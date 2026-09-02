Болангиз мактабга чиқяптими? Унга мана бу 6 та сўзни айтишни унутманг!
Янги ўқув йили бошланиши арафасида боланинг сумкасига китоб-дафтардан ташқари яна бир муҳим нарсани солиш керак. Бу — ота-онанинг ишончи ва қўллаб-қувватлови.
Мактаб остонасида турган фарзанд учун биринчи қадамлар, янги муҳит, ўқитувчилар ва синфдошлар билан муносабатлар катта аҳамиятга эга. Шунинг учун бола мактабга чиқишидан олдин эшитадиган бир неча оддий гап унинг бутун ўқув йилида ўзини қандай тутишига таъсир қилиши мумкин.
Энг муҳими, бу сўзлар танбеҳ ёки талаб эмас. Улар болага: «Сен ёлғиз эмассан, мен сен томондаман», деган ҳисни беради.
1. «Савол беришдан қўрқма»
Бола ҳамма нарсани билиши шарт эмас. Тушунмаган нарсасини сўраш — уялтирадиган ҳолат эмас, аксинча, ўрганишнинг энг муҳим қисмидир.
Ота-она фарзандига савол беришдан қўрқмасликни ўргатса, бола дарсда ҳам, ҳаётда ҳам фаолроқ бўлади.
«Тушунмаган бўлсанг, албатта сўра. Савол бериш — билмаслик эмас, билишга ҳаракат қилишдир».
2. «Баҳо сенинг ҳаракатингни кўрсатади»
Баъзан бола қанча ҳаракат қилмасин, кутилган натижага эриша олмаслиги мумкин. Бундай вазиятда уни фақат баҳо билан баҳолаш боланинг ўзига бўлган ишончини пасайтириши мумкин.
Фарзандга натижа билан бирга ҳаракат, интилиш ва меҳнат ҳам қадрланишини тушунтириш муҳим.
Ота-она учун асосий вазифа — «Нега 5 эмас?» деб сўрашдан аввал «Бу иш учун қанча ҳаракат қилдинг?» деб қизиқиш.
3. «Хато қилишдан қўрқма»
Мактаб — хато қилмаслик жойи эмас. Аксинча, бола айнан хатолари орқали ўрганади.
Нотўғри жавоб бериши, масалани еча олмаслиги ёки вазифада адашиши уни қобилиятсиз қилиб қўймайди.
Болага хато — мағлубият эмас, кейинги уриниш учун тажриба эканини тушунтириш керак.
4. «Сени хафа қилишса, менга айт»
Бола мактабда дуч келган ҳар қандай муаммони мустақил ҳал қила олиши шарт эмас.
Агар кимдир уни ҳақорат қилса, мазах қилса, қўрқитса ёки ўзини ноқулай ҳис қилишга мажбур қилса, бу ҳақда ота-онасига айтиши мумкинлигини билиши керак.
Энг муҳими — бола гапирганида уни дарҳол айбламаслик ва муаммосини кичрайтириб кўрсатмаслик.
5. «Бошқаларни масхара қилма»
Синфда ҳар хил характер, қобилият ва қизиқишга эга болалар бўлади.
Кимнингдир ташқи кўриниши, кийими, баҳоси, нутқи ёки хатоси устидан кулиш осон. Аммо бундай «ҳазил» бошқа болага оғир таъсир қилиши мумкин.
Шунинг учун болага оддий қоида керак:
ўзгаларни камситмаслик;
заифроқ болани мазах қилмаслик;
бошқанинг хатосидан кулмаслик;
керак бўлса, ёрдам бериш.
6. «Ўзингни бошқалар билан солиштирма»
Синфда кимдир математикадан кучли, бошқаси тил ўрганишда, яна бири спорт ёки ижодда иқтидорли бўлиши мумкин.
Ҳар бир боланинг ўз суръати бор.
Шунинг учун «Фалончининг баҳоси 5, сен нега 4 олдинг?» деган таққослаш ўрнига, боланинг кечаги натижаси билан бугунгисини солиштириш фойдалироқ.
Боланинг мактабга тайёргарлиги фақат сумкадан иборат эмас
Янги ўқув йили олдидан ота-оналар кўпинча форма, китоб, дафтар ва бошқа мактаб анжомларини тайёрлайди. Аммо боланинг руҳий тайёргарлиги ҳам шунчалик муҳим.
У мактабга қуйидаги фикр билан борса, ўзини анча ишончли ҳис қилади:
«Мен ҳамма нарсани билишим шарт эмас. Хато қилишим мумкин. Савол беришим мумкин. Қийинчиликка дуч келсам, ота-онамга айта оламан».
Аслида, фарзандга айтилиши керак бўлган энг муҳим гап ҳам шу:
«Қандай баҳо олганингдан қатъи назар, сенинг ҳаракатингни кўраман ва қийинчилик бўлса, ёнингдаман».
Чунки мактабда болага фақат билим эмас, ўзига ишониш, бошқаларни ҳурмат қилиш ва муаммо туғилганда ёрдам сўрашни билиш ҳам керак бўлади.
Шунинг учун ўқув йили бошланишидан олдин фарзандингизга бу олти гапни айтиб кўринг. Балки у учун оддийдек туюлган бир оғиз сўз сиз ўйлагандан ҳам муҳимроқдир.
Сиз бу сўзларни фарзандингизга айтганмисиз?
…