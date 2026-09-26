Самарқандда 10-тур триллери: Эркаклар Арманистонни, аёллар Перуни тор-мор этди!

·53·Спорт
Самарқандда 10-тур триллери: Эркаклар Арманистонни, аёллар Перуни тор-мор этди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Самарқандда ўтаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг 10-турида Ўзбекистоннинг бош эркаклар ва аёллар терма жамоалари мос равишда Арманистон ва Перу устидан 3,5:0,5 ҳисобида ғалаба қозонди.
  • Эркаклар бош жамоаси ушбу ғалаба билан якка пешқадамликни мустаҳкамлади.
  • Ўзбекистон-2 эркаклар жамоаси Ҳиндистонга 0,5:3,5 ҳисобида ютқазди, Ўзбекистон-3 эса Исроилга 1,5:2,5 ҳисобида имкониятни бой берди.

Самарқанд мезбонлик қилаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида олтин медаллар тақдирига ойдинлик киритган энг шиддатли ва муҳим — 10-тур беллашувлари расман якунига етди. Мусобақанинг энг диққатга сазовор тўқнашувларида Ўзбекистон бош миллий терма жамоалари мутлақ триумф қайд этишди. Эркаклар бош жамоаси кўп карра Олимпиада чемпиони Арманистон термасини 3,5:0,5 ҳисобида яксон қилиб, мутлақ якка пешқадамликни мустаҳкамлаган бўлса, асосий аёллар терма жамоамиз ҳам Перу вакиллари устидан худди шундай 3,5:0,5 ҳисобидаги қақшатқич ғалабани расмийлаштирди.

Куннинг бошқа баҳсларида эса жаҳон шахмати гиганти ҳисобланган Ҳиндистонга қарши саф тортган Ўзбекистон-2 эркаклар жамоаси 0,5:3,5 ҳисобида имкониятни бой берди, Ўзбекистон-3 таркиби эса Исроилга қарши кечган оғир жангда 1,5:2,5 ҳисобида имтиҳондан ўтолмади. Аёллар ўртасидаги қолган жуфтликларда Ўзбекистон-2 Швеция билан, Ўзбекистон-3 эса Кения билан 2:2 ҳисобидаги жанговар дурангга имзо чекди. 10-турдаги ушбу тарихий натижалар бош миллий жамоаларимизнинг чемпионлик ва юқори ўринлар сари юришини кульминацион нуқтага олиб чиқди.

«Иккита 3,5:0,5 зафари, Ҳиндистон билан жанг ва қизларимиз шиддати»: 10-турнинг 5 та асосий нуқтаси

Самарқанд Олимпиадасининг 10-турида қайд этилган энг муҳим расмий натижалар ва фактлар:

  • Эркакларнинг Арманистон устидан қақшатқич зафари: Бош термамиз 3,5:0,5 ҳисобида зафар қучиб, Олимпиада кубогига бир қадам қолганини исботлади;

  • Аёлларнинг Перу устидан ёрқин ғалабаси: Қизларимиз 3 та партияда рақибни таслим этиб, умумий 3,5:0,5 ҳисобини қайд этишди;

  • Ҳиндистон грандига қарши синов: Ўзбекистон-2 ёшлари Ҳиндистоннинг супер таркибига қарши баҳс олиб бориб, 0,5:3,5 ҳисобида тажриба тўплади;

  • Аёллар жамоаларидан иккита дуранг: Ўзбекистон-2 Швеция билан, Ўзбекистон-3 эса Кения билан 2:2 ҳисобидаги муросали натижага эришди;

  • Исроил билан принципиал баҳс: Ўзбекистон-3 эркаклар жамоаси сўнгги тахтадаги ғалабага қарамай, 1,5:2,5 ҳисобида минимал тарзда имкониятни бой берди.

Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси (10-тур): Ўзбекистоннинг барча жамоалари натижалари таққоси

Эркаклар ва аёллар ўртасидаги барча 6 та учрашувнинг батафсил натижалари жадвали:

Баҳс тоифаси ва жамоалар тўқнашуви

Умумий ҳисоб

Тахталардаги индивидуал натижалар

Эркаклар: Арманистон — Ўзбекистон-1

0,5 : 3,5

Мартиросян 0:1 Абдусатторов; Синдаров 1:0 Ованнисян; Саргсян 0,5:0,5 Якуббоев; Мадаминов 1:0 Саргиссьян

Эркаклар: Ўзбекистон-2 — Ҳиндистон

0,5 : 3,5

Ваҳидов 0:1 Праггнанандҳа; Абдисалимов 0,5:0,5 Эригаиси; Суяров 0:1 Сарин; Нигматов 0:1 Гукеш

Эркаклар: Ўзбекистон-3 — Исроил

1,5 : 2,5

Сайдалиев 0:1 Родштеин; Баҳриллаев 0:1 Боруховский; Раҳматуллаев 0,5:0,5 Соколовский; Абдураҳмонов 1:0 Смирин

Аёллар: Ўзбекистон-1 — Перу

3,5 : 0,5

Ҳамдамова 0,5:0,5 Кори; Омонова 1:0 Салас; Имомқўзиева 1:0 Контрерас; Каримова 1:0 Иларио

Аёллар: Ўзбекистон-2 — Швеция

2 : 2

Якуббоева 0,5:0,5 Крамлинг; Маликова 0:1 Агрест; Ҳалилова 0,5:0,5 Валсу; Салимова 1:0 Крамлинг

Аёллар: Кения — Ўзбекистон-3

2 : 2

Актамова 0,5:0,5 Монгели; Бобомуродова 0,5:0,5 Мутися; Аҳмедова 0:1 Гленда; Шаҳзодова 1:0 Албрайт

Шахмат экспертизаси: Нега 10-тур натижалари тарихий аҳамиятга эга?

Халқаро гроссмейстерлар, таҳлилчилар ва шахмат мутахассисларининг хулосалари:

  • «Бош жамоаларнинг чемпионлик характери»: Ҳам эркаклар, ҳам аёллар бош термаларининг ўз рақибларини бир хил 3,5:0,5 ҳисобида таслим этиши миллий термаларимизнинг жисмоний ва психологик жиҳатдан мусобақа кульминациясига идеал формада етиб келганини кўрсатди;

  • Ҳиндистоннинг олий даражаси: Праггнанандҳа, Гукеш ва Эригаиси каби дунёнинг энг қимматбаҳо шахматчиларига қарши Ўзбекистон-2 ёшларининг жанг қилиши уларга келажак учун катта мактаб бўлди; Абдималик Абдисалимовнинг Ажун Эригаиси билан дуранги эса турнинг энг катта сенсацияларидан бирига айланди;

  • Сўнгги 11-тур интригаси: Эркаклар бош термасининг якка пешқадам сифатида сўнгги ҳал қилувчи турга кириб бориши бутун дунё шахмат оламини Самарқанддаги тахталарга михлаб қўймоқда — тарих яратилишига атиги бир неча соат қолди.

Сизнингча, 10-турда эркаклар ва аёллар бош жамоамиз кўрсатган 3,5:0,5 ҳисобидаги ғалаба Самарқанд Олимпиадаси олтин медалини нақд қила оладими? Эртанги сўнгги 11-турда вакилларимиздан қандай натижа кутяпсиз? Шахсий табрикларингиз ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий терма жамоаларимизни қўллаб-қувватлаш учун ушбу катта шарҳни барча билан баҳам кўринг!

Самарқанд 46-Бутунжаҳон шахмат ОлимпиадасиЎзбекистон шахмат жамоасиАрманистонПеру
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой девори қулади: Ўзбекистон шахматчилари 7-турда Хитойни 3:1 ҳисобида таслим этдиХитой девори қулади: Ўзбекистон шахматчилари 7-турда Хитойни 3:1 ҳисобида таслим этди23 сентябр 19:23Олимпиада пешқадами Ўзбекистон 1-ўрин учун Хитойга қарши: 7-турнинг барча жуфтликлариОлимпиада пешқадами Ўзбекистон 1-ўрин учун Хитойга қарши: 7-турнинг барча жуфтликлари23 сентябр 12:21Олимпиадада даҳшатли 3-тур: Ўзбекистон жамоаларини кучли рақиблар синови кутмоқдаОлимпиадада даҳшатли 3-тур: Ўзбекистон жамоаларини кучли рақиблар синови кутмоқда18 сентябр 14:31Шахмат Олимпиадасида ўзбек қизлари 2-турда кимларга қарши доска узра ўтиради?Шахмат Олимпиадасида ўзбек қизлари 2-турда кимларга қарши доска узра ўтиради?17 сентябр 08:58Ўзбекистон эркак шахматчилар жамоалари Самарқандда тенгсиз: 9-турнинг тўлиқ натижалариЎзбекистон эркак шахматчилар жамоалари Самарқандда тенгсиз: 9-турнинг тўлиқ натижалариКеча 21:51АҚШ тор-мор этилди: Абдусатторов Каруанани, Якуббоев Ниманнни таслим қилди!АҚШ тор-мор этилди: Абдусатторов Каруанани, Якуббоев Ниманнни таслим қилди!Кеча 20:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия