Экологик қоидабузарликлар янги мезон асосида баҳоланади

·31·Жамият
Экологик қоидабузарликлар янги мезон асосида баҳоланади

Ўзбекистонда экология соҳасидаги айрим қонунбузилишларни уларнинг атроф-муҳит ва инсон саломатлигига етказган таъсирига қараб баҳолаш таклиф этилмоқда. Янги регламент лойиҳасида иқтисодий жиҳатдан паст таъсир даражасига эга ҳуқуқбузарликларни аниқлаш мезонлари белгилаб берилган.

Ҳужжат қабул қилинса, жиддий экологик зарар келтирмаган ва қисқа муддатда бартараф этилиши мумкин бўлган айрим камчиликларга ҳар бир ҳолатнинг хусусиятидан келиб чиқиб ёндашилади.

Қайси ҳолатлар паст таъсирли деб баҳоланиши мумкин?

Регламент лойиҳасига кўра, ҳуқуқбузарликни иқтисодий жиҳатдан паст таъсир даражасига эга деб топиш учун у табиий муҳит, инсон саломатлиги ёки табиий ресурсларга сезиларли зарар етказмаган бўлиши керак.

Шунингдек, қонунбузилиш оқибатларини қисқа муддат ичида бартараф этиш имконияти мавжуд бўлиши лозим.

Бундай тоифага, одатда, биринчи марта ёки мунтазам бўлмаган ҳолда содир этилган камчиликларни киритиш таклиф қилинмоқда. Бироқ ҳар бир ҳолат алоҳида ўрганилади ва автоматик равишда енгил ҳуқуқбузарлик деб баҳоланмайди.

Ҳисоботни кечиктириш ҳам рўйхатга киритилган

Лойиҳада паст таъсирли деб баҳоланиши мумкин бўлган қатор ҳолатлар келтирилган.

Жумладан:

  • экологик ҳисоботларни қисқа муддатга кечиктириш;

  • чиқиндиларни ҳисобга олишда техник хато қилиш;

  • кўкаламзорлаштириш ишларини белгиланган вақтда бажармаслик;

  • экологик ҳисоб-китобларда кичик номутаносибликларга йўл қўйиш;

  • атроф-муҳитга амалда зарар етказмаган бошқа камчиликлар.

Масалан, ҳисоботдаги техник хатони тезда тузатиш мумкин бўлса ва у табиатга зарар етказмаган бўлса, бу ҳолатнинг таъсир даражаси паст деб баҳоланиши мумкин.

Зарар миқдори асосий мезон бўлади

Ҳуқуқбузарликнинг қай даражада эканини аниқлашда бир нечта омил ҳисобга олинади.

Энг аввало, атроф-муҳитга зарар етказилган-етказилмагани ва зарарнинг миқдори ўрганилади. Шунингдек, оқибатлар қанча вақт давом этиши, камчиликни қанчалик тез бартараф қилиш мумкинлиги ҳамда ҳолат экологик ва ижтимоий хавфсизликка қандай таъсир кўрсатиши баҳоланади.

Агар қонунбузилиш одамлар саломатлигига, сув, ҳаво, тупроқ ёки бошқа табиий ресурсларга жиддий хавф туғдирса, уни паст таъсирли ҳолат сифатида баҳолаш мумкин бўлмайди.

Инспекция ҳар бир ҳолатни алоҳида ўрганади

Лойиҳага мувофиқ, Экологик назорат инспекцияси аниқланган ҳар бир қонунбузилишни алоҳида тартибда таҳлил қилади.

Инспекция ходимлари ҳолатнинг келиб чиқиш сабаблари, оқибатлари ва уни бартараф этиш имкониятларини ўрганади. Шундан кейин камчиликни тузатиш бўйича тегишли тавсиялар берилиши назарда тутилган.

Бу ёндашув тасодифий ва тез бартараф этиладиган техник камчиликларни атроф-муҳитга жиддий зарар етказадиган қонунбузилишлардан ажратиш имконини бериши мумкин.

Ҳужжат ҳали лойиҳа босқичида

Мазкур мезонлар ҳозирча регламент лойиҳасида назарда тутилган бўлиб, амалдаги якуний қоида ҳисобланмайди.

Ҳужжат қабул қилинса, экология соҳасидаги қонунбузилишларга зарар даражаси, такрорийлиги ва оқибатларидан келиб чиқиб ёндашиш механизми шаклланади. Бу эса назорат чораларини ҳар бир ҳолатга мутаносиб равишда қўллашга хизмат қилиши кутилмоқда.

Ўзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Cobalt'дан тушиб кетганми ёки бошқа гап борми? 24 ёшли йигит ўлими савол уйғотдиCobalt'дан тушиб кетганми ёки бошқа гап борми? 24 ёшли йигит ўлими савол уйғотдиБугун, 11:51Мурунтов конида оғир ЙТҲ: икки нафар ишчи ҳалок бўлдиМурунтов конида оғир ЙТҲ: икки нафар ишчи ҳалок бўлдиБугун, 11:45Ўзбекистонликлар Минск автозаводига ишга жалб қилиниши мумкинЎзбекистонликлар Минск автозаводига ишга жалб қилиниши мумкинБугун, 11:31Қашқадарёда электромонтёр 2,5 млн сўм олаётганда ушландиҚашқадарёда электромонтёр 2,5 млн сўм олаётганда ушландиБугун, 05:23Элдор Шомуродов: "Жаҳон чемпионатида ўйнаш энг катта орзуим эди"Элдор Шомуродов: "Жаҳон чемпионатида ўйнаш энг катта орзуим эди"Бугун, 03:28Тошкентда 16 ёшли ўсмир Бўзсув каналида чўкиб кетдиТошкентда 16 ёшли ўсмир Бўзсув каналида чўкиб кетдиКеча, 21:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди