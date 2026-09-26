30 минг йилдан ортиқ вақт музликда сақланган мамонт боласи тўлиқ сақланган ҳолда топилган
Канаданинг Юкон ҳудудидаги Клондике олтин конларида 30 минг йилдан ортиқ вақт аввал нобуд бўлган мамонт боласи деярли тўлиқ сақланган ҳолда топилган. Қадимий топилма 2022 йилда аниқланган бўлиб, унинг ҳолати тадқиқотчиларни ҳайратга солган.
Мамонт боласи абадий музлик ичида табиий равишда сақланиб қолган. Унга маҳаллий Hän тилида "Nun Cho Ga", яъни "катта ҳайвон боласи" деган ном берилган.
Тадқиқотчилар унинг 30 минг йилдан ортиқ вақт аввал нобуд бўлганини аниқлаган.
Музлик шароити туфайли мамонт боласининг танаси деярли тўлиқ ҳолда сақланиб қолган. Бундай топилмалар олимларга қадимги ҳайвонларнинг ҳаёти ва ўша даврдаги табиий муҳит ҳақида янги маълумотлар олиш имконини беради.
Мамонт боласи ҳақида нималар маълум?
Тадқиқотлар натижасида унинг урғочи экани ва тахминан 30–35 кунлик бўлган пайтида нобуд бўлгани аниқланган. "Нун Чо Га"нинг деярли тўлиқ сақланиб қолгани уни палеонтология учун қимматли топилмалардан бирига айлантиради. Минглаб йиллар давомида музлик бағрида ётган мамонт боласи бугунги кунгача қадимги дунёнинг ноёб гувоҳи сифатида етиб келган.
Изоҳлар 0
…