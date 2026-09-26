Манчестер Сити ўтган титул ва совринларидан маҳрум этилмайдими

·8·Спорт
Манчестер Сити ўтган титул ва совринларидан маҳрум этилмайдими
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Молиявий қоидаларни бузгани тасдиқланганига қарамай, Манчестер Сити ўтган йиллардаги совринларидан маҳрум қилиниши эҳтимоли кам.
  • Лига раҳбарияти ва рақиб клублар ўтган мавсумлардаги чемпионликларни бекор қилиш ёки қайта тақсимлаш ғоясига хайрихоҳ эмас.
  • Клуб бошқаруви раиси Холид ал-Муборак жамоанинг айбсизлигига ишончи ўзгармаганини таъкидлаб, жараёнлар ҳали якунига етмаганини билдирди.

Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Манчестер Сити молиявий қоидаларни бузгани тасдиқланганига қарамай, ўтган йилларда қўлга киритилган тарихий совринларидан маҳрум қилиниши эҳтимолдан йироқ. BBC Sport хабарига кўра, лига раҳбарияти ҳамда рақиб клублар орасида ўтган мавсумлардаги чемпионликларни бекор қилиш ёки қайта тақсимлаш ғоясига хайрихоҳлик билдирилмаяпти. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, футбол олами Манчестер Сити клубининг 2009–2018-йиллар оралиғида молиявий қоидаларга оид 115 та айбловнинг асосий қисмида айбдор деб топилгани ҳақидаги шов-шувли хабарлардан сўнг кескин муҳокамалар гирдобида қолди. Клубнинг ана шу ўта муваффақиятли даври мобайнида қўлга киритилган саккизта йирик соврини уларнинг адолатли ютиб олинганми ёки йўқми деган саволларни келтириб чиқарганди.

Ижтимоий тармоқларда клубга нисбатан ортга қаратилган қаттиқ чоралар кўриш, жумладан, титулларни олиб қўйиш бўйича чақириқлар кўпайганига қарамай, Премер-лиганинг ўз ичида бу қадам мувозанатни бузиши мумкин деб ҳисобланмоқда. Мутахассислар фикрича, бундай кескин чора мусобақанинг тарихий яхлитлиги ҳамда тижорий барқарорлигига путур етказибгина қолмай, бошқа жамоаларнинг ўтмишдаги ютуқларига ҳам шубҳа билан қарашга сабаб бўлиши мумкин.

Холид ал-Муборакнинг баёноти ва клуб позицияси

Юзага келган мураккаб вазият фонида Манчестер Сити раҳбарияти ўзининг қатъий позициясини сақлаб қолмоқда. Клуб бошқаруви раиси Холид ал-Муборак бутун дунёдаги мухлисларга йўллаган очиқ хатида жамоанинг айбсизлигига бўлган ишончи ҳамон ўзгармаганини алоҳида таъкидлади.

Ал-Муборак ўз мурожаатида Премер-лига билан кечаётган жараёнлар ҳали якунига етмагани ва клуб ўзининг ҳақлигини исботлаш ниятидан қайтмаслигини билдирди. "Баъзилар ўз хулосаларини чиқаришга шошилган ва атрофимизда шов-шувлар кўп бўлишига қарамай, ҳеч нарса ўзгаргани йўқ", — дея қўшимча қилди клуб раҳбари.

Клубни қандай жазолар кутмоқда?

Жамоа ўз совринларини сақлаб қолиши эҳтимоли юқори бўлишига қарамай, мустақил интизомий қўмита томонидан жиддий санкциялар қўлланилиши хавфи сақланиб қолмоқда. Якуний жазо чорасини белгилаш бўйича махсус эшитувлар ҳали ўтказилмаган бўлиб, регламентга кўра қўмита энг мақбул деб топган жазони тайинлаш ҳуқуқига эга.

Goal.com хабар қилишича, Манчестер Юнайтед ва Ливерпул каби таъқибчиларга чемпионлик унвонларини ортга қайтариб бериш эҳтимоли ҳозирча фақат назарий жиҳатдан мавжуд холос. Бунинг ўрнига жамоага нисбатан улкан миқдордаги жарима, жорий мавсум учун очколардан маҳрум қилиш ёки ҳатто Премер-лигадан четлатиш каби оғирроқ чоралар қўлланилиши реал санкциялар сирасига киради.

Манчестер СитиПремер-лигаФутболАнглияХолид ал-Муборак
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити иши: Энди Бернем шошма-шузарликка қарши чиқдиМанчестер Сити иши: Энди Бернем шошма-шузарликка қарши чиқдиБугун 00:38Эрлинг Холанд APЛда мутлақ рекорд ўрнатдиЭрлинг Холанд APЛда мутлақ рекорд ўрнатди21 сентябр 12:59Эрлинг Холанд Манчестер дербисида рекорд ўрнатдиЭрлинг Холанд Манчестер дербисида рекорд ўрнатди15 сентябр 14:57Эрлинг Холанд рекорд ўрнатди ва Манчестер Сити дербида ғалаба қозондиЭрлинг Холанд рекорд ўрнатди ва Манчестер Сити дербида ғалаба қозонди14 сентябр 12:18Серхио Агуеро 2012-йилдаги тарихий голини қандай эслайдиСерхио Агуеро 2012-йилдаги тарихий голини қандай эслайди6 сентябр 20:50Эрлинг Холанд янги имиджи ва жамоанинг ғалабалари ҳақида гапирдиЭрлинг Холанд янги имиджи ва жамоанинг ғалабалари ҳақида гапирди6 сентябр 12:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия