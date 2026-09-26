Xiaomi смартфонлар учун Поккет Гуитар номли гажетни тақдим этди

·21·Техно
Xiaomi смартфонлар учун Поккет Гуитар номли гажетни тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Xiaomi смартфонлар учун Поккет Гуитар номли янги аксессуарини тақдим этди, бу қурилма фойдаланувчиларга смартфон ёрдамида мусиқий кўникмаларини синаб кўриш имконини беради.
  • Мазкур гажет Xiaomi 18 Pro ва 18 Pro Max флагманлари учун мўлжалланган бўлиб, Bluetooth орқали Чангба караоке иловаси билан ишлайди.

Ixbt.com маълумотига кўра, Xiaomi компанияси мобил қурилмалар учун ўзига хос ва ноодатий Поккет Гуитар номли чўнтак гипер-аксессуарини намойиш этди. Мазкур қурилма асос сифатида янги Xiaomi 18 Pro ҳамда 18 Pro Max флагманларига мўлжалланган бўлиб, фойдаланувчиларга смартфон ёрдамида мусиқий кўникмаларни синаб кўриш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Аксессуар корпуси смартфоннинг орқа панелига махсус магнит ёрдамида мустаҳкам ўрнатилади. У йиғилган ҳолатда қурилманинг қўшимча экранини ёпиб туради, очилганда эса иккита функционал қисмга ажралади. Биринчи қисмда И дан ВИИ гача белгиланган аккорд тугмалари жойлашган бўлса, иккинчи қисм релеф сирт туфайли гитара торларини муваффақиятли имитация қилади.

Қурилманинг ишлаш режим ва имкониятлари

Поккет Гуитар смартфонга Bluetooth орқали симсиз уланади ва махсус Хитойнинг Чангба караоке иловаси ёрдамида ишлайди. Гажет фойдаланувчиларга иккита асосий режимни таклиф этади:

  • Чорд режими: фойдаланувчи бир қўли билан тугмалар орқали керакли аккордларни танлайди, иккинчи қўли билан торларда чалишни симуляция қилади.
  • Рҳйтм режими: бу режимда аккорд танлаш талаб этилмайди, фақатгина ритмга мос тушиш кифоя, қолган барча ҳаракатларни мобил илова бажариб беради.
Ўйин жараёнида Xiaomi 18 Pro орқа экрани бошқарув элементлари ва зарур маълумотларни кўрсатиш учун ишлатилади. Бундай ёндашув дисплейнинг қўл билан тўсиб қўйилишининг олдини олади.

Мослик ва техник хусусиятлар

Гарчи қурилма Xiaomi флагманлари учун махсус яратилган бўлса-да, унинг имкониятларидан бошқа Xiaomi моделларида ҳамда iOS 14 ва ундан янги версиядаги iPhone қурилмаларида ҳам фойдаланиш мумкин. Бунинг учун Чангба иловаси ўрнатилган бўлиши етарли.

Техник жиҳатдан, янги чўнтак гитара 630 мА•ч сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу қувват захираси бир марталик тўлиқ қувватланиш билан 30 кунгача ишлашга етади. Батареяни тўлдириш учун замонавий USB-C порти кўзда тутилган.

Ҳозирги вақтда Xiaomi Поккет Гуитар аллақачон Хитой бозорида сотувга чиқарилди. Мамлакат ички бозорида мазкур гажетнинг нархи 599 юан ёки тахминан 90 АҚШ долларини ташкил этмоқда.

XiaomiПоккет ГуитарСмартфон аксессуарлариТехнологияларГадгетлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Pro экранининг ёрқинлиги ўтмишдошидан паст чиқдиXiaomi 18 Pro экранининг ёрқинлиги ўтмишдошидан паст чиқдиКеча 15:26Xiaomi 18 Pro глобал версиялари аккумулятори кичикроқ бўладиXiaomi 18 Pro глобал версиялари аккумулятори кичикроқ бўладиКеча 00:55Xiaomi компанияси қизил рангли Транспарент Специал Эдитион моделларини тақдим этдиXiaomi компанияси қизил рангли Транспарент Специал Эдитион моделларини тақдим этди24 сентябр 03:56Xiaomi компанияси янги Xiaomi Ватч S5 ақлли соатларини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Xiaomi Ватч S5 ақлли соатларини тақдим этди23 сентябр 22:51Xiaomi 18 Pro Max тақдим этилди: дунёдаги илк Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 смартфониXiaomi 18 Pro Max тақдим этилди: дунёдаги илк Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 смартфони23 сентябр 19:53Xiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшиладиXiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшилади21 сентябр 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди