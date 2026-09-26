Билл Гейтсдан жиддий огоҳлантириш: АИ миллиардлаб инсонларга хавф туғдириши мумкин
Microsoft асосчиларидан бири Билл Гейтс сунъий интеллектнинг (SI) жадал ривожланиши билан боғлиқ хавфлардан хавотир билдирди. У ҳукуматлар технология олиб келадиган ўзгаришларга етарлича тайёр эмаслигини таъкидлаган.
Гейтснинг фикрича, СИ имкониятларининг кенгайиши ёвуз ниятли шахслар томонидан нотўғри ишлатилса, жиддий хавфларни юзага келтириши мумкин. Шу билан бирга, у сунъий интеллектнинг тиббиёт, таълим ва қишлоқ хўжалигида катта фойда бериш имкониятларини ҳам таъкидлаган.
Гейтс ҳукуматлар СИ билан боғлиқ хавфларни бошқариш учун етарлича тайёр эмаслигини айтган.
Гейтс СИ ривожини халқаро миқёсда мувофиқлаштириш ва давлатлар ўртасида ҳамкорликни кучайтириш зарурлигини илгари сурган. У айниқса киберхавфсизлик ва жамиятга таъсир каби йўналишларда ҳукуматлар назорати муҳимлигини қайд этган. Ҳозирча СИ сабаб миллиардлаб одамлар ҳалок бўлиши муқаррар деган илмий хулоса мавжуд эмас. Бундай сценарийлар сунъий интеллектнинг узоқ муддатли хавфлари ҳақидаги баҳс-мунозараларнинг бир қисмидир; экспертлар унинг эҳтимоли ва вақтига доир ягона фикрга эга эмас.
Изоҳлар 0
…