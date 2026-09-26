Самарқандда 10-тур триллери: Эркаклар Арманистонни, аёллар Перуни тор-мор этди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Самарқандда ўтаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг 10-турида Ўзбекистоннинг бош эркаклар ва аёллар терма жамоалари мос равишда Арманистон ва Перу устидан 3,5:0,5 ҳисобида ғалаба қозонди.
- Эркаклар бош жамоаси ушбу ғалаба билан якка пешқадамликни мустаҳкамлади.
- Ўзбекистон-2 эркаклар жамоаси Ҳиндистонга 0,5:3,5 ҳисобида ютқазди, Ўзбекистон-3 эса Исроилга 1,5:2,5 ҳисобида имкониятни бой берди.
Самарқанд мезбонлик қилаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида олтин медаллар тақдирига ойдинлик киритган энг шиддатли ва муҳим — 10-тур беллашувлари расман якунига етди. Мусобақанинг энг диққатга сазовор тўқнашувларида Ўзбекистон бош миллий терма жамоалари мутлақ триумф қайд этишди. Эркаклар бош жамоаси кўп карра Олимпиада чемпиони Арманистон термасини 3,5:0,5 ҳисобида яксон қилиб, мутлақ якка пешқадамликни мустаҳкамлаган бўлса, асосий аёллар терма жамоамиз ҳам Перу вакиллари устидан худди шундай 3,5:0,5 ҳисобидаги қақшатқич ғалабани расмийлаштирди.
Куннинг бошқа баҳсларида эса жаҳон шахмати гиганти ҳисобланган Ҳиндистонга қарши саф тортган Ўзбекистон-2 эркаклар жамоаси 0,5:3,5 ҳисобида имкониятни бой берди, Ўзбекистон-3 таркиби эса Исроилга қарши кечган оғир жангда 1,5:2,5 ҳисобида имтиҳондан ўтолмади. Аёллар ўртасидаги қолган жуфтликларда Ўзбекистон-2 Швеция билан, Ўзбекистон-3 эса Кения билан 2:2 ҳисобидаги жанговар дурангга имзо чекди. 10-турдаги ушбу тарихий натижалар бош миллий жамоаларимизнинг чемпионлик ва юқори ўринлар сари юришини кульминацион нуқтага олиб чиқди.
«Иккита 3,5:0,5 зафари, Ҳиндистон билан жанг ва қизларимиз шиддати»: 10-турнинг 5 та асосий нуқтаси
Самарқанд Олимпиадасининг 10-турида қайд этилган энг муҳим расмий натижалар ва фактлар:
Эркакларнинг Арманистон устидан қақшатқич зафари: Бош термамиз 3,5:0,5 ҳисобида зафар қучиб, Олимпиада кубогига бир қадам қолганини исботлади;
Аёлларнинг Перу устидан ёрқин ғалабаси: Қизларимиз 3 та партияда рақибни таслим этиб, умумий 3,5:0,5 ҳисобини қайд этишди;
Ҳиндистон грандига қарши синов: Ўзбекистон-2 ёшлари Ҳиндистоннинг супер таркибига қарши баҳс олиб бориб, 0,5:3,5 ҳисобида тажриба тўплади;
Аёллар жамоаларидан иккита дуранг: Ўзбекистон-2 Швеция билан, Ўзбекистон-3 эса Кения билан 2:2 ҳисобидаги муросали натижага эришди;
Исроил билан принципиал баҳс: Ўзбекистон-3 эркаклар жамоаси сўнгги тахтадаги ғалабага қарамай, 1,5:2,5 ҳисобида минимал тарзда имкониятни бой берди.
Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси (10-тур): Ўзбекистоннинг барча жамоалари натижалари таққоси
Эркаклар ва аёллар ўртасидаги барча 6 та учрашувнинг батафсил натижалари жадвали:
Баҳс тоифаси ва жамоалар тўқнашуви
Умумий ҳисоб
Тахталардаги индивидуал натижалар
Эркаклар: Арманистон — Ўзбекистон-1
0,5 : 3,5
Мартиросян 0:1 Абдусатторов; Синдаров 1:0 Ованнисян; Саргсян 0,5:0,5 Якуббоев; Мадаминов 1:0 Саргиссьян
Эркаклар: Ўзбекистон-2 — Ҳиндистон
0,5 : 3,5
Ваҳидов 0:1 Праггнанандҳа; Абдисалимов 0,5:0,5 Эригаиси; Суяров 0:1 Сарин; Нигматов 0:1 Гукеш
Эркаклар: Ўзбекистон-3 — Исроил
1,5 : 2,5
Сайдалиев 0:1 Родштеин; Баҳриллаев 0:1 Боруховский; Раҳматуллаев 0,5:0,5 Соколовский; Абдураҳмонов 1:0 Смирин
Аёллар: Ўзбекистон-1 — Перу
3,5 : 0,5
Ҳамдамова 0,5:0,5 Кори; Омонова 1:0 Салас; Имомқўзиева 1:0 Контрерас; Каримова 1:0 Иларио
Аёллар: Ўзбекистон-2 — Швеция
2 : 2
Якуббоева 0,5:0,5 Крамлинг; Маликова 0:1 Агрест; Ҳалилова 0,5:0,5 Валсу; Салимова 1:0 Крамлинг
Аёллар: Кения — Ўзбекистон-3
2 : 2
Актамова 0,5:0,5 Монгели; Бобомуродова 0,5:0,5 Мутися; Аҳмедова 0:1 Гленда; Шаҳзодова 1:0 Албрайт
Шахмат экспертизаси: Нега 10-тур натижалари тарихий аҳамиятга эга?
Халқаро гроссмейстерлар, таҳлилчилар ва шахмат мутахассисларининг хулосалари:
«Бош жамоаларнинг чемпионлик характери»: Ҳам эркаклар, ҳам аёллар бош термаларининг ўз рақибларини бир хил 3,5:0,5 ҳисобида таслим этиши миллий термаларимизнинг жисмоний ва психологик жиҳатдан мусобақа кульминациясига идеал формада етиб келганини кўрсатди;
Ҳиндистоннинг олий даражаси: Праггнанандҳа, Гукеш ва Эригаиси каби дунёнинг энг қимматбаҳо шахматчиларига қарши Ўзбекистон-2 ёшларининг жанг қилиши уларга келажак учун катта мактаб бўлди; Абдималик Абдисалимовнинг Ажун Эригаиси билан дуранги эса турнинг энг катта сенсацияларидан бирига айланди;
Сўнгги 11-тур интригаси: Эркаклар бош термасининг якка пешқадам сифатида сўнгги ҳал қилувчи турга кириб бориши бутун дунё шахмат оламини Самарқанддаги тахталарга михлаб қўймоқда — тарих яратилишига атиги бир неча соат қолди.
Сизнингча, 10-турда эркаклар ва аёллар бош жамоамиз кўрсатган 3,5:0,5 ҳисобидаги ғалаба Самарқанд Олимпиадаси олтин медалини нақд қила оладими? Эртанги сўнгги 11-турда вакилларимиздан қандай натижа кутяпсиз? Шахсий табрикларингиз ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий терма жамоаларимизни қўллаб-қувватлаш учун ушбу катта шарҳни барча билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…