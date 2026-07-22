Cobalt'дан тушиб кетганми ёки бошқа гап борми? 24 ёшли йигит ўлими савол уйғотди

·0·Жамият
Cobalt'дан тушиб кетганми ёки бошқа гап борми? 24 ёшли йигит ўлими савол уйғотди

Жиззах вилоятининг Дўстлик туманида яшовчи 24 ёшли Асадбек Бўрибоевнинг Сирдарё вилоятида ҳалок бўлиши жамоатчилик орасида кенг муҳокамага сабаб бўлди. Расмий маълумотларда у ҳаракатланаётган автомашинадан ўзини ташлаб юборгани айтилса, марҳумнинг яқинлари бу воқеага бошқача нуқтаи назардан қарамоқда.

Қариндошларининг сўзларига кўра, Асадбек 29 июнь куни Тошкентдан уйига қайтаётган вақтда оила аъзоларига қўнғироқ қилиб, Сирдарё туманидаги қариндошиникида тунаб қолишини айтган. Орадан кўп ўтмай, ярим тун атрофида унинг оғир аҳволда экани ҳақида хабар келган.

Марҳумнинг амакиси Асқар Шариповнинг таъкидлашича, шифохонага етиб боришганида йигитнинг бўйни синган бўлган ва у тонгга яқин вафот этган. Унинг айтишича, воқеа жойида бўлганлар Асадбек маст ҳолда ҳаракатланаётган Cobalt автомашинасидан тушмоқчи бўлиб, йиқилиб кетганини билдирган.

Бироқ марҳумнинг яқинлари бу изоҳга шубҳа билан қарамоқда. Уларнинг фикрича, жасаддаги айрим жароҳатлар оддий йиқилиш оқибатига ўхшамайди.

«Юзи деярли шикастланмаган, аммо икки қўли ва бел қисмида кўкаришлар бор эди. Бу ҳолат бизда турли гумонларни уйғотди», — дейди марҳумнинг амакиси.

Унинг сўзларига кўра, воқеа иштирокчилари берган кўрсатмалар ҳам бир-бирига мос келмайди. Айримлар Асадбек Cobaltдан тушиб кетганини айтган бўлса, бошқалар уни шифохонага Damas автомашинасида олиб боришганини билдирган. Шунингдек, жасаднинг ювилиб, оқ чойшабга ўралган ҳолда олиб келингани ҳам қариндошларда қатор саволларни туғдирган.

Марҳумнинг яқинлари воқеа юзасидан холис ва атрофлича текширув ўтказилишини сўраб, унинг кийимлари ва шахсий буюмларини ҳам ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга топширганини маълум қилди.

Бош прокуратура ахборот хизмати маълумотига кўра, ҳодиса ҳақида хабар 30 июнь куни Сирдарё туман ИИБ навбатчилик қисмига келиб тушган. Дастлабки маълумотларга асосан, автомашинада олд ўриндиқда кетаётган Асадбек Бўрибоев бир неча марта ҳайдовчидан транспорт воситасини тўхтатишни сўраган. Бироқ автомашина тўхтамаганидан сўнг, у ҳаракатланаётган транспортдан ўзини ташлаб юборгани қайд этилган.

Расмий маълумотда айтилишича, йигит олган оғир тан жароҳатлари сабаб шифокорлар кўрсатган тиббий ёрдамга қарамасдан вафот этган.

Дастлабки суд-тиббий экспертиза хулосасида ҳам ўлим сабаби ҳаракатланаётган автомашинадан тушиб кетиш натижасида етказилган жароҳатлар экани қайд этилган.

Айни пайтда ушбу ҳолат юзасидан Сирдарё туман прокуратураси томонидан терговга қадар текширув ҳаракатлари давом этмоқда. Тергов якуни воқеанинг барча жиҳатларига ҳуқуқий баҳо берилишига ойдинлик киритиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мурунтов конида оғир ЙТҲ: икки нафар ишчи ҳалок бўлдиМурунтов конида оғир ЙТҲ: икки нафар ишчи ҳалок бўлдиБугун, 11:45Ўзбекистонликлар Минск автозаводига ишга жалб қилиниши мумкинЎзбекистонликлар Минск автозаводига ишга жалб қилиниши мумкинБугун, 11:31Қашқадарёда электромонтёр 2,5 млн сўм олаётганда ушландиҚашқадарёда электромонтёр 2,5 млн сўм олаётганда ушландиБугун, 05:23Элдор Шомуродов: "Жаҳон чемпионатида ўйнаш энг катта орзуим эди"Элдор Шомуродов: "Жаҳон чемпионатида ўйнаш энг катта орзуим эди"Бугун, 03:28Тошкентда 16 ёшли ўсмир Бўзсув каналида чўкиб кетдиТошкентда 16 ёшли ўсмир Бўзсув каналида чўкиб кетдиКеча, 21:50«Санжик» қамоқхонада соч эктирганми?«Санжик» қамоқхонада соч эктирганми?Кеча, 21:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди