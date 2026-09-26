АҚШда айрим iPhone 18 Pro Max эгалари алоқасиз қолди
АҚШда янги iPhone 18 Pro Max смартфонларининг айрим эгалари уяли алоқа ишида жиддий узилишларга дуч келмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, фойдаланувчилар АТ&Т тармоғига уланиш ва эСИМни фаоллаштиришда қийинчиликлар кузатилаётганидан шикоят қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Муаммо юзага келгач, қурилма қўнғироқ қилиш, СМС юбориш ва мобил интернетдан фойдаланиш имкониятини тўлиқ йўқотмоқда. Бу эса кундалик вазифаларни бажаришда ва алоқада қолишда қатор ноқулайликларни келтириб чиқармоқда.
Алоқа муаммолари ва техник тафсилотларДастлабки шикоятлар Reddit платформаси ва Apple қўллаб-қувватлаш форумларида оммавий равишда пайдо бўлди. Мазкур ҳолат кўпчиликнинг эътиборини тортди, чунки АҚШдаги iPhone 18 Pro Max модели бу авлод ичида Qualcomm модемига эга бўлган ягона версия ҳисобланади.
Шу билан бирга, АҚШ учун мўлжалланган iPhone 18 Pro ва iPhone Дуо ҳамда бошқа мамлакатлар учун чиқарилган iPhone 18 Pro Max моделларида Apple компаниясининг ўзининг C2 модеми қўлланилгани маълум қилинди.
Мутахассислар хулосаси ва кутилаётган янгиланишМутахассисларнинг таъкидлашича, уланишдаги муаммолар ва Qualcomm модеми ўртасида ҳозирча тўғридан-тўғри боғлиқлик аниқлангани йўқ. Носозликнинг аниқ сабаби номаълум бўлиб қолмоқда, шунинг учун қурилманинг аппарат қисмида нуқсон борлиги ҳақида хулоса чиқаришга ҳали эрта.
Ҳозирги вақтда Apple компанияси iOS 27.0.1 операцион тизимини синовдан ўтказмоқда ва унинг тарқатилиши келаси ҳафтага режалаштирилган. Мутахассислар ушбу муаммо янги дастурий таъминот янгиланиши ёки оператор конфигурацияси орқали бартараф этилишини тахмин қилмоқда.
Изоҳлар 0
…