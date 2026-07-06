Андижонда бир оилада беш эгизак дунёга келди

·24·Жамият
Андижонда бир оилада беш эгизак дунёга келди

Бугун, 6 июл куни Андижон шаҳридаги 2-сонли туғуруқ мажмуасида ноёб воқеа юз берди — бир йўла беш нафар чақалоқ дунёга келди.

Соғлиқни сақлаш вазирлиги маълумотига кўра, она ва чақалоқларнинг аҳволи яхши бўлиб, улар малакали шифокорлар назоратига олинган.

Она кўп ҳомилалик ташхиси билан қабул қилинди

Андижон шаҳрининг Қайрағочтош маҳалласида яшовчи Наргиза Бекжонова кўп ҳомилалик ташхиси билан туғуруқ мажмуасига олиб келинган.

Унда муддатидан илгари туғуруқ белгилари кузатилгани сабабли кесарча кесиш амалиёти ўтказилган.

Туғуруқ муваффақиятли якунланди

Жараён малакали акушер-гинеколог, неонатолог ва реаниматологлар иштирокида ўтказилган.

Шифокорларнинг саъй-ҳаракатлари натижасида уч нафар қиз ва икки нафар ўғил чақалоқ дунёга келди.

Чақалоқларнинг вазни маълум қилинди

Беш эгизакнинг туғилгандаги вазни қуйидагича:

  • биринчи чақалоқ — қиз, 1450 грамм;

  • иккинчи чақалоқ — ўғил, 1605 грамм;

  • учинчи чақалоқ — қиз, 1495 грамм;

  • тўртинчи чақалоқ — ўғил, 1585 грамм;

  • бешинчи чақалоқ — қиз, 1205 грамм.

Она ва болалар махсус марказга ўтказилди

Ихтисослаштирилган тиббий ёрдам кўрсатиш мақсадида она ва чақалоқлар Республика ихтисослаштирилган она ва бола саломатлиги илмий-амалий тиббиёт марказининг Андижон вилояти филиалига ўтказилган.

«Айни пайтда беш нафар эгизак ва уларнинг онаси малакали тиббиёт ходимлари назоратида ўзларини яхши ҳис этмоқда», — дейилади ССВ матбуот хизмати хабарида.

Бир кунда беш карра қувонч — бу воқеа нафақат оила, балки бутун Андижон учун унутилмас кунга айланди.

АндижонНаргиза БекжоноваСоғлиқни сақлаш вазирлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андижонда 32 ёшли аёл беш нафар чақалоқни дунёга келтирдиАндижонда 32 ёшли аёл беш нафар чақалоқни дунёга келтирдиБугун, 21:37Андижонда 5 нафар эгизак дунёга келдиАндижонда 5 нафар эгизак дунёга келдиБугун, 21:19Университет ходими ишга тикланиб, унга ярим миллиард сўмдан ортиқ зарар тўлаб берилди Университет ходими ишга тикланиб, унга ярим миллиард сўмдан ортиқ зарар тўлаб берилди Бугун, 19:12Тошкентда солиқ қарзи учун икки қимматбаҳо автомобиль хатландиТошкентда солиқ қарзи учун икки қимматбаҳо автомобиль хатландиБугун, 19:00МИБ: Табиий газ пулини тўламаган қарздорнинг автомашинаси хатландиМИБ: Табиий газ пулини тўламаган қарздорнинг автомашинаси хатландиБугун, 18:55Андижонда хотинини мактабда ўлдирган эркакка 19 йил жазо берилдиАндижонда хотинини мактабда ўлдирган эркакка 19 йил жазо берилдиБугун, 18:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди