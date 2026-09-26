Манчестер Сити ўтган титул ва совринларидан маҳрум этилмайдими
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Молиявий қоидаларни бузгани тасдиқланганига қарамай, Манчестер Сити ўтган йиллардаги совринларидан маҳрум қилиниши эҳтимоли кам.
- Лига раҳбарияти ва рақиб клублар ўтган мавсумлардаги чемпионликларни бекор қилиш ёки қайта тақсимлаш ғоясига хайрихоҳ эмас.
- Клуб бошқаруви раиси Холид ал-Муборак жамоанинг айбсизлигига ишончи ўзгармаганини таъкидлаб, жараёнлар ҳали якунига етмаганини билдирди.
Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Манчестер Сити молиявий қоидаларни бузгани тасдиқланганига қарамай, ўтган йилларда қўлга киритилган тарихий совринларидан маҳрум қилиниши эҳтимолдан йироқ. BBC Sport хабарига кўра, лига раҳбарияти ҳамда рақиб клублар орасида ўтган мавсумлардаги чемпионликларни бекор қилиш ёки қайта тақсимлаш ғоясига хайрихоҳлик билдирилмаяпти. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, футбол олами Манчестер Сити клубининг 2009–2018-йиллар оралиғида молиявий қоидаларга оид 115 та айбловнинг асосий қисмида айбдор деб топилгани ҳақидаги шов-шувли хабарлардан сўнг кескин муҳокамалар гирдобида қолди. Клубнинг ана шу ўта муваффақиятли даври мобайнида қўлга киритилган саккизта йирик соврини уларнинг адолатли ютиб олинганми ёки йўқми деган саволларни келтириб чиқарганди.
Ижтимоий тармоқларда клубга нисбатан ортга қаратилган қаттиқ чоралар кўриш, жумладан, титулларни олиб қўйиш бўйича чақириқлар кўпайганига қарамай, Премер-лиганинг ўз ичида бу қадам мувозанатни бузиши мумкин деб ҳисобланмоқда. Мутахассислар фикрича, бундай кескин чора мусобақанинг тарихий яхлитлиги ҳамда тижорий барқарорлигига путур етказибгина қолмай, бошқа жамоаларнинг ўтмишдаги ютуқларига ҳам шубҳа билан қарашга сабаб бўлиши мумкин.
Холид ал-Муборакнинг баёноти ва клуб позициясиЮзага келган мураккаб вазият фонида Манчестер Сити раҳбарияти ўзининг қатъий позициясини сақлаб қолмоқда. Клуб бошқаруви раиси Холид ал-Муборак бутун дунёдаги мухлисларга йўллаган очиқ хатида жамоанинг айбсизлигига бўлган ишончи ҳамон ўзгармаганини алоҳида таъкидлади.
Ал-Муборак ўз мурожаатида Премер-лига билан кечаётган жараёнлар ҳали якунига етмагани ва клуб ўзининг ҳақлигини исботлаш ниятидан қайтмаслигини билдирди. "Баъзилар ўз хулосаларини чиқаришга шошилган ва атрофимизда шов-шувлар кўп бўлишига қарамай, ҳеч нарса ўзгаргани йўқ", — дея қўшимча қилди клуб раҳбари.
Клубни қандай жазолар кутмоқда?Жамоа ўз совринларини сақлаб қолиши эҳтимоли юқори бўлишига қарамай, мустақил интизомий қўмита томонидан жиддий санкциялар қўлланилиши хавфи сақланиб қолмоқда. Якуний жазо чорасини белгилаш бўйича махсус эшитувлар ҳали ўтказилмаган бўлиб, регламентга кўра қўмита энг мақбул деб топган жазони тайинлаш ҳуқуқига эга.
Goal.com хабар қилишича, Манчестер Юнайтед ва Ливерпул каби таъқибчиларга чемпионлик унвонларини ортга қайтариб бериш эҳтимоли ҳозирча фақат назарий жиҳатдан мавжуд холос. Бунинг ўрнига жамоага нисбатан улкан миқдордаги жарима, жорий мавсум учун очколардан маҳрум қилиш ёки ҳатто Премер-лигадан четлатиш каби оғирроқ чоралар қўлланилиши реал санкциялар сирасига киради.
Изоҳлар 0
…