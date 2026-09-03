Қаршида 21 ёшли талаба йигит қизнинг телефонини олиб қочди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Қарши шаҳрида 21 ёшли талаба йигит шериклари билан биргаликда кўчада кетаётган қизнинг телефонини очиқдан-очиқ тортиб олгани айтилмоқда.
Маълумотларга кўра, воқеа тунги вақтда содир бўлган. Йигит шериклари билан олдиндан жиноий режа тузиб, қизнинг қиймати 8 миллион сўмга баҳоланган iPhone 13 Pro Max телефонини тортиб олган ва воқеа жойидан қочиб кетган.
Мазкур ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, иш судда кўриб чиқилган. Судланувчи етказилган моддий зарарни тўлиқ қоплаган.
Шунга қарамай, суд томонидан унга 3 йил 6 ой муддатга озодликни чеклаш жазоси тайинланган.
…