Бобур Тагиев Mangu 5 турнирида ҳакамлар қарори билан ғалаба қозонди

·13·Спорт
Бобур Тагиев Mangu 5 турнирида ҳакамлар қарори билан ғалаба қозонди

Тошкентдаги «Ҳумо Арена»да ўтказилаётган Mangu 5 турнирида ўзбекистонлик ММА жангчиси Бобур Тагиев навбатдаги ғалабасини қайд этди. У ганалик Жума Суманга қарши уч раундлик жангни тўлиқ ўтказиб, ҳакамлар қарорига кўра устун келди.

ММА мухлислари эътиборида бўлган ушбу баҳс давомида ҳар икки жангчи белгиланган уч раундни тўлиқ ўтказди. Ғолибни аниқлаш учун ҳакамлар қарори талаб этилди.

Ғалаба 29:27 ҳисобида қайд этилди

Жанг якунига етгач, ҳакамлар карточкалари эълон қилинди.

Уларнинг қарорларига кўра, Бобур Тагиев 29:27 ҳисобида ғалаба қозонди.

Шу тариқа, Ўзбекистон вакили Mangu 5 турнирида Гана жангчиси Жума Суман устидан муҳим ғалабага эришди.

Уч раундлик жанг тўлиқ давом этди ва якунда ҳакамлар устунликни Бобур Тагиев томонига берди.

Тошкентдаги ММА кечаси давом этмоқда

Mangu 5 турнири Тошкент шаҳридаги «Ҳумо Арена»да ўтказилмоқда. Мусобақа дастуридан маҳаллий ва хорижлик жангчилар иштирокидаги бир қатор ММА баҳслари ўрин олган.

Тагиевнинг Жума Суманга қарши жангидан кейин ҳам турнир доирасида мухлисларни қизиқтираётган баҳслар давом этмоқда.

Бобур Тагиев учун эса Mangu 5 октагонидаги бу жанг ғалаба билан якунланди. Уч раундлик кескин баҳсдан сўнг ҳакамларнинг 29:27 ҳисобидаги қарори Ўзбекистон вакили фойдасига чиқди.

Тошкентдаги турнирда ўзбекистонлик жангчиларнинг натижалари ММА мухлислари диққат марказида бўлиб турибди.

Бобур ТагиевЖума СуманМангў 5 турнирҲумо Арена
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Амирхон Алихўжаев Mangu 5 турнирида россиялик рақибини мағлуб этдиАмирхон Алихўжаев Mangu 5 турнирида россиялик рақибини мағлуб этдиБугун 22:26Янги «4-3-3» схемаси: Элдор Шомуродов терма жамоадаги ўзгаришлар ҳақида очиқ гапирдиЯнги «4-3-3» схемаси: Элдор Шомуродов терма жамоадаги ўзгаришлар ҳақида очиқ гапирдиБугун 22:33Самарқандда 10-тур триллери: Эркаклар Арманистонни, аёллар Перуни тор-мор этди!Самарқандда 10-тур триллери: Эркаклар Арманистонни, аёллар Перуни тор-мор этди!Бугун 22:16Ўзбекистон Осиё ўйинларида 34 та медаль билан 4-ўринга кўтарилди: 7-кун якунлариЎзбекистон Осиё ўйинларида 34 та медаль билан 4-ўринга кўтарилди: 7-кун якунлариБугун 20:34Ўзбекистон Арманистонни 3,5:0,5 ҳисобида тор-мор этиб, якка пешқадамга айланди!Ўзбекистон Арманистонни 3,5:0,5 ҳисобида тор-мор этиб, якка пешқадамга айланди!Бугун 20:25Ҳар бир ғалаба — медаль кафолати: ўзбек боксчилари чорак финал жангига киришмоқда!Ҳар бир ғалаба — медаль кафолати: ўзбек боксчилари чорак финал жангига киришмоқда!Бугун 19:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия