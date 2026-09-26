30 минг йилдан ортиқ вақт музликда сақланган мамонт боласи тўлиқ сақланган ҳолда топилган

·20·Дунё
30 минг йилдан ортиқ вақт музликда сақланган мамонт боласи тўлиқ сақланган ҳолда топилган

Канаданинг Юкон ҳудудидаги Клондике олтин конларида 30 минг йилдан ортиқ вақт аввал нобуд бўлган мамонт боласи деярли тўлиқ сақланган ҳолда топилган. Қадимий топилма 2022 йилда аниқланган бўлиб, унинг ҳолати тадқиқотчиларни ҳайратга солган.

Мамонт боласи абадий музлик ичида табиий равишда сақланиб қолган. Унга маҳаллий Hän тилида "Nun Cho Ga", яъни "катта ҳайвон боласи" деган ном берилган.

Тадқиқотчилар унинг 30 минг йилдан ортиқ вақт аввал нобуд бўлганини аниқлаган.

Музлик шароити туфайли мамонт боласининг танаси деярли тўлиқ ҳолда сақланиб қолган. Бундай топилмалар олимларга қадимги ҳайвонларнинг ҳаёти ва ўша даврдаги табиий муҳит ҳақида янги маълумотлар олиш имконини беради.

Мамонт боласи ҳақида нималар маълум?

Тадқиқотлар натижасида унинг урғочи экани ва тахминан 30–35 кунлик бўлган пайтида нобуд бўлгани аниқланган. "Нун Чо Га"нинг деярли тўлиқ сақланиб қолгани уни палеонтология учун қимматли топилмалардан бирига айлантиради. Минглаб йиллар давомида музлик бағрида ётган мамонт боласи бугунги кунгача қадимги дунёнинг ноёб гувоҳи сифатида етиб келган.

КлондикеЮконмамонтНун Чо Га
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Илон Маск миттигина мамонт боқмоқчи: Ген муҳандислиги мўъжизаси амалга ошиши мумкинИлон Маск миттигина мамонт боқмоқчи: Ген муҳандислиги мўъжизаси амалга ошиши мумкин2 июл 10:21"Cолоссал" йўқолган ҳайвонларни тирилтириш ўрнига тирик турларни қутқаришга ўтди"Cолоссал" йўқолган ҳайвонларни тирилтириш ўрнига тирик турларни қутқаришга ўтди4 май 08:22Кенгуру болалари она халтасида қандай улғаяди? Қизиқарли фактлар (видео)Кенгуру болалари она халтасида қандай улғаяди? Қизиқарли фактлар (видео)14 сентябр 20:19Лапшадан тирик каламуш боласи чиқди: мижоз шокдаЛапшадан тирик каламуш боласи чиқди: мижоз шокда13 сентябр 10:34Мамонтлар қайтиши мумкинми? Олимлар кутилмаган режани бошладиМамонтлар қайтиши мумкинми? Олимлар кутилмаган режани бошлади30 август 11:45Польшанинг Плоцк шаҳрида камайиб бораётган тапир боласи биринчи марта оммага кўрсатилдиПольшанинг Плоцк шаҳрида камайиб бораётган тапир боласи биринчи марта оммага кўрсатилди19 июл 05:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота