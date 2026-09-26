АҚШда айрим iPhone 18 Pro Max эгалари алоқасиз қолди

·2·Техно
АҚШда айрим iPhone 18 Pro Max эгалари алоқасиз қолди

АҚШда янги iPhone 18 Pro Max смартфонларининг айрим эгалари уяли алоқа ишида жиддий узилишларга дуч келмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, фойдаланувчилар АТ&Т тармоғига уланиш ва эСИМни фаоллаштиришда қийинчиликлар кузатилаётганидан шикоят қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Муаммо юзага келгач, қурилма қўнғироқ қилиш, СМС юбориш ва мобил интернетдан фойдаланиш имкониятини тўлиқ йўқотмоқда. Бу эса кундалик вазифаларни бажаришда ва алоқада қолишда қатор ноқулайликларни келтириб чиқармоқда.

Алоқа муаммолари ва техник тафсилотлар

Дастлабки шикоятлар Reddit платформаси ва Apple қўллаб-қувватлаш форумларида оммавий равишда пайдо бўлди. Мазкур ҳолат кўпчиликнинг эътиборини тортди, чунки АҚШдаги iPhone 18 Pro Max модели бу авлод ичида Qualcomm модемига эга бўлган ягона версия ҳисобланади.

Шу билан бирга, АҚШ учун мўлжалланган iPhone 18 Pro ва iPhone Дуо ҳамда бошқа мамлакатлар учун чиқарилган iPhone 18 Pro Max моделларида Apple компаниясининг ўзининг C2 модеми қўлланилгани маълум қилинди.

Мутахассислар хулосаси ва кутилаётган янгиланиш

Мутахассисларнинг таъкидлашича, уланишдаги муаммолар ва Qualcomm модеми ўртасида ҳозирча тўғридан-тўғри боғлиқлик аниқлангани йўқ. Носозликнинг аниқ сабаби номаълум бўлиб қолмоқда, шунинг учун қурилманинг аппарат қисмида нуқсон борлиги ҳақида хулоса чиқаришга ҳали эрта.

Ҳозирги вақтда Apple компанияси iOS 27.0.1 операцион тизимини синовдан ўтказмоқда ва унинг тарқатилиши келаси ҳафтага режалаштирилган. Мутахассислар ушбу муаммо янги дастурий таъминот янгиланиши ёки оператор конфигурацияси орқали бартараф этилишини тахмин қилмоқда.

AppleiPhone 18 Pro MaxСмартфонларАлоқа узилишиТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro Max синовларда Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлдиiPhone 18 Pro Max синовларда Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлди18 сентябр 13:26iPhone 18 нархи маълум бўлди: янги Pro моделлари янада қимматлашади!iPhone 18 нархи маълум бўлди: янги Pro моделлари янада қимматлашади!13 сентябр 01:41Apple тақдимоти олдидан iPhone 18 Pro Max ва букиладиган Ultra макетлари кўрсатилдиApple тақдимоти олдидан iPhone 18 Pro Max ва букиладиган Ultra макетлари кўрсатилди2 сентябр 00:21iPhone 18 Pro Max ички тузилиши: мис ёстиқча ва улкан камераiPhone 18 Pro Max ички тузилиши: мис ёстиқча ва улкан камера20 сентябр 22:53iPhone 18 Pro Max батареяси учун махсус режим жорий этилдиiPhone 18 Pro Max батареяси учун махсус режим жорий этилди19 сентябр 20:28iPhone 18 Pro Max аккумулятори ҳажми фош этилдиiPhone 18 Pro Max аккумулятори ҳажми фош этилди11 август 13:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди