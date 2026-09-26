Ҳусайн Норчаев Эрон дарвозасига урилган гол ва янги тактика ҳақида гапирди

·9·Спорт
Ҳусайн Норчаев Эрон дарвозасига урилган гол ва янги тактика ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон миллий терма жамоаси Эронни 3:1 ҳисобида мағлуб этди, бу ўйинда Ҳусайн Норчаев гол уриб, жамоанинг янги тактик услубга мослашаётганини таъкидлади.
  • Норчаевнинг айтишича, Эрон Осиёнинг энг кучли рақибларидан бири бўлса-да, жамоамизнинг уларга қарши узоқ йиллардан бери ютқазмай келаётгани футболчиларга катта ишонч бағишламоқда.

Фарғонадаги марказий ўйингоҳда кечган халқаро ўртоқлик беллашувида Ўзбекистон миллий терма жамоаси қитъанинг энг номдор жамоаларидан бири — Эрон устидан 3:1 ҳисобида ишончли зафар қучгани миллий футболимиз кун тартибидаги бош воқеага айланди. Учрашувда рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ғалабага салмоқли ҳисса қўшган Наманганнинг «Навбаҳор» клуби ҳужумчиси Ҳусайн Норчаев ўйиндан кейин журналистлар қаршисида чиқиш қилди. Иқтидорли форвард ўз голи тарихи, шериги Маҳмуднинг қойилмақом узатмаси ҳамда жамоанинг янги тактик услубга мослашиши ҳақида самимий фикр билдирди.

Норчаевнинг таъкидлашича, Эронга қарши баҳс юқори даражада ўтган ва терма жамоамизнинг эронликларга узоқ вақтдан бери мағлуб бўлмай келаётгани футболчиларга қўшимча куч ва психологик устунлик бағишламоқда. Янги схемага ўтиш борасидаги саволга тўхталар экан, ёш ҳужумчи ғалаба фонида ҳеч қандай жиддий камчилик кўрмаганини ва бутун жамоа майдонда ажойиб ҳаракат қилганини эътироф этди.

«Маҳмуднинг ажойиб паси, 3:1 ҳисоби ва енгилмас руҳ»: Ҳусайн Норчаев фикрларининг 5 та асосий нуқтаси

Миллий жамоамиз ва «Навбаҳор» ҳужумчисининг муҳим баёнотларидан энг асосий фактлар:

  • Маҳмуднинг шедевр узатмаси: Норчаев урилган голда жамоадоши Маҳмуднинг аниқ ва қулай пасини алоҳида эътироф этиб, ўзи шунчаки вазиятни гол билан якунлаганини айтди;

  • Эроннинг кучи ва муносиб жавоб: Ҳужумчи Эрон Осиёнинг энг оғир рақибларидан бири эканини таъкидлаб, уларга қарши муваффақиятли ўйинни юқори баҳолади;

  • Эронга қарши енгилмас серия: Норчаев терма жамоамизнинг эронликларга анчадан бери ютқазмай келаётгани йигитларда улкан ишонч уйғотаётганини таъкидлади;

  • «Камчиликлар бўлмади» — ижобий кайфият: Янги схемага ўтиш борасидаги саволга Норчаев жамоа жуда яхши ўйин намойиш этгани ва ғалаба кунида камчилик қидириш ўринсиз эканини билдирди;

  • «Навбаҳор»дан термагача барқарорлик: Ёш тўпурар клубдаги ёрқин формасини миллий жамоанинг асосий таркибида ҳам муваффақиятли давом эттирмоқда.

Ўзбекистон — Эрон баҳси: Ҳусайн Норчаевнинг ҳаракатлари ва ўйин кўрсаткичлари таққоси

Фарғонадаги беллашувда Норчаевнинг роли ва билдирган муносабати таснифи:

Кўрсаткичлар ва мезонлар

Ўйин давомидаги фактлар ва Норчаевнинг позицияси

Рақиб ва ўйин мақоми

Эрон миллий терма жамоаси (Халқаро ўртоқлик учрашуви)

Учрашув манзили ва якуний ҳисоб

Фарғона шаҳри, марказий стадион — 3:1 ҳисобидаги зафар

Ҳусайн Норчаевнинг майдондаги роли

Асосий ҳужумчи, гол муаллифи (Маҳмуднинг узатмасидан сўнг)

Гол вазифасига баҳоси

«Маҳмуд ажойиб пас берди, мен ўз ишимни қилдим»

Эронга қарши серия ҳақида

Эронликларга ютқазмаслик анъанаси жамоага катта ишонч бермоқда

Янги тактика ва камчиликларга муносабат

«Ғалаба қозондик, менимча, камчилик бўлмади, яхши ўйнадик»

Футбол экспертизаси: Нега Ҳусайн Норчаевнинг голи ва позицияси муҳим аҳамиятга эга?

Спорт таҳлилчилари ва футбол шарҳловчиларининг хулосалари:

  • «Шомуродов билан тандем ва ҳужумдаги рақобат»: Элдор Шомуродовнинг дубли ёнига Норчаевнинг чиройли голи қўшилиши миллий жамоамиз ҳужум чизиғида фақат бир футболчига қарамлик йўқолганини кўрсатади; Ҳусайннинг гол сезиш қобилияти юқори экани яна бир бор исботланди;

  • «Маҳмуд — Норчаев» комбинациясининг самараси: Майдон маркази ва қанотлардан узатиладиган тўпларни қабул қилиб олишда Норчаевнинг тезкор жой танлаши рақиб ҳимоячиларини доғда қолдирмоқда; бу эса янги тактик схемада ҳужумлар янада динамик бўлишини таъминламоқда;

  • Психологик тўсиқларнинг синдирилиши: Илгари Эрон термаси биз учун жуда ноқулай ва оғир рақиб ҳисобланар эди; бугун ёш футболчиларимизнинг Эронга қарши бемалол, ишонч билан ва хотиржам ғалаба қозониши янги авлоднинг чемпионлик руҳиятидан далолат беради.

Сизнингча, Ҳусайн Норчаевнинг Эронга қарши ўйинда кўрсатган ҳужумкор маҳорати уни миллий жамоанинг асосий таркибидаги муқим ўйинчисига айлантира оладими? Эрон устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги ғалаба миллий жамоамизнинг келгуси ўйинларига қандай таъсир қилади деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва терма жамоамиз тўпурарини қўллаб-қувватлаш учун ушбу таҳлилни барча футбол мухлислари билан баҳам кўринг!

ФарғонаНавбаҳорҲусайн НорчаевЭрон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон ФИФАнинг янгиланган рейтингида юқорилади — Эрон устидан ғалаба, 59-ўрин...Ўзбекистон ФИФАнинг янгиланган рейтингида юқорилади — Эрон устидан ғалаба, 59-ўрин...Кеча 07:13Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серияЭрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серияКеча 07:10Каннаваро Эронга қарши ўйин ҳақида гапирди, Шомуродов эса муҳим мақсадни айтдиКаннаваро Эронга қарши ўйин ҳақида гапирди, Шомуродов эса муҳим мақсадни айтди23 сентябр 18:51Наманганда 7 голли шоу: «Навбаҳор» 89-дақиқада ғалабани илиб кетди...Наманганда 7 голли шоу: «Навбаҳор» 89-дақиқада ғалабани илиб кетди...14 август 21:24«Навбаҳор» Темур Кападзе қўл остида ғалабали серияни давом эттирмоқда«Навбаҳор» Темур Кападзе қўл остида ғалабали серияни давом эттирмоқда7 август 21:0115-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи бор15-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи бор5 август 14:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия