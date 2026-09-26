Honor Magic 9 Pro Max флагмани 10 000 нит ёрқинликдаги дисплейга эга бўлади
Honor компанияси ўзининг навбатдаги флагман смартфони — Honor Magic 9 Pro Max қурилмасининг тақдимот санаси ва асосий техник хусусиятларини расман эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, жорий йилнинг 28-сентябрь куни кенг омма эътиборига ҳавола этиладиган ушбу гаджет ўта мустаҳкам экрани ҳамда рекорд даражадаги ёрқинлиги билан мобил бозорида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тақдимот олдидан компания вакили Ван Фей янги авлод Блакк Диамонд номли экран технологиясининг ўзига хос жиҳатларини ошкор қилди. Унга кўра, дисплей 5600 қатламли кремний нитридидан иборат махсус инновацион қоплама билан жиҳозланган. Ушбу ечим туфайли экран юзасининг нурланиш коэффициенти 1,5 фоизгача пасайтирилган бўлиб, бу қуёш нури кучли тушган шароитда ҳам матн ва тасвирларни аниқ ўқиш имконини беради.
Рекорд даражадаги мустаҳкамлик ва дисплей имкониятлариИшлаб чиқарувчининг таъкидлашича, смартфон дисплейи аввалги авлод моделларига нисбатан тушиб кетишларга 25 баробар, тирналишларга эса 15 баробар чидамлироқ қилиб ясалган. Гарчи қиёсий таққослашлар қайси стандартлар асосида олиб борилгани очиқланмаган бўлса-да, мутахассислар тақдим этилаётган кўрсаткичларни юқори баҳоламоқда. Шунингдек, экран учун эълон қилинган 10 000 нитлик энг юқори ёрқинлик фақатгина муайян шароитларда ва панелнинг чекланган қисмида ишлаши тахмин қилинмоқда.
Параллел равишда таниқли инсайдер Digital Chat Station томонидан ушбу флагманнинг тўлиқ техник паспорти ҳам интернетга сиздирилди. Унга кўра, Honor Magic 9 Pro Max 6,8 дюймли, 2868 х 1320 пикселлар аниқлигига ва 120 Hz янгланиш частотасига эга йирик текис экран билан таъминланади.
Флагманнинг ички тузилиши ва камера имкониятлариҚурилманинг аппарат қисми энг сўнгги Qualcomm Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 процессорига таянади. Бирликнинг автономлигини таъминлаш учун эса 8800 мА·соат сиғимли улкан аккумулятор ўрнатилган бўлиб, у 100 В қувватга эга симли ҳамда 80 В қувватли симсиз тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди.
Фотоҳаваскорлар учун смартфон жиддий имкониятларни тақдим этади. Асосий камера блоки 1/1,28 дюймли ҳамда ф/1,57 диафрагмали 200 мегапикселли бош модул билан жиҳозланган. Шунингдек, 1/1,4 дюймли оптик форматдаги яна бир 200 мегапикселли перископ камера ва ф/2,0 диафрагмали 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли объектив ҳам мавжуд. Олд камера эса 55 мегапикселли квадрат сенсор асосида ишлайди.
Кенгайтирилган имкониятлар қаторига икки каррали динамик тизими ҳамда энг юқори IP69K даражасидаги сув ва чангдан ҳимоя стандарти ҳам киритилган.
Изоҳлар 0
…