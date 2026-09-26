Давид де Геа Манчестер Сити можаросидан сўнг чемпионликлар ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Манчестер Сити клуби 2009–2018 йиллар оралиғида 115 та молиявий қоида бузилиш айбловидан 114 тасида айбдор деб топилди.
- Ушбу вазият Манчестер Юнайтеднинг собиқ дарвозабони Девид де Геа томонидан ўзининг Х саҳифасида кинояли пост қолдиришига сабаб бўлди.
- У ўзининг нечта Премер-лига чемпионлиги борлигини сўраб, ўтмишдаги чемпионликлар қайта тақсимланиши мумкинлигига ишора қилди.
Англия футболи сўнгги йиллардаги энг йирик молиявий можаролардан бири билан юзма-юз келди. Мустақил комиссия хулосасига кўра, Манчестер Сити клуби 2009–2018 йиллар оралиғида молиявий қоидаларни бузиш бўйича қўйилган 115 та айбловдан 114 тасида айбдор деб топилди. Ушбу тарихий ҳукм мамлакат чемпионатида катта шов-шувларга сабаб бўлиб, маҳаллий рақобат ва турнир жадвалидаги ўтмишдаги адолатсизликлар мавзусини яна бир бор долзарб қилиб қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, ушбу монолит қарор клубга нисбатан қуйи дивизионга сургун қилиш, улкан жарималар, очколарни олиб ташлаш ва тарихий унвонларни тортиб олиш каби мисли кўрилмаган жазоларни қўллаш эҳтимолини очиб берди. Шундай кескин даврда Манчестер Сити билан чемпионлик учун курашиб, иккинчи ўрин билан кифояланган жамоалар ва уларнинг собиқ футболчилари бу хабарга дарҳол муносабат билдиришди.
Собиқ дарвозабоннинг кинояли постиМанчестер Юнайтед сафида 500 дан ортиқ учрашув ўтказиб, 2023-йилгача жамоанинг асосий дарвозабони бўлган Девид де Геа ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида истеҳзоли хабар қолдирди. У ўзининг расмий Х саҳифасида ўтмишдаги чемпионликлар қайта тақсимланиши мумкинлигига ишора қилиб: "Хўш...... Келинг, гаплашамиз. Унда менда нечта Премер-лига чемпионлиги бор экан?" деб ёзди. Испанялик посбоннинг бу кинояли реакцияси бевосита Манчестер Юнайтед иккинчи ўринни эгаллаган мавсумларга қаратилган эди.
Маълумки, Девид де Геа таркибида тўп сурган даврда Манчестер Юнайтед бир неча бор Манчестер Сити ортидан иккинчи ўринни эгаллаган. Жумладан, 2011–2012-йилги мавсумда чемпионлик тўплар нисбатига кўра бой берилган бўлса, 2017–2018-йилда Жозе Моуринью, шунингдек, 2020–2021-йилги мавсумда Оле-Гуннар Сулшер бошқаруви остида ҳам "қизил иблислар" шоҳсупанинг иккинчи поғонасида қолган эди.
Клубларнинг ҳуқуқий ҳаракатлари ва компенсация талаблариThe Athletic нашрининг маълум қилишича, ушбу можаро ортидан Англия футболининг етакчи клублари, жумладан Манчестер Юнайтед, Арсенал, Ливерпул ва Тоттенхем ўз ҳуқуқшуносларини ишга солган. Мазкур жамоалар бой берилган мукофот пуллари ҳамда тижорий даромадлар бўйича зарарни қоплаш юзидан даъво аризаларини тайёрлашни бошлаб юборган. Бу эса вазиятнинг янада чигаллашишига олиб келмоқда.
Манчестер Сити клуби ўз навбатида барча спорт санкциялари ва рақибларнинг даъволарига қарши қонуний йўллар билан охиригача курашишини билдирмоқда. Айни пайтда Премер-лига раҳбарияти мусобақа тарихини мутлақо ўзгартириб юбормаган ҳолда, адолатли қарор қабул қилишдек мураккаб вазифа қаршисида турибди. Ушбу кескин ҳуқуқий кураш ва муҳокамалар яна ойлар давом этиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…