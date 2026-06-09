Андижонда тўрт нафар эгизак чақалоқ дунёга келди
Андижон вилоятида баҳор ортидан кириб келган ёзнинг илк кунлари файзли ва қувончли воқеа билан бошланди. Республика ихтисослаштирилган она ва бола саломатлиги илмий-амалий тиббиёт марказининг Андижон вилояти филиалида бир йўла 4 нафар эгизак чақалоқ олам юзини кўрди. Мазкур ўзига хос спортча шижоат ва ҳаётий мўъжиза ҳақида Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати ўзининг расмий саҳифалари орқали юртдошларимизга суюнчилади.
Маълум қилинишича, Андижон шаҳрида жойлашган «Ғайрат» маҳалла фуқаролар йиғинида истиқомат қилувчи Одинахон Муҳаммаджонова шу йилнинг 2 июнь куни кўп ҳомилалик ташхиси билан мазкур тиббиёт масканига олиб келинади. Орадан ҳеч қанча вақт ўтмай, шифокорларнинг синчков назорати остида, муддатидан илгари туғуруқ хавфи мавжудлиги сабабли зудлик билан кесарча кесиш амалиётини бажаришга қарор қилинади.
Мураккаб ва ўта масъулиятли туғуруқ жараёни шифохонанинг энг малакали ва тажрибали акушер-гинекологлари, неонатолог ҳамда реаниматологларидан иборат махсус гуруҳ томонидан юқори профессионал даражада, муваффақиятли ўтказилди. Дунё юзини кўрган жажжи полвонлар ва маликанинг вазн ҳамда бўй кўрсаткичлари қуйидагича қайд этилди:
Биринчи чақалоқ: ўғил, вазни 2415 грамм, бўйи 44 см;
Иккинчи чақалоқ: ўғил, вазни 1730 грамм, бўйи 37 см;
Учинчи чақалоқ: ўғил, вазни 2405 грамм, бўйи 44 см;
Тўртинчи чақалоқ: қиз, вазни 1885 грамм, бўйи 39 см.
Вазирликнинг берган сўнгги маълумотларига кўра, айни дақиқаларда бахтли она ва унинг тўрт нафар жажжи фарзандлари тиббиёт ходимларининг доимий ва қатъий назорати остида бўлиб туришибди. Уларнинг умумий аҳволи барқарор ва ўзларини жуда яхши ҳис этишмоқда. Фарзанд кутаётган барча ҳамюртларимизга мана шундай гўзал бахт ва оилавий қувонч тилаб қоламиз!
Юртимиздаги энг хайрли ва ёқимли воқеалар, тиббиёт соҳасидаги янгиликлар ва жамиятимиздаги энг шов-шувли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…