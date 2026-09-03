Банкка боришга чек қўйилди: Баъзи нафақалар энди «Baraka» ижтимоий картасига автоматик тушади

·41·Ўзбекистон
Банкка боришга чек қўйилди: Баъзи нафақалар энди «Baraka» ижтимоий картасига автоматик тушади

Ўзбекистонда аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш, нафақа ва моддий ёрдамларни манзилли етказиш тизимида бюрократияни кескин қисқартирувчи янги тартиб жорий этилди. Эндиликда ҳомиладорлик ва туғиш ҳамда вақтинчалик меҳнатга лаёқатсизлик (касаллик варақаси) бўйича тайинланган нафақа пуллари фуқароларнинг банк филиалларига бориши ёки ортиқча маълумотнома йиғиши талаб этилмасдан, тўғридан-тўғри «Baraka» ижтимоий картасига — жумладан, виртуал шаклда автоматик равишда ўтказиб берилади.

Аризасиз ва навбатларсиз: Тизим амалда қандай ишлайди?

Янгиланган механизм тўлиқ рақамлаштирилган бўлиб, инсон омили ва турли идораларга қатнашни бартараф этади:

  • Карта аллақачон мавжуд бўлса: Агар фуқаро номига «Baraka» ижтимоий картаси олдиндан очилган бўлса, тайинланган барча маблағлар автоматик тарзда, ҳеч қандай қўшимча ариза ва ҳужжатлар талаб қилинмасдан тўғридан-тўғри карта ҳисобига тушади;

  • Карта бўлмаган тақдирда: Банкка бориш шарт эмас — «Baraka» мобил иловаси орқали фойдаланувчи номига зудлик билан виртуал ижтимоий карта шакллантирилади ва нафақа пули унга ўтказилади;

  • Пластик карта ихтиёрийлиги: Агар фуқарога жисмоний пластик карта керак бўлса, уни мобил илова орқали осонгина буюртма қилиш мумкин;

  • Бепул хизмат кўрсатиш: Вақтинчалик меҳнатга лаёқатсизлик нафақаси олувчи фуқаролар учун пластик картани расмийлаштириш мутлақо бепул амалга оширилади.

Нафақа миқдори ва тушумларни қаердан билиш мумкин?

Фуқароларга қулайлик яратиш мақсадида бир нечта тезкор алоқа ва назорат каналлари йўлга қўйилди:

  • Ишонч телефони: Нафақанинг тайинланиш мақоми, тўлов муддатлари ҳамда суммаси бўйича саволларга «1070» ягона ишонч телефони орқали жавоб олиш мумкин;

  • «Инсон» марказлари: Аниқлик киритиш учун яшаш жойи бўйича «Инсон» ижтимоий хизматлар марказининг нафақалар тўлови бўлимига мурожаат қилиш имконияти мавжуд;

  • Мобил мониторинг: Пул ўтказмаларининг келиб тушиши, сарф-харажатлар тарихи ва қолдиқ маблағларни «Baraka» мобил иловаси орқали реал вақт режимида кузатиб бориш мумкин.

Ижтимоий тўловларни «Baraka» рақамли экотизимига тўлиқ интеграция қилиниши давлат ёрдамини фуқароларга етказишда шаффофликни таъминлаб, вақт ва маблағ сарфини сезиларли даражада тежайди.

Сизнингча, нафақаларнинг банкка бормасдан, тўғридан-тўғри виртуал карталарга туширилиши қоғозбозлик ва коррупция хавфини қанчалик қисқартиради? Ижтимоий хизматлар соҳасида яна қандай жараёнларни рақамлаштиришни таклиф қиласиз? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон иқтисодиётининг 7 ойлик манзараси очиқланди — рақамлар нимадан далолат беради?Ўзбекистон иқтисодиётининг 7 ойлик манзараси очиқланди — рақамлар нимадан далолат беради?Бугун, 09:55Ўзбекистоннинг келгуси йиллардаги 7 та стратегик дастури белгиланди...Ўзбекистоннинг келгуси йиллардаги 7 та стратегик дастури белгиланди...Бугун, 09:20Якка тартибдаги саргузаштлар учун энг яхши йўналишлар: Ўзбекистон нечанчи ўринда?Якка тартибдаги саргузаштлар учун энг яхши йўналишлар: Ўзбекистон нечанчи ўринда?Бугун, 08:58Тарихий лаҳза: Моди Мирзиёевга Синдаровнинг қўлёзма бланкасини совға қилдиТарихий лаҳза: Моди Мирзиёевга Синдаровнинг қўлёзма бланкасини совға қилдиКеча, 23:16Президент Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов хотирасини ёд этди (фото)Президент Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов хотирасини ёд этди (фото)Кеча, 15:03Ўзбекистондаги меҳмонхоналар ҳақида энди онлайн маълумот олиш мумкинЎзбекистондаги меҳмонхоналар ҳақида энди онлайн маълумот олиш мумкин01.09, 21:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди