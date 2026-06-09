Андижонда тўрт нафар эгизак чақалоқ дунёга келди

·0·Жамият
Андижонда тўрт нафар эгизак чақалоқ дунёга келди

Андижон вилоятида баҳор ортидан кириб келган ёзнинг илк кунлари файзли ва қувончли воқеа билан бошланди. Республика ихтисослаштирилган она ва бола саломатлиги илмий-амалий тиббиёт марказининг Андижон вилояти филиалида бир йўла 4 нафар эгизак чақалоқ олам юзини кўрди. Мазкур ўзига хос спортча шижоат ва ҳаётий мўъжиза ҳақида Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати ўзининг расмий саҳифалари орқали юртдошларимизга суюнчилади.

Маълум қилинишича, Андижон шаҳрида жойлашган «Ғайрат» маҳалла фуқаролар йиғинида истиқомат қилувчи Одинахон Муҳаммаджонова шу йилнинг 2 июнь куни кўп ҳомилалик ташхиси билан мазкур тиббиёт масканига олиб келинади. Орадан ҳеч қанча вақт ўтмай, шифокорларнинг синчков назорати остида, муддатидан илгари туғуруқ хавфи мавжудлиги сабабли зудлик билан кесарча кесиш амалиётини бажаришга қарор қилинади.

Мураккаб ва ўта масъулиятли туғуруқ жараёни шифохонанинг энг малакали ва тажрибали акушер-гинекологлари, неонатолог ҳамда реаниматологларидан иборат махсус гуруҳ томонидан юқори профессионал даражада, муваффақиятли ўтказилди. Дунё юзини кўрган жажжи полвонлар ва маликанинг вазн ҳамда бўй кўрсаткичлари қуйидагича қайд этилди:

  • Биринчи чақалоқ: ўғил, вазни 2415 грамм, бўйи 44 см;

  • Иккинчи чақалоқ: ўғил, вазни 1730 грамм, бўйи 37 см;

  • Учинчи чақалоқ: ўғил, вазни 2405 грамм, бўйи 44 см;

  • Тўртинчи чақалоқ: қиз, вазни 1885 грамм, бўйи 39 см.

Вазирликнинг берган сўнгги маълумотларига кўра, айни дақиқаларда бахтли она ва унинг тўрт нафар жажжи фарзандлари тиббиёт ходимларининг доимий ва қатъий назорати остида бўлиб туришибди. Уларнинг умумий аҳволи барқарор ва ўзларини жуда яхши ҳис этишмоқда. Фарзанд кутаётган барча ҳамюртларимизга мана шундай гўзал бахт ва оилавий қувонч тилаб қоламиз!

Юртимиздаги энг хайрли ва ёқимли воқеалар, тиббиёт соҳасидаги янгиликлар ва жамиятимиздаги энг шов-шувли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андижонда кам учрайдиган ҳолат: 4 нафар эгизак туғилдиАндижонда кам учрайдиган ҳолат: 4 нафар эгизак туғилдиБугун, 09:52Қидирувдаги BYD SONG PLUS автотранспорт воситаси топилдиҚидирувдаги BYD SONG PLUS автотранспорт воситаси топилдиБугун, 08:49Қарздорни топишга собиқ турмуш ўртоғи ёрдамлашдиҚарздорни топишга собиқ турмуш ўртоғи ёрдамлашдиБугун, 08:42Фарғонада кэшбек орқали 3,2 млрд сўмни ўғирлаган гуруҳ қўлга тушди...Фарғонада кэшбек орқали 3,2 млрд сўмни ўғирлаган гуруҳ қўлга тушди...Бугун, 08:26Тошкентда солиқ инспекторлари пора олаётганда қўлга тушди...Тошкентда солиқ инспекторлари пора олаётганда қўлга тушди...Бугун, 08:16Банк қарзини тўламагани учун фуқоронинг “Hyundai Elantra” автомобили хатландиБанк қарзини тўламагани учун фуқоронинг “Hyundai Elantra” автомобили хатландиБугун, 07:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди