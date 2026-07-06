Андижонда бир оилада беш эгизак дунёга келди
Бугун, 6 июл куни Андижон шаҳридаги 2-сонли туғуруқ мажмуасида ноёб воқеа юз берди — бир йўла беш нафар чақалоқ дунёга келди.
Соғлиқни сақлаш вазирлиги маълумотига кўра, она ва чақалоқларнинг аҳволи яхши бўлиб, улар малакали шифокорлар назоратига олинган.
Она кўп ҳомилалик ташхиси билан қабул қилинди
Андижон шаҳрининг Қайрағочтош маҳалласида яшовчи Наргиза Бекжонова кўп ҳомилалик ташхиси билан туғуруқ мажмуасига олиб келинган.
Унда муддатидан илгари туғуруқ белгилари кузатилгани сабабли кесарча кесиш амалиёти ўтказилган.
Туғуруқ муваффақиятли якунланди
Жараён малакали акушер-гинеколог, неонатолог ва реаниматологлар иштирокида ўтказилган.
Шифокорларнинг саъй-ҳаракатлари натижасида уч нафар қиз ва икки нафар ўғил чақалоқ дунёга келди.
Чақалоқларнинг вазни маълум қилинди
Беш эгизакнинг туғилгандаги вазни қуйидагича:
биринчи чақалоқ — қиз, 1450 грамм;
иккинчи чақалоқ — ўғил, 1605 грамм;
учинчи чақалоқ — қиз, 1495 грамм;
тўртинчи чақалоқ — ўғил, 1585 грамм;
бешинчи чақалоқ — қиз, 1205 грамм.
Она ва болалар махсус марказга ўтказилди
Ихтисослаштирилган тиббий ёрдам кўрсатиш мақсадида она ва чақалоқлар Республика ихтисослаштирилган она ва бола саломатлиги илмий-амалий тиббиёт марказининг Андижон вилояти филиалига ўтказилган.
«Айни пайтда беш нафар эгизак ва уларнинг онаси малакали тиббиёт ходимлари назоратида ўзларини яхши ҳис этмоқда», — дейилади ССВ матбуот хизмати хабарида.
Бир кунда беш карра қувонч — бу воқеа нафақат оила, балки бутун Андижон учун унутилмас кунга айланди.
…