Туркия Нетаняхуга қарши ордер берди: халқаро қидирув масаласи кўтарилди

·0·Дунё
Туркия Нетаняхуга қарши ордер берди: халқаро қидирув масаласи кўтарилди

Туркия Исроил бош вазири Бинямин Нетаняхуни «геноцид» айблови доирасида сўроқ қилиш учун ҳибсга олиш бўйича ордер расмийлаштиргани ҳақида Яқин Шарқ ОАВлари хабар тарқатди.

Маълумотларга кўра, мазкур қарор Ғазо сектори томон йўл олган «Сумуд» флотилиясининг тўхтатилиши ҳамда унда иштирок этган фаолларнинг ҳибсга олиниши билан боғлиқ тергов доирасида қабул қилинган.

Ордер 14 июлда расмийлаштирилган

Туркия томонининг билдиришича, Бинямин Нетаняхуга нисбатан ҳибсга олиш ордери 14 июл куни расмийлаштирилган.

Айни пайтда Туркия Адлия вазирлиги Интерполдан «қизил хабарнома» чиқариш масаласини кўриб чиқишни сўрамоқда. Бундай мурожаат халқаро даражада шахсни аниқлаш ва унинг жойлашувини белгилашга қаратилган ҳуқуқий механизмлардан бири ҳисобланади.

«Барча чоралар кўрилади»

Туркия адлия вазири Акын Гюрлек Анқара Фаластин халқини қўллаб-қувватлаш сиёсатида давом этишини таъкидлади.

«Инсониятга қарши жиноятлар содир этганларни жавобгарликка тортиш учун барча зарур чоралар кўрилади», — дея Туркия томонининг позицияси билдирилди.

Энди асосий масала — Интерпол қарори

Ҳозирги вазиятда эътибор марказидаги асосий масала Туркиянинг Интерполга йўллаган мурожаати қандай натижа бериши бўлиб турибди.

Агар мазкур жараён расман давом этса, Нетаняхуга нисбатан қўлланилиши мумкин бўлган халқаро ҳуқуқий механизмлар янада кўп муҳокамаларга сабаб бўлиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қизил гиламчада барчанинг эътиборини тортган Chanel коллекциясидан “оёқ кийимсиз” пойабзал!Қизил гиламчада барчанинг эътиборини тортган Chanel коллекциясидан “оёқ кийимсиз” пойабзал!Бугун, 16:24Францияда эвтаназия расман қонунийлаштирилдиФранцияда эвтаназия расман қонунийлаштирилдиБугун, 16:22Айиқ сайёҳлар палаткасига бостириб кириб, аёлни олиб кетдиАйиқ сайёҳлар палаткасига бостириб кириб, аёлни олиб кетдиБугун, 16:18“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамадаБугун, 16:18Одамларга деярли кўринмайди: Марказий Осиё мушуги Эронда тасвирга тушди!Одамларга деярли кўринмайди: Марказий Осиё мушуги Эронда тасвирга тушди!Бугун, 16:12TikTok юлдузининг куйдирилган жасади узумзордан топилди: икки гумондор ушландиTikTok юлдузининг куйдирилган жасади узумзордан топилди: икки гумондор ушландиБугун, 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди