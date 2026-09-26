Honor Magic 9 Pro Max флагмани 10 000 нит ёрқинликдаги дисплейга эга бўлади

·0·Техно
Honor Magic 9 Pro Max флагмани 10 000 нит ёрқинликдаги дисплейга эга бўлади

Honor компанияси ўзининг навбатдаги флагман смартфони — Honor Magic 9 Pro Max қурилмасининг тақдимот санаси ва асосий техник хусусиятларини расман эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, жорий йилнинг 28-сентябрь куни кенг омма эътиборига ҳавола этиладиган ушбу гаджет ўта мустаҳкам экрани ҳамда рекорд даражадаги ёрқинлиги билан мобил бозорида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тақдимот олдидан компания вакили Ван Фей янги авлод Блакк Диамонд номли экран технологиясининг ўзига хос жиҳатларини ошкор қилди. Унга кўра, дисплей 5600 қатламли кремний нитридидан иборат махсус инновацион қоплама билан жиҳозланган. Ушбу ечим туфайли экран юзасининг нурланиш коэффициенти 1,5 фоизгача пасайтирилган бўлиб, бу қуёш нури кучли тушган шароитда ҳам матн ва тасвирларни аниқ ўқиш имконини беради.

Рекорд даражадаги мустаҳкамлик ва дисплей имкониятлари

Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, смартфон дисплейи аввалги авлод моделларига нисбатан тушиб кетишларга 25 баробар, тирналишларга эса 15 баробар чидамлироқ қилиб ясалган. Гарчи қиёсий таққослашлар қайси стандартлар асосида олиб борилгани очиқланмаган бўлса-да, мутахассислар тақдим этилаётган кўрсаткичларни юқори баҳоламоқда. Шунингдек, экран учун эълон қилинган 10 000 нитлик энг юқори ёрқинлик фақатгина муайян шароитларда ва панелнинг чекланган қисмида ишлаши тахмин қилинмоқда.

Параллел равишда таниқли инсайдер Digital Chat Station томонидан ушбу флагманнинг тўлиқ техник паспорти ҳам интернетга сиздирилди. Унга кўра, Honor Magic 9 Pro Max 6,8 дюймли, 2868 х 1320 пикселлар аниқлигига ва 120 Hz янгланиш частотасига эга йирик текис экран билан таъминланади.

Флагманнинг ички тузилиши ва камера имкониятлари

Қурилманинг аппарат қисми энг сўнгги Qualcomm Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 процессорига таянади. Бирликнинг автономлигини таъминлаш учун эса 8800 мА·соат сиғимли улкан аккумулятор ўрнатилган бўлиб, у 100 В қувватга эга симли ҳамда 80 В қувватли симсиз тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди.

Фотоҳаваскорлар учун смартфон жиддий имкониятларни тақдим этади. Асосий камера блоки 1/1,28 дюймли ҳамда ф/1,57 диафрагмали 200 мегапикселли бош модул билан жиҳозланган. Шунингдек, 1/1,4 дюймли оптик форматдаги яна бир 200 мегапикселли перископ камера ва ф/2,0 диафрагмали 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли объектив ҳам мавжуд. Олд камера эса 55 мегапикселли квадрат сенсор асосида ишлайди.

Кенгайтирилган имкониятлар қаторига икки каррали динамик тизими ҳамда энг юқори IP69K даражасидаги сув ва чангдан ҳимоя стандарти ҳам киритилган.

HonorСмартфонТехнологияПремераSnapdragon
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миви компанияси ўзининг илк Миви Оне 5G смартфонини тақдим этдиМиви компанияси ўзининг илк Миви Оне 5G смартфонини тақдим этди24 сентябр 19:52Honor Magic 9 флагмани тақдимот санаси ва асосий хусусиятлари ошкор этилдиHonor Magic 9 флагмани тақдимот санаси ва асосий хусусиятлари ошкор этилди13 сентябр 00:58Honor Magic 9 Pro флагмани иккита 200 MP камера билан чиқадиHonor Magic 9 Pro флагмани иккита 200 MP камера билан чиқади31 август 19:27Янги Snapdragon чипига эга Honor флагмани тақдимот олдидан синовдан ўтдиЯнги Snapdragon чипига эга Honor флагмани тақдимот олдидан синовдан ўтди15 сентябр 15:27Митсубиши компанияси янги авлод Пажеро йўлтанламасини тақдим этдиМитсубиши компанияси янги авлод Пажеро йўлтанламасини тақдим этди2 сентябр 12:26Honor Magic 9 Pro Max камераси имкониятлари намойиш этилдиHonor Magic 9 Pro Max камераси имкониятлари намойиш этилдиБугун 13:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди