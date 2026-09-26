Англия — Испания: юлдузлар тўқнашуви олдидан асосий таркиблар эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа Миллатлар лигасининг янги мавсуми доирасида Англия ва Испания терма жамоалари «Уембли» стадионида ўзаро куч синашади.
- Англия сафида Гарри Кейн, Жуд Беллингҳем ва Букайо Сака, Испания сафида эса Ламин Ямал, Родри ва Ферран Торрес асосий таркибдан ўрин олган.
Европа Миллатлар лигасининг янги мавсуми марказий учрашувлардан бири билан старт олмоқда. Лондондаги «Уэмбли» стадионида Англия Испанияни қабул қилади. Томас Тухель шогирдлари таркибида Гарри Кейн, Жуд Беллингҳэм ва Букайо Сака асосий таркибдан жой олган бўлса, Испания Ламин Ямал, Родри ва Ферран Торресга ишонч билдирган.
Европанинг икки кучли терма жамоаси ўртасидаги баҳс 26 сентябрь куни Тошкент вақти билан 23:45 да бошланади. Учрашув 2026/27 йилги Миллатлар лигасининг дастлабки туридан ўрин олган. UEFA маълумотига кўра, бу баҳс 2024 йилги Европа чемпионати финалининг ҳам ўзига хос давоми ҳисобланади — ўша финалда Испания Англияни 2:1 ҳисобида мағлуб этган.
Англия таркибида Кейн ва Беллингҳэм
Томас Тухель Испанияга қарши учрашувда Жеймс Траффордни дарвозадан жой олдирди.
Инглизлар асосий таркиби қуйидагича:
Англия:
Траффорд — Конса, Геҳи, Куанса, О'Райли — Андерсон, Люис-Скелли — Сака, Беллингҳэм, Гордон — Кейн.
Шу тариқа, Англия ҳужум чизиғида Букайо Сака, Энтони Гордон ва Гарри Кейн учлиги ҳаракат қилади. Марказда эса Жуд Беллингҳэмга катта масъулият юкланади.
Жеймс Траффорднинг асосий таркибда майдонга тушиши ҳам эътиборли жиҳатлардан бири. Англия футбол федерацияси уни сентябрь–октябрь ойларидаги терма жамоа таркибига киритган эди.
Испания Ямал ва Родри билан майдонга чиқади
Луис де ла Фуэнте ҳам «Уэмбли»даги муҳим баҳс учун асосий таркибда бир қатор юлдуз футболчиларга ишонч билдирди.
Испания:
Симон — Эрик Гарсия, Лапорт, Кубарси, Кукуреля — Родри, Руис — Олмо, Ямал, Уилямс — Торрес.
Демак, Испаниянинг ҳужум чизиғида Ламин Ямал, Нико Уильямс ва Ферран Торрес ҳаракат қилади. Марказда эса жамоанинг тажрибали ярим ҳимоячиси Родри асосий фигуралардан бири бўлади.
Испания терма жамоаси ушбу баҳсга жаҳон ва Европа чемпионлари мақоми билан кириб келмоқда. Испания футбол федерацияси ҳам «Уэмбли»даги ўйинни янги Миллатлар лигаси мавсумини бошлайдиган муҳим учрашув сифатида тақдим этган.
2024 йилги финалдан кейинги янги тўқнашув
Англия ва Испания ўртасидаги қарама-қаршиликнинг ўзига хос тарихи бор. Сўнгги катта тўқнашувлардан бири 2024 йилги Европа чемпионати финали бўлиб, Берлиндаги баҳсда Испания 2:1 ҳисобида ғалаба қозонган.
Энди икки терма жамоа бошқа мусобақада, янги таркиб ва янги мақсадлар билан яна бир-бирига қарши майдонга чиқади. UEFA маълумотига кўра, жамоаларнинг ўзаро учрашувларида Англия 13 марта, Испания эса 11 марта ғалаба қозонган, яна 4 баҳс дуранг билан якунланган.
Англия — Испания учрашуви Тошкент вақти билан 23:45 да бошланади.
Шундай қилиб, Миллатлар лигасининг янги мавсумиёқ футбол мухлисларига катта тўқнашувни тақдим этмоқда. «Уэмбли»да Кейн ва Беллингҳэм бошчилигидаги Англия Ямал ва Родри етакчилигидаги Испанияга қарши майдонга чиқади.
Эътибор марказида эса нафақат уч очко, балки 2024 йилги Европа чемпионати финалидан кейинги навбатдаги Англия–Испания қарама-қаршилиги ҳам бўлади.
Изоҳлар 0
…