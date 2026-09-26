Намангандаги боғчада 5 ёшли қиз билан боғлиқ янги тафсилотлар: қизалоқнинг онаси билан суҳбат (видео)

·7·Жамият
Намангандаги боғчада 5 ёшли қиз билан боғлиқ янги тафсилотлар: қизалоқнинг онаси билан суҳбат (видео)

Ижтимоий тармоқларда Наманган вилоятидаги давлат мактабгача таълим ташкилотида 5 ёшли қиз билан боғлиқ жиноят иши юзасидан янги тафсилотлар тарқалмоқда. Ҳолат бўйича “Миллар” миллий канали мухбири Нигора Ражабова воқеа содир бўлган ҳудудга бориб, иш тафсилотларини ўрганган.

Журналист Наманган вилоятида бўлиб, маҳаллий аҳолидан мазкур ҳолат ҳақида қанчалик хабардор эканини сўраган. Шунингдек, воқеа билан боғлиқ оиланинг хонадонига бориб, боланинг онаси билан суҳбатлашган. Суҳбат давомида ҳолатга ойдинлик киритиш ва оиланинг воқеага муносабати ҳақида маълумот олишга ҳаракат қилинган.

Расмий маълумотларга кўра, мазкур ҳолат юзасидан Учқўрғон тумани ИИБ Тергов бўлими томонидан 12 сентябрь куни Жиноят кодексининг 118-моддаси 4-қисми ҳамда 112-моддаси 1-қисми билан жиноят иши қўзғатилган.

Жиноятни содир этишда гумон қилинаётган К.М. процессуал тартибда ушланган. Суд томонидан унга нисбатан қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чораси қўлланган.

Ҳозирда жиноят иши бўйича дастлабки тергов ҳаракатлари давом этмоқда. Гумон қилинаётган шахснинг айби суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан ҳали тасдиқланмаган.

Қонунчиликка кўра, Жиноят кодексининг 118-моддаси 4-қисми вояга етмаган шахсга нисбатан номусга тегиш билан боғлиқ жиноят учун 15 йилдан 20 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазосини назарда тутади. Бундай жиноятлар учун жазони ўташ билан боғлиқ айрим енгилликлар қўлланилмайди.

Наманган вилоятиУчқўрғон туманиНигара РажабоваЖиноят кодекси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Президент топшириғи зудлик билан бажарилди: Дилноза Режабовага полковник унвони берилдиПрезидент топшириғи зудлик билан бажарилди: Дилноза Режабовага полковник унвони берилди13 сентябр 10:15«Боғчадаги даҳшат»: Наманганда омбор мудири 5 ёшли қизалоқни зўрлагани маълум бўлди«Боғчадаги даҳшат»: Наманганда омбор мудири 5 ёшли қизалоқни зўрлагани маълум бўлди22 сентябр 19:38Намангандаги боғчада 5 ёшли тарбияланувчига зўравонлик қилингани айтилмоқдаНамангандаги боғчада 5 ёшли тарбияланувчига зўравонлик қилингани айтилмоқда22 сентябр 17:38Ўзбек тўйига тасодифан кириб қолган хорижлик сайёҳлар ҳайратда: Шарқона тавозе (видео)Ўзбек тўйига тасодифан кириб қолган хорижлик сайёҳлар ҳайратда: Шарқона тавозе (видео)24 сентябр 22:49Болливуд юлдузи Шоҳруххон Ўзбекистонга келиши мумкин: таклифлар очиқландиБолливуд юлдузи Шоҳруххон Ўзбекистонга келиши мумкин: таклифлар очиқланди9 сентябр 21:2210 сентябрь — яқинлар қадрини яна бир бор эслаш куни: бугун ким билан дийдорлашасиз?10 сентябрь — яқинлар қадрини яна бир бор эслаш куни: бугун ким билан дийдорлашасиз?10 сентябр 08:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ