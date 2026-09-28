Ҳушсиз илонга сунъий нафас бериб қутқарган эркак ҳаммани ҳайратда қолдирди

·0·Дунё
Ҳушсиз илонга сунъий нафас бериб қутқарган эркак ҳаммани ҳайратда қолдирди

Ҳиндистонда бир эркак ҳушсиз ҳолда топилган илонни қутқаришга уриниб, унга сунъий нафас берди. Унинг ноодатий ҳаракатлари акс этган видео ижтимоий тармоқларда тезда тарқалиб, фойдаланувчиларнинг катта қизиқишига сабаб бўлди.

Воқеа Гужарат штатидаги Вапи шаҳрида содир бўлган. Маълумотларга кўра, илон кимёвий моддалар аралашган сувга тушиб кетганидан кейин ҳаракатсиз ҳолда топилган.

Эркак илонни сувдан олиб чиқиб, уни қайта тирилтиришга ҳаракат қилган. У бунинг учун илонга оғиздан оғизга нафас бериш усулидан фойдаланган.

Қутқарув ҳаракатлари бир неча дақиқа давом этган. Шундан сўнг илонда ҳаракатланиш белгилари пайдо бўла бошлаган ва маълум вақт ўтиб, у ҳушига келгани айтилмоқда.

Илонни қутқариш жараёни тасвирланган видео ижтимоий тармоқларда вирусдек тарқалди. Кадрларни кўрган фойдаланувчилар эркакнинг илонни сақлаб қолишга бўлган уринишидан ҳайратланган ва турли муносабатлар билдирган.

Ноодатий қутқарув воқеаси интернетда сезиларли эътибор қозонди. Видеолавҳа турли ижтимоий тармоқларда кенг улашилиб, илоннинг қутқарилишига бўлган қизиқиш янада ортди.

ВапиГужарат штатиИлонни қутқаришИлонга нафас бериш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вапи сунъий интеллект стартапи 500 миллион доллар баҳоландиВапи сунъий интеллект стартапи 500 миллион доллар баҳоланди12 май 16:51Илон учта гольф тўпини ютиб юбордиИлон учта гольф тўпини ютиб юборди25 сентябр 08:18Сноудон тоғида 35 ёшли британиялик аёл вафот этдиСноудон тоғида 35 ёшли британиялик аёл вафот этди4 сентябр 17:59Аббос Ароқчи АҚШ билан Ҳўрмуз бўғози бўйича бошиберк кўчадан чиқиш шартларини эълон қилдиАббос Ароқчи АҚШ билан Ҳўрмуз бўғози бўйича бошиберк кўчадан чиқиш шартларини эълон қилдиКеча 22:20Қозоғистон Президенти Мудофаа вазири Даурен Косановни зудлик билан ишдан бўшатди!Қозоғистон Президенти Мудофаа вазири Даурен Косановни зудлик билан ишдан бўшатди!Кеча 21:52Икки ёшли бола уч ёшигача икки рекорд ўрнатдиИкки ёшли бола уч ёшигача икки рекорд ўрнатдиКеча 20:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота