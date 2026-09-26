Давид де Геа Манчестер Сити можаросидан сўнг чемпионликлар ҳақида гапирди

·37·Спорт
Давид де Геа Манчестер Сити можаросидан сўнг чемпионликлар ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Манчестер Сити клуби 2009–2018 йиллар оралиғида 115 та молиявий қоида бузилиш айбловидан 114 тасида айбдор деб топилди.
  • Ушбу вазият Манчестер Юнайтеднинг собиқ дарвозабони Девид де Геа томонидан ўзининг Х саҳифасида кинояли пост қолдиришига сабаб бўлди.
  • У ўзининг нечта Премер-лига чемпионлиги борлигини сўраб, ўтмишдаги чемпионликлар қайта тақсимланиши мумкинлигига ишора қилди.

Англия футболи сўнгги йиллардаги энг йирик молиявий можаролардан бири билан юзма-юз келди. Мустақил комиссия хулосасига кўра, Манчестер Сити клуби 2009–2018 йиллар оралиғида молиявий қоидаларни бузиш бўйича қўйилган 115 та айбловдан 114 тасида айбдор деб топилди. Ушбу тарихий ҳукм мамлакат чемпионатида катта шов-шувларга сабаб бўлиб, маҳаллий рақобат ва турнир жадвалидаги ўтмишдаги адолатсизликлар мавзусини яна бир бор долзарб қилиб қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, ушбу монолит қарор клубга нисбатан қуйи дивизионга сургун қилиш, улкан жарималар, очколарни олиб ташлаш ва тарихий унвонларни тортиб олиш каби мисли кўрилмаган жазоларни қўллаш эҳтимолини очиб берди. Шундай кескин даврда Манчестер Сити билан чемпионлик учун курашиб, иккинчи ўрин билан кифояланган жамоалар ва уларнинг собиқ футболчилари бу хабарга дарҳол муносабат билдиришди.

Собиқ дарвозабоннинг кинояли пости

Манчестер Юнайтед сафида 500 дан ортиқ учрашув ўтказиб, 2023-йилгача жамоанинг асосий дарвозабони бўлган Девид де Геа ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида истеҳзоли хабар қолдирди. У ўзининг расмий Х саҳифасида ўтмишдаги чемпионликлар қайта тақсимланиши мумкинлигига ишора қилиб: "Хўш...... Келинг, гаплашамиз. Унда менда нечта Премер-лига чемпионлиги бор экан?" деб ёзди. Испанялик посбоннинг бу кинояли реакцияси бевосита Манчестер Юнайтед иккинчи ўринни эгаллаган мавсумларга қаратилган эди.

Маълумки, Девид де Геа таркибида тўп сурган даврда Манчестер Юнайтед бир неча бор Манчестер Сити ортидан иккинчи ўринни эгаллаган. Жумладан, 2011–2012-йилги мавсумда чемпионлик тўплар нисбатига кўра бой берилган бўлса, 2017–2018-йилда Жозе Моуринью, шунингдек, 2020–2021-йилги мавсумда Оле-Гуннар Сулшер бошқаруви остида ҳам "қизил иблислар" шоҳсупанинг иккинчи поғонасида қолган эди.

Клубларнинг ҳуқуқий ҳаракатлари ва компенсация талаблари

The Athletic нашрининг маълум қилишича, ушбу можаро ортидан Англия футболининг етакчи клублари, жумладан Манчестер Юнайтед, Арсенал, Ливерпул ва Тоттенхем ўз ҳуқуқшуносларини ишга солган. Мазкур жамоалар бой берилган мукофот пуллари ҳамда тижорий даромадлар бўйича зарарни қоплаш юзидан даъво аризаларини тайёрлашни бошлаб юборган. Бу эса вазиятнинг янада чигаллашишига олиб келмоқда.

Манчестер Сити клуби ўз навбатида барча спорт санкциялари ва рақибларнинг даъволарига қарши қонуний йўллар билан охиригача курашишини билдирмоқда. Айни пайтда Премер-лига раҳбарияти мусобақа тарихини мутлақо ўзгартириб юбормаган ҳолда, адолатли қарор қабул қилишдек мураккаб вазифа қаршисида турибди. Ушбу кескин ҳуқуқий кураш ва муҳокамалар яна ойлар давом этиши кутилмоқда.

Давид Де ГеаМанчестер СитйМанчестер УнитедПремиер ЛигаФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанд Манчестер дербисида қандай қилибофсиддан қочиш сирини очдиЭрлинг Холанд Манчестер дербисида қандай қилибофсиддан қочиш сирини очди16 сентябр 18:32Манчестер дербисидаги шубҳали гол: Майкл Оуен VAR хатосидан ҳайратдаМанчестер дербисидаги шубҳали гол: Майкл Оуен VAR хатосидан ҳайратда14 сентябр 15:17Арсенал: 2026-йилги чемпионлар афсонавий “Инвинсиблес”га кира оладими?Арсенал: 2026-йилги чемпионлар афсонавий “Инвинсиблес”га кира оладими?9 август 16:52Рян Гиггз Эллиот Андерсонни Манчестер Юнайтедга ўтишга кўндирмоқчи бўлганРян Гиггз Эллиот Андерсонни Манчестер Юнайтедга ўтишга кўндирмоқчи бўлган10 август 21:32Манчестер Сити айбдор деб топилди, Премер-лига клублари компенсация талаб қилмоқдаМанчестер Сити айбдор деб топилди, Премер-лига клублари компенсация талаб қилмоқдаБугун 01:11Манчестер Сити иши: Энди Бернем шошма-шузарликка қарши чиқдиМанчестер Сити иши: Энди Бернем шошма-шузарликка қарши чиқдиБугун 00:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?