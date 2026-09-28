Учувчи уч соатлик парвозда осмонда Мона Лизани чизди

·38·Дунё
Учувчи уч соатлик парвозда осмонда Мона Лизани чизди

АҚШнинг Арканзас штатидаги маҳоратли учувчи оддий парвозни ноодатий санъат асарига айлантирди. У самолётнинг GPS парвоз йўналишидан фойдаланиб, Леонардо да Винчининг машҳур «Мона Лиза» асарини осмонда чизди.

Учувчи Арканзас штатидаги Бентонвилл шаҳридаги аэропортдан ҳавога кўтарилиб, Арканзас ва Оклахома штатлари чегараси яқинида махсус режалаштирилган йўналиш бўйлаб учган. У Cessna R182 самолётида аниқ ҳисобланган бурилишларни амалга ошириб, парвоз кузатувида қолган излар орқали машҳур портретга ўхшаш тасвир ҳосил қилган.

Бу ноодатий «ҳаводаги расм» олдиндан пухта режалаштирилган. Самолёт йўналишида юз қиёфаси, сочлар ва Мона Лизанинг умумий ташқи чизиқларини акс эттириш учун кўплаб аниқ ҳисобланган бурилишлар амалга оширилган.

Маълумотларга кўра, учувчи босиб ўтган умумий йўналиш тахминан 35 милни ташкил этган. Осмондаги ушбу санъат асарини яратиш учун эса қарийб уч соат вақт кетган.

Парвоз давомида учувчи олдиндан белгиланган GPS йўналишига қатъий амал қилган. Чунки йўналишдан ҳатто кичик оғиш ҳам якунда ҳосил бўладиган портрет шаклини ўзгартириб юбориши мумкин эди.

Ноодатий парвоз махсус парвозларни кузатиш сайтларида ҳам катта қизиқиш уйғотди. Маълум қилинишича, 73 мингдан ортиқ киши самолёт ҳаракатини реал вақт режимида кузатган.

Парвоз йўналиши акс этган суратлар ва видеолар тез орада ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди. Фойдаланувчилар учувчининг маҳоратли бошқаруви, GPS технологияси ва санъатни бирлаштирган ижодий ғоясига юқори баҳо берди.

Мона ЛизаБентонвилл аэропортCessna R182GPS парвоз
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Cessna самолёти аҳоли томорқасига қулади!»: Татаристонда фожиали ҳалокат юз берди«Cessna самолёти аҳоли томорқасига қулади!»: Татаристонда фожиали ҳалокат юз берди13 сентябр 00:48Мисрлик насроний йигит Умра йўлланмасини қўшнисига совға қилдиМисрлик насроний йигит Умра йўлланмасини қўшнисига совға қилди3 сентябр 10:47Европа болалар учун ижтимоий тармоқларни кескин чекловчи қарорни эълон қилдиЕвропа болалар учун ижтимоий тармоқларни кескин чекловчи қарорни эълон қилди17 сентябр 13:51Испанияда шифокорлар намойишга чиқмоқда: янги қонун можароси нима билан тугайди?Испанияда шифокорлар намойишга чиқмоқда: янги қонун можароси нима билан тугайди?8 сентябр 13:19Нью-Джерси соҳилида осмонда улкан тўлқин пайдо бўлдиНью-Джерси соҳилида осмонда улкан тўлқин пайдо бўлди28 август 12:58Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солдиГлазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди13 август 18:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота