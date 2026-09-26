Бобур Тагиев Mangu 5 турнирида ҳакамлар қарори билан ғалаба қозонди
Тошкентдаги «Ҳумо Арена»да ўтказилаётган Mangu 5 турнирида ўзбекистонлик ММА жангчиси Бобур Тагиев навбатдаги ғалабасини қайд этди. У ганалик Жума Суманга қарши уч раундлик жангни тўлиқ ўтказиб, ҳакамлар қарорига кўра устун келди.
ММА мухлислари эътиборида бўлган ушбу баҳс давомида ҳар икки жангчи белгиланган уч раундни тўлиқ ўтказди. Ғолибни аниқлаш учун ҳакамлар қарори талаб этилди.
Ғалаба 29:27 ҳисобида қайд этилди
Жанг якунига етгач, ҳакамлар карточкалари эълон қилинди.
Уларнинг қарорларига кўра, Бобур Тагиев 29:27 ҳисобида ғалаба қозонди.
Шу тариқа, Ўзбекистон вакили Mangu 5 турнирида Гана жангчиси Жума Суман устидан муҳим ғалабага эришди.
Уч раундлик жанг тўлиқ давом этди ва якунда ҳакамлар устунликни Бобур Тагиев томонига берди.
Тошкентдаги ММА кечаси давом этмоқда
Mangu 5 турнири Тошкент шаҳридаги «Ҳумо Арена»да ўтказилмоқда. Мусобақа дастуридан маҳаллий ва хорижлик жангчилар иштирокидаги бир қатор ММА баҳслари ўрин олган.
Тагиевнинг Жума Суманга қарши жангидан кейин ҳам турнир доирасида мухлисларни қизиқтираётган баҳслар давом этмоқда.
Бобур Тагиев учун эса Mangu 5 октагонидаги бу жанг ғалаба билан якунланди. Уч раундлик кескин баҳсдан сўнг ҳакамларнинг 29:27 ҳисобидаги қарори Ўзбекистон вакили фойдасига чиқди.
Тошкентдаги турнирда ўзбекистонлик жангчиларнинг натижалари ММА мухлислари диққат марказида бўлиб турибди.
Изоҳлар 0
…