Ҳушсиз илонга сунъий нафас бериб қутқарган эркак ҳаммани ҳайратда қолдирди
Ҳиндистонда бир эркак ҳушсиз ҳолда топилган илонни қутқаришга уриниб, унга сунъий нафас берди. Унинг ноодатий ҳаракатлари акс этган видео ижтимоий тармоқларда тезда тарқалиб, фойдаланувчиларнинг катта қизиқишига сабаб бўлди.
Воқеа Гужарат штатидаги Вапи шаҳрида содир бўлган. Маълумотларга кўра, илон кимёвий моддалар аралашган сувга тушиб кетганидан кейин ҳаракатсиз ҳолда топилган.
Эркак илонни сувдан олиб чиқиб, уни қайта тирилтиришга ҳаракат қилган. У бунинг учун илонга оғиздан оғизга нафас бериш усулидан фойдаланган.
Қутқарув ҳаракатлари бир неча дақиқа давом этган. Шундан сўнг илонда ҳаракатланиш белгилари пайдо бўла бошлаган ва маълум вақт ўтиб, у ҳушига келгани айтилмоқда.
Илонни қутқариш жараёни тасвирланган видео ижтимоий тармоқларда вирусдек тарқалди. Кадрларни кўрган фойдаланувчилар эркакнинг илонни сақлаб қолишга бўлган уринишидан ҳайратланган ва турли муносабатлар билдирган.
Ноодатий қутқарув воқеаси интернетда сезиларли эътибор қозонди. Видеолавҳа турли ижтимоий тармоқларда кенг улашилиб, илоннинг қутқарилишига бўлган қизиқиш янада ортди.
Изоҳлар 0
…