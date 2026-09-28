Учувчи уч соатлик парвозда осмонда Мона Лизани чизди
АҚШнинг Арканзас штатидаги маҳоратли учувчи оддий парвозни ноодатий санъат асарига айлантирди. У самолётнинг GPS парвоз йўналишидан фойдаланиб, Леонардо да Винчининг машҳур «Мона Лиза» асарини осмонда чизди.
Учувчи Арканзас штатидаги Бентонвилл шаҳридаги аэропортдан ҳавога кўтарилиб, Арканзас ва Оклахома штатлари чегараси яқинида махсус режалаштирилган йўналиш бўйлаб учган. У Cessna R182 самолётида аниқ ҳисобланган бурилишларни амалга ошириб, парвоз кузатувида қолган излар орқали машҳур портретга ўхшаш тасвир ҳосил қилган.
Бу ноодатий «ҳаводаги расм» олдиндан пухта режалаштирилган. Самолёт йўналишида юз қиёфаси, сочлар ва Мона Лизанинг умумий ташқи чизиқларини акс эттириш учун кўплаб аниқ ҳисобланган бурилишлар амалга оширилган.
Маълумотларга кўра, учувчи босиб ўтган умумий йўналиш тахминан 35 милни ташкил этган. Осмондаги ушбу санъат асарини яратиш учун эса қарийб уч соат вақт кетган.
Парвоз давомида учувчи олдиндан белгиланган GPS йўналишига қатъий амал қилган. Чунки йўналишдан ҳатто кичик оғиш ҳам якунда ҳосил бўладиган портрет шаклини ўзгартириб юбориши мумкин эди.
Ноодатий парвоз махсус парвозларни кузатиш сайтларида ҳам катта қизиқиш уйғотди. Маълум қилинишича, 73 мингдан ортиқ киши самолёт ҳаракатини реал вақт режимида кузатган.
Парвоз йўналиши акс этган суратлар ва видеолар тез орада ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди. Фойдаланувчилар учувчининг маҳоратли бошқаруви, GPS технологияси ва санъатни бирлаштирган ижодий ғоясига юқори баҳо берди.
Изоҳлар 0
…