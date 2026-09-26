Англия — Испания: юлдузлар тўқнашуви олдидан асосий таркиблар эълон қилинди

·13·Спорт
Англия — Испания: юлдузлар тўқнашуви олдидан асосий таркиблар эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Европа Миллатлар лигасининг янги мавсуми доирасида Англия ва Испания терма жамоалари «Уембли» стадионида ўзаро куч синашади.
  • Англия сафида Гарри Кейн, Жуд Беллингҳем ва Букайо Сака, Испания сафида эса Ламин Ямал, Родри ва Ферран Торрес асосий таркибдан ўрин олган.

Европа Миллатлар лигасининг янги мавсуми марказий учрашувлардан бири билан старт олмоқда. Лондондаги «Уэмбли» стадионида Англия Испанияни қабул қилади. Томас Тухель шогирдлари таркибида Гарри Кейн, Жуд Беллингҳэм ва Букайо Сака асосий таркибдан жой олган бўлса, Испания Ламин Ямал, Родри ва Ферран Торресга ишонч билдирган.

Европанинг икки кучли терма жамоаси ўртасидаги баҳс 26 сентябрь куни Тошкент вақти билан 23:45 да бошланади. Учрашув 2026/27 йилги Миллатлар лигасининг дастлабки туридан ўрин олган. UEFA маълумотига кўра, бу баҳс 2024 йилги Европа чемпионати финалининг ҳам ўзига хос давоми ҳисобланади — ўша финалда Испания Англияни 2:1 ҳисобида мағлуб этган.

Англия таркибида Кейн ва Беллингҳэм

Томас Тухель Испанияга қарши учрашувда Жеймс Траффордни дарвозадан жой олдирди.

Инглизлар асосий таркиби қуйидагича:

Англия:
Траффорд — Конса, Геҳи, Куанса, О'Райли — Андерсон, Люис-Скелли — Сака, Беллингҳэм, Гордон — Кейн.

Шу тариқа, Англия ҳужум чизиғида Букайо Сака, Энтони Гордон ва Гарри Кейн учлиги ҳаракат қилади. Марказда эса Жуд Беллингҳэмга катта масъулият юкланади.

Жеймс Траффорднинг асосий таркибда майдонга тушиши ҳам эътиборли жиҳатлардан бири. Англия футбол федерацияси уни сентябрь–октябрь ойларидаги терма жамоа таркибига киритган эди.

Испания Ямал ва Родри билан майдонга чиқади

Луис де ла Фуэнте ҳам «Уэмбли»даги муҳим баҳс учун асосий таркибда бир қатор юлдуз футболчиларга ишонч билдирди.

Испания:
Симон — Эрик Гарсия, Лапорт, Кубарси, Кукуреля — Родри, Руис — Олмо, Ямал, Уилямс — Торрес.

Демак, Испаниянинг ҳужум чизиғида Ламин Ямал, Нико Уильямс ва Ферран Торрес ҳаракат қилади. Марказда эса жамоанинг тажрибали ярим ҳимоячиси Родри асосий фигуралардан бири бўлади.

Испания терма жамоаси ушбу баҳсга жаҳон ва Европа чемпионлари мақоми билан кириб келмоқда. Испания футбол федерацияси ҳам «Уэмбли»даги ўйинни янги Миллатлар лигаси мавсумини бошлайдиган муҳим учрашув сифатида тақдим этган.

2024 йилги финалдан кейинги янги тўқнашув

Англия ва Испания ўртасидаги қарама-қаршиликнинг ўзига хос тарихи бор. Сўнгги катта тўқнашувлардан бири 2024 йилги Европа чемпионати финали бўлиб, Берлиндаги баҳсда Испания 2:1 ҳисобида ғалаба қозонган.

Энди икки терма жамоа бошқа мусобақада, янги таркиб ва янги мақсадлар билан яна бир-бирига қарши майдонга чиқади. UEFA маълумотига кўра, жамоаларнинг ўзаро учрашувларида Англия 13 марта, Испания эса 11 марта ғалаба қозонган, яна 4 баҳс дуранг билан якунланган.

Англия — Испания учрашуви Тошкент вақти билан 23:45 да бошланади.

Шундай қилиб, Миллатлар лигасининг янги мавсумиёқ футбол мухлисларига катта тўқнашувни тақдим этмоқда. «Уэмбли»да Кейн ва Беллингҳэм бошчилигидаги Англия Ямал ва Родри етакчилигидаги Испанияга қарши майдонга чиқади.

Эътибор марказида эса нафақат уч очко, балки 2024 йилги Европа чемпионати финалидан кейинги навбатдаги Англия–Испания қарама-қаршилиги ҳам бўлади.

УЭФА Миллатлар лигиАнглия – Испания урушГарри КейнУэмбли стадиони
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026. Франция — Испания баҳси учун асосий таркиблар эълон қилиндиЖЧ-2026. Франция — Испания баҳси учун асосий таркиблар эълон қилинди14 июл 22:46«Астон Вилла» меҳмонда «Тоттенҳэм»ни тиз чўктирди: «Шпорлар» мағлубиятдан қоча олмади«Астон Вилла» меҳмонда «Тоттенҳэм»ни тиз чўктирди: «Шпорлар» мағлубиятдан қоча олмади19 сентябр 20:11Ўзбекистон кубогида даҳшатли тўқнашувлар: 1/4 финалда сенсация давом этадими?!Ўзбекистон кубогида даҳшатли тўқнашувлар: 1/4 финалда сенсация давом этадими?!17 сентябр 11:42Бразилия ва Япония баҳси: Асосий таркиблар эълон қилинди...Бразилия ва Япония баҳси: Асосий таркиблар эълон қилинди...29 июн 21:17Испания финалда: Францияни тўхтатган кеча қаҳрамони...Испания финалда: Францияни тўхтатган кеча қаҳрамони...15 июл 07:24Педро Порро Францияга ишонч билан қаради: “Ҳаммаси қўлимизда”Педро Порро Францияга ишонч билан қаради: “Ҳаммаси қўлимизда”14 июл 00:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия