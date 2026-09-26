Xiaomi смартфонлар учун Поккет Гуитар номли гажетни тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Xiaomi смартфонлар учун Поккет Гуитар номли янги аксессуарини тақдим этди, бу қурилма фойдаланувчиларга смартфон ёрдамида мусиқий кўникмаларини синаб кўриш имконини беради.
- Мазкур гажет Xiaomi 18 Pro ва 18 Pro Max флагманлари учун мўлжалланган бўлиб, Bluetooth орқали Чангба караоке иловаси билан ишлайди.
Ixbt.com маълумотига кўра, Xiaomi компанияси мобил қурилмалар учун ўзига хос ва ноодатий Поккет Гуитар номли чўнтак гипер-аксессуарини намойиш этди. Мазкур қурилма асос сифатида янги Xiaomi 18 Pro ҳамда 18 Pro Max флагманларига мўлжалланган бўлиб, фойдаланувчиларга смартфон ёрдамида мусиқий кўникмаларни синаб кўриш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Аксессуар корпуси смартфоннинг орқа панелига махсус магнит ёрдамида мустаҳкам ўрнатилади. У йиғилган ҳолатда қурилманинг қўшимча экранини ёпиб туради, очилганда эса иккита функционал қисмга ажралади. Биринчи қисмда И дан ВИИ гача белгиланган аккорд тугмалари жойлашган бўлса, иккинчи қисм релеф сирт туфайли гитара торларини муваффақиятли имитация қилади.
Қурилманинг ишлаш режим ва имкониятлариПоккет Гуитар смартфонга Bluetooth орқали симсиз уланади ва махсус Хитойнинг Чангба караоке иловаси ёрдамида ишлайди. Гажет фойдаланувчиларга иккита асосий режимни таклиф этади:
- Чорд режими: фойдаланувчи бир қўли билан тугмалар орқали керакли аккордларни танлайди, иккинчи қўли билан торларда чалишни симуляция қилади.
- Рҳйтм режими: бу режимда аккорд танлаш талаб этилмайди, фақатгина ритмга мос тушиш кифоя, қолган барча ҳаракатларни мобил илова бажариб беради.
Мослик ва техник хусусиятларГарчи қурилма Xiaomi флагманлари учун махсус яратилган бўлса-да, унинг имкониятларидан бошқа Xiaomi моделларида ҳамда iOS 14 ва ундан янги версиядаги iPhone қурилмаларида ҳам фойдаланиш мумкин. Бунинг учун Чангба иловаси ўрнатилган бўлиши етарли.
Техник жиҳатдан, янги чўнтак гитара 630 мА•ч сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу қувват захираси бир марталик тўлиқ қувватланиш билан 30 кунгача ишлашга етади. Батареяни тўлдириш учун замонавий USB-C порти кўзда тутилган.
Ҳозирги вақтда Xiaomi Поккет Гуитар аллақачон Хитой бозорида сотувга чиқарилди. Мамлакат ички бозорида мазкур гажетнинг нархи 599 юан ёки тахминан 90 АҚШ долларини ташкил этмоқда.
Изоҳлар 0
…