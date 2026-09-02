Каналга тушган Cobalt’даги аёлни ЙПХ ходими қутқарди
Тошкент вилоятининг Ўрта Чирчиқ туманида Cobalt ҳайдовчиси бошқарувни йўқотиб, автомобил билан каналга тушиб кетди. Воқеа вақтида ЙПХ ходимининг жасорати туфайли машинадаги аёл қутқариб қолинди.
Маълум қилинишича, ЙПХ ходими хизмат вазифасини бажараётган вақтда унинг олдида ҳаракатланаётган Cobalt тўсатдан бошқарувни йўқотиб, йўл четидаги каналга тушиб кетган.
Ҳолатни кўрган ходим хизмат автомобилини зудлик билан тўхтатиб, ҳеч иккиланмасдан ёрдамга ошиққан. У сувда хавфли вазиятда қолган аёлни кўриб, каналга тушган ва уни қирғоққа олиб чиққан.
Шундан сўнг аёлга зарур биринчи тиббий ёрдам кўрсатилиб, шифохонага юборилган.
Ҳодиса гувоҳларининг айтишича, ЙПХ ходими махсус кийими билан сувга тушиб, аёлни хавфли вазиятдан қутқариб қолган.
Мазкур воқеа ижтимоий тармоқларда ҳам кўпчиликнинг эътиборини тортди. Фойдаланувчилар ЙПХ ходимининг тезкорлиги ва жасоратини юқори баҳоламоқда.
…