Банкка боришга чек қўйилди: Баъзи нафақалар энди «Baraka» ижтимоий картасига автоматик тушади
Ўзбекистонда аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш, нафақа ва моддий ёрдамларни манзилли етказиш тизимида бюрократияни кескин қисқартирувчи янги тартиб жорий этилди. Эндиликда ҳомиладорлик ва туғиш ҳамда вақтинчалик меҳнатга лаёқатсизлик (касаллик варақаси) бўйича тайинланган нафақа пуллари фуқароларнинг банк филиалларига бориши ёки ортиқча маълумотнома йиғиши талаб этилмасдан, тўғридан-тўғри «Baraka» ижтимоий картасига — жумладан, виртуал шаклда автоматик равишда ўтказиб берилади.
Аризасиз ва навбатларсиз: Тизим амалда қандай ишлайди?
Янгиланган механизм тўлиқ рақамлаштирилган бўлиб, инсон омили ва турли идораларга қатнашни бартараф этади:
Карта аллақачон мавжуд бўлса: Агар фуқаро номига «Baraka» ижтимоий картаси олдиндан очилган бўлса, тайинланган барча маблағлар автоматик тарзда, ҳеч қандай қўшимча ариза ва ҳужжатлар талаб қилинмасдан тўғридан-тўғри карта ҳисобига тушади;
Карта бўлмаган тақдирда: Банкка бориш шарт эмас — «Baraka» мобил иловаси орқали фойдаланувчи номига зудлик билан виртуал ижтимоий карта шакллантирилади ва нафақа пули унга ўтказилади;
Пластик карта ихтиёрийлиги: Агар фуқарога жисмоний пластик карта керак бўлса, уни мобил илова орқали осонгина буюртма қилиш мумкин;
Бепул хизмат кўрсатиш: Вақтинчалик меҳнатга лаёқатсизлик нафақаси олувчи фуқаролар учун пластик картани расмийлаштириш мутлақо бепул амалга оширилади.
Нафақа миқдори ва тушумларни қаердан билиш мумкин?
Фуқароларга қулайлик яратиш мақсадида бир нечта тезкор алоқа ва назорат каналлари йўлга қўйилди:
Ишонч телефони: Нафақанинг тайинланиш мақоми, тўлов муддатлари ҳамда суммаси бўйича саволларга «1070» ягона ишонч телефони орқали жавоб олиш мумкин;
«Инсон» марказлари: Аниқлик киритиш учун яшаш жойи бўйича «Инсон» ижтимоий хизматлар марказининг нафақалар тўлови бўлимига мурожаат қилиш имконияти мавжуд;
Мобил мониторинг: Пул ўтказмаларининг келиб тушиши, сарф-харажатлар тарихи ва қолдиқ маблағларни «Baraka» мобил иловаси орқали реал вақт режимида кузатиб бориш мумкин.
Ижтимоий тўловларни «Baraka» рақамли экотизимига тўлиқ интеграция қилиниши давлат ёрдамини фуқароларга етказишда шаффофликни таъминлаб, вақт ва маблағ сарфини сезиларли даражада тежайди.
Сизнингча, нафақаларнинг банкка бормасдан, тўғридан-тўғри виртуал карталарга туширилиши қоғозбозлик ва коррупция хавфини қанчалик қисқартиради? Ижтимоий хизматлар соҳасида яна қандай жараёнларни рақамлаштиришни таклиф қиласиз? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…