичик ёруғлик индикатори жойлашган. Телефон корпуси алюминий ўрнига пластикдан ишланган, бу эса унинг нархини арзонлаштиришга хизмат қилган.
Чекланган функционалликка қарамай, Light Флип замонавий алоқа стандартларини қўллаб-қувватлайди. Қурилма 5G ва 4G ЛТE тармоқларида ишлайди, мусиқа ва подкастларни тинглаш имконини беради. Шунингдек, унда 3,5 миллиметрли қулоқчин тирқиши, Bluetooth, USB-C порти, эСИМ ва Нано СИМ слотлари мавжуд. Асосий камера эса 12 мегапикселли аниқликка эга.
Нарх ва ранглар жилосиЯнги модел Light бренди линиясидаги энг ҳамёнбоп қурилмага айланди — унинг нархи 300 доллар этиб белгиланган. Ишлаб чиқарувчилар фойдаланувчиларга кенг танлов имкониятини тақдим этиш мақсадида телефонни олти хил рангда сотувга чиқаришни режалаштирмоқда:
- Қора ва тўқ кўк;
- Қизил ва пушти;
- Сариқ ва оч кулранг.
…