Билл Гейтсдан жиддий огоҳлантириш: АИ миллиардлаб инсонларга хавф туғдириши мумкин

·11·Техно
Билл Гейтсдан жиддий огоҳлантириш: АИ миллиардлаб инсонларга хавф туғдириши мумкин

Microsoft асосчиларидан бири Билл Гейтс сунъий интеллектнинг (SI) жадал ривожланиши билан боғлиқ хавфлардан хавотир билдирди. У ҳукуматлар технология олиб келадиган ўзгаришларга етарлича тайёр эмаслигини таъкидлаган.

Гейтснинг фикрича, СИ имкониятларининг кенгайиши ёвуз ниятли шахслар томонидан нотўғри ишлатилса, жиддий хавфларни юзага келтириши мумкин. Шу билан бирга, у сунъий интеллектнинг тиббиёт, таълим ва қишлоқ хўжалигида катта фойда бериш имкониятларини ҳам таъкидлаган.

Гейтс ҳукуматлар СИ билан боғлиқ хавфларни бошқариш учун етарлича тайёр эмаслигини айтган.

Гейтс СИ ривожини халқаро миқёсда мувофиқлаштириш ва давлатлар ўртасида ҳамкорликни кучайтириш зарурлигини илгари сурган. У айниқса киберхавфсизлик ва жамиятга таъсир каби йўналишларда ҳукуматлар назорати муҳимлигини қайд этган. Ҳозирча СИ сабаб миллиардлаб одамлар ҳалок бўлиши муқаррар деган илмий хулоса мавжуд эмас. Бундай сценарийлар сунъий интеллектнинг узоқ муддатли хавфлари ҳақидаги баҳс-мунозараларнинг бир қисмидир; экспертлар унинг эҳтимоли ва вақтига доир ягона фикрга эга эмас.

Билл ГейтсMicrosoftСунъий интеллекткиберхавфсизлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект гигантлари АҚШ ҳукуматини очиқ кодли моделларни чекламасликка чақирдиСунъий интеллект гигантлари АҚШ ҳукуматини очиқ кодли моделларни чекламасликка чақирди24 июл 20:56Microsoft рекорд ўрнатди: Сунъий интеллект ёрдамида Windowsдаги 570 та хатолик ёпилдиMicrosoft рекорд ўрнатди: Сунъий интеллект ёрдамида Windowsдаги 570 та хатолик ёпилди17 июл 23:55Microsoft рекорд даражадаги заифликларни бартараф этди: Сунъий интеллект ёрдамга келдиMicrosoft рекорд даражадаги заифликларни бартараф этди: Сунъий интеллект ёрдамга келди15 июл 21:59Хитойнинг LLM-роутеридан 6 TB маълумот сизиб чиқди ва махфий калитлар топилдиХитойнинг LLM-роутеридан 6 TB маълумот сизиб чиқди ва махфий калитлар топилди12 сентябр 00:21Сунъий интеллект хавфсизлиги: Claude биологик тадқиқотларда суиистеъмол қилиндиСунъий интеллект хавфсизлиги: Claude биологик тадқиқотларда суиистеъмол қилинди11 сентябр 22:29Microsoft илк киберхавфсизлик модели ва Персептион агент тизимини тақдим этдиMicrosoft илк киберхавфсизлик модели ва Персептион агент тизимини тақдим этди27 июл 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди